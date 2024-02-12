متى يحذو القضاء الأمريكي حذو محكمة هولندية؟

أصدرت محكمة استئناف في هولندا حكماً يلزم الحكومة الهولندية بالتوقف عن تصدير جميع قطع الغيار الخاصة بالطائرات الأمريكية الحربية من طراز إف-35، وذلك في غضون سبعة أيام من تاريخ القرار، كما رفضت طلباً تقدم به محامي الحكومة لتعليق أمر التنفيذ. ومن المعروف أن هولندا تستضيف مستودعاً إقليمياً تعتمده الولايات المتحدة لتخزين قطع الغيار وتوزيعها على عدد من الدول التي تستخدم الأسلحة الأمريكية، وفي عدادها دولة الاحتلال الإسرائيلي، وقد سبق أن تلقى جيش الاحتلال دفعة واحدة على الأقل من تلك المعدات في أعقاب عملية «طوفان الأقصى».

وكانت منظمات حقوقية عاملة في هولندا قد لجأت إلى القضاء لاستصدار حكم بحظر تصدير قطع الغيار تلك، لأن قيام الحكومة الهولندية بذلك يجعلها مساهمة في «الانتهاكات الجدية لقوانين الحرب الإنسانية في غزة». وفي كانون الأول/ ديسمبر الماضي رأت محكمة دنيا بأن ذلك التصدير قرار سياسي لا يتوجب على القضاة التدخل فيه، ويجب أن يُترك للوزير المعني مقدار من الحرية في تقديراته. لكن المنظمات صاحبة الشكوى لم تستسلم، واختارت اللجوء إلى الاستئناف، فنالت حكماً مبرماً بحظر التصدير.

هنالك عبرة أولى خلف هذه الواقعة مفادها أن حبال انتهاك القانون الدولي يمكن بالفعل أن تكون قصيرة، حتى في قضايا تمس دولة الاحتلال الإسرائيلي التي اعتادت على الاستهتار بشتى القرارات الدولية أو الأممية، وتمتعت على الدوام بمزايا الإفلات من العقاب، وحظيت بأشكال حماية مطلقة من جانب الديمقراطيات الأوروبية ذاتها التي تنص دساتيرها على سيادة دولة القانون. وثمة مغزى خاص في أن إصدار الحكم بحظر تصدير قطع الغيار لم يكن يسيراً أو روتينياً، بل استوجب كسر خلاصات محكمة أولى ابتدائية عن طريق محكمة استئناف ثانية أعلى.

العبرة الثانية يمكن أن تكتسب صفة المفارقة الصارخة، المتمثلة في أن جهة قانونية انتصرت لأهل قطاع غزة بصدد قاذفات إف-15 في بلد لا يصنع تلك المقاتلات بل يستضيف مستودعاً لتوزيع قطع غيارها، وأما أمريكا الدولة الصانعة ذاتها فإنها لا تواصل تصدير الطائرات الفتاكة فقط، بل ترسل معها مساعدات بعشرات مليارات الدولارات. ولأن أياً من المنظمات الحقوقية الأمريكية أو الدولية لم تلجأ إلى المحاكم الأمريكية لرفع شكوى مماثلة، فهذا دليل مبدئي على أن القضاء الأمريكي يظل موصد الأبواب أمام هذا الطراز من الدعاوى.

ذلك لا يطمس حقيقة ساطعة تفيد بأن حجم التضامن الشعبي الأمريكي مع أهل غزة آخذ في الاتساع والتنوع والارتقاء، وبات لا يقتصر على إدانة حروب الإبادة والعقاب الجماعي والتهجير والتطهير العرقي التي يمارسها جيش الاحتلال، بل تحول إلى مادة ضغط سياسية وأخلاقية تطال الرئيس الأمريكي ذاته، وتمس حظوظه للفوز بولاية رئاسية ثانية في انتخابات تشرين الثاني/ نوفمبر المقبل.

وهذا بدوره لا يسحب مشروعية التساؤل عما إذا كان القضاء الأمريكي سيحذو حذو محكمة الاستئناف الهولندية في أي يوم قريب، خاصة وأن جرائم الحرب الإسرائيلية تسير من الهمجية المفتوحة إلى التوحش الأقصى.