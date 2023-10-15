مثقفون عرب يدينون العدوان الصهيوني الوحشي على أرواح الأبرياء في غزة ويؤكدون على الحق الطبيعيّ في مقاومة الاحتلال

لندن ـ “القدس العربي”: أعلن مئات المثقفين العرب دعمهم غير المحدود لأهل غزة في مقاومتهم المشروعة وأكدوا في بيان صدر اليوم الأحد إدانتهم غير المحدودة للكيان الصهيوني في عدوانه الوحشيّ والبربريّ على أرواح الأبرياء.

وتوجه الموقعون على البيان ومن بينهم الشاعرة الكويتية سعاد الصباح والروائي الفلسطيني إبراهيم نصرالله والأديبة المغربية زهور كرام، والكاتب والسيناريست المصري بلال فضل، والشاعر المصري أحمد عبد المعطي حجازي، والمؤلف الموسيقي اللبناني مارسيل خليفة، والإعلامي القطري جابر الحرمي، والروائية العمانية جوخة الحارثي، “إلى أهلنا في غزة خاصةً وفي فلسطين بشكل عام محيّين صمودهم الأسطوريّ وكفاحَهم دفاعاً عن حقّهم التاريخيّ في أرضهم ووقفتَهم الحضاريّة الشجاعة ضدّ طلائع الاستعمار والفاشيّة والعنصريّة. ونحن في موقفنا هذا لا نعلن جديداً حين نحفظ لهم حقهم الطبيعيّ في مقاومة مُحتلِّهم”، واستعرض البيان انتهاكات “الكيان الصهيوني الذي يكره البراءة فيقتل الأطفال، ويكره الحقيقة فيقتل الصحافيين، ويكره الطبيعة فيُجرّف أشجار الزيتون، يُتوّج بتصعيده هذا مسيرة طويلة من الانتهاكات”.

وقال الموقعون ” أراد (الكيان الصهيوني) أن تكون مجزرته الوحشيّة ضدّ أهل غزة منقولةً على الهواء مباشرةً دون أدنى خجل أو مراعاة لما تبقّى من ضمير العالم”.

ودعا البيان الأمة العربيّة، حكوماتٍ، ومنظماتٍ، وشعوباً، وأفراداً، للقيام بدورهم التاريخي في دعم أشقائِهم الفلسطينيّين ضدّ هذا العدوان السّافر، ومساعدتهم بكلّ الطرق المعنويّة والماديّة الممكنة.

وفيما يلي نص البيان:

في هذه اللحظة الفارقة التي يشنّ فيها الكيان الصهيوني حرب إبادة على أهلنا في قطاع غزة متذرّعاً بدعاوى الإرهاب التي أصبحت لا تنطلي على أحد، نقف – نحن مثقفي العالم العربي الموقّعين على هذا البيان- لنعلن دعمنا غير المحدود لأهل غزة في مقاومتهم المشروعة وإدانتنا غير المحدودة للكيان الصهيوني في عدوانه الوحشيّ والبربريّ على أرواح الأبرياء.

الكيان الصهيوني الذي يكره البراءة فيقتل الأطفال، ويكره الحقيقة فيقتل الصحافيين، ويكره الطبيعة فيُجرّف أشجار الزيتون، يُتوّج بتصعيده هذا مسيرة طويلة من الانتهاكات؛ هذه الانتهاكات التي لم تقتصر على رفض كل القرارات الأمميّة، وتوسيع السرطان الاستيطانيّ، والتضييق على فلسطينيي الضفة والداخل واعتقالهم، والعدوان على المقدسات الإسلامية والمسيحية، وتأجيج العنف في نفوس المستوطنين وتسليحهم، وحصار قطاع غزة وتجويع أهله، بل وتجاوز ذلك كله ليصل إلى مبتغاه النهائيّ المتمثل داخلياً بالتطهير العرقيّ المُمَنهج للشعب الفلسطينيّ حتى تتحقق الكذبة السافرة التي قام عليها المشروع الصهيوني فتصير فلسطين “أرضاً بلا شعب لشعبٍ بلا أرض”، وخارجيّاً عبر تمرير مشاريع التطبيع التي تهدف إلى تصفية القضية الفلسطينيّة وتجريد العرب من كرامتهم.

جامعاً ما تفرّق في البشريّة من فظاعات، وعلى مدار خمسة وسبعين عاماً، لم يترك الكيان الصهيوني المحتل قيمةً أخلاقيّة إلّا وانتهكها، ولا مبدأً حضاريّا إلّا وخرقه ولا قداسةً إنسانيّة إلّا وداس عليها بأحذية جنوده الملطّخة بدماء الأبرياء. على أنه هذه المرة قرّر أن يذهب أبعد في طغيانه مستغلاً تواطؤ العالم وانحيازه، وأراد أن تكون مجزرته الوحشيّة ضدّ أهل غزة منقولةً على الهواء مباشرةً دون أدنى خجل أو مراعاة لما تبقّى من ضمير العالم. وإذا كان التاريخ البشريّ قد اعتاد على أن يمنح صوتاً للجلاد وصوتاً للضحيّة، فالكيان الصهيوني -الذي لم يعرف منذ قيامه غير السطو على حقوق الآخرين- سارع للسطو على الصوتين معاً ليكون في الوقت ذاته مُطلِقَ الرصاصة في الواقع ومتلقيها في الأكذوبة.

إننا ونحن نوقّع هذا البيان، نتوجّه به إلى أهلنا في غزة خاصةً وفي فلسطين بشكل عام محيّين صمودهم الأسطوريّ وكفاحَهم دفاعاً عن حقّهم التاريخيّ في أرضهم ووقفتَهم الحضاريّة الشجاعة ضدّ طلائع الاستعمار والفاشيّة والعنصريّة. ونحن في موقفنا هذا لا نعلن جديداً حين نحفظ لهم حقهم الطبيعيّ في مقاومة مُحتلِّهم، فهو الحق الذي كفلته لهم كلّ شريعة وأقرّه كل قانون واطمأنَّ به كل عُرف.

كما نتوجّه إلى الأمة العربيّة جمعاء، حكوماتٍ، ومنظماتٍ، وشعوباً، وأفراداً، لنناشدهم القيام بدورهم التاريخي في دعم أشقائِهم الفلسطينيّين ضدّ هذا العدوان السّافر، ومساعدتهم بكلّ الطرق المعنويّة والماديّة الممكنة. مذكرين بضرورة ألّا ينصرف الهَمُّ وأَلّا تَبردَ الهِمّة حتى تنكشف غمامة الموت الثقيلة عن أهلنا في غزة.

ثمَّ نتوجّه إلى أحرار الإنسانيّة في العالم أجمع، ولاسيّما أولئك الذين ذاقوا مرارة الاستعمار والعنصريّة وقسوة سياسات الإبادة والاحتلال في كل مكان. إننا في هذه اللحظة بحاجة ماسّة لأن نتوحّدَ في وجه هذا الظلم البيّن وأن نقفَ سدًّا منيعاً بين دبّابة المستعمر وبين ضحيتها. وإذا كان الظالمون تنادَوا على أن يكونوا أمّة واحدة فلا أقلَّ من أن يلتئمَ ضحاياهم أيضاً أمّةً واحدة في مواجهتهم.

ونخصّ بالتحية مناصري القضيّة حول العالم، وفي طليعتهم القلّة من أصحاب الضمير في الغرب الذين استطاعوا بأصواتهم الحرّة الشجاعة أن يعرقلوا ولو قليلا آلة الكذب والتّزييف الغربيّة التي صدمتنا ونحن نراها تحرق في أيام قليلة ما راكمه الغرب خلال قرون طويلة من مبادئ وقيم في سبيل دعم الدعاية الصهيونيّة. في الأيام القليلة الماضية، رأينا أعداداً من سياسيي الغرب ومثقفيه وإعلامييه وهم يتدافعون إلى عارهم الأبديّ ورأينا كيف أن خريف الطبيعة يبدو مجرّدَ ظلٍّ باهت للخريف الحقيقيّ، خريف دعاوى الديمقراطيّة والحريّة وحقوق الإنسان التي داستها أقدام هؤلاء المهرولين في اتجاه دفع الكيان الصهيوني لاقتراف مجازره القادمة على أكمل وجه.

إنّنا في هذه البقعة من العالم، أكثر من يتوق إلى السلام. ولكننا بقدر ما نتوق إليه نعرف حقّ المعرفة أن لا سلام بلا حريّة ولا سلام بلا عدالة ولا سلام بلا حقيقة. ولقد أثبتت الأيام أنَّ هذا الكيان الصهيوني لا يعادي شيئاً معاداته الحرية والعدالة والحقيقة .

انتهى

جاء هذا البيان على عجل استجابةً عفويّة لحرج الموقف في غزة. لم يكن لنا أن نتأنّى في توسيع لائحة الموقعيّن بينما يستغلّ الكيان الغاصب كل دقيقة في قصف قطاع غزة وحرمانه من حقه الآدمي في الماء والغذاء والكهرباء. نطلب من كلّ مناصري الحق أن يوقّعوا معنا هذا البيان.

الموقّعون:

سعاد الصباح، شاعرة

إبراهيم نصر الله، شاعر وروائي

وائل حلّاق، مفكر

قاسم حداد، شاعر

إبراهيم الكوني، روائي

محمد رضا نصرالله، كاتب وإعلامي

محمد أبو رمّان، كاتب ووزير أردني سابق

إبراهيم عبد المجيد، روائي

بثينة العيسى، روائية

محمد بنّيس، شاعر

سيف الرحبي، شاعر

واسيني الأعرج، روائي جزائري

شوقي بزيع، شاعر وكاتب

خالد الرويشان، كاتب ووزير الثقافة اليمني السابق

جودت فخر الدين، شاعر

بلال فضل، كاتب وسيناريست

أحمد عبد المعطي حجازي، شاعر

طاهر رياض، شاعر

عبد الخالق عبد الله، كاتب وسياسي

مارسيل خليفة، مؤلف موسيقي

جابر الحرمي، كاتب ورئيس تحرير صحيفة الشرق

مختار عيسى، نائب اتحاد كتاب مصر

نجم عبد الكريم، إعلامي

بدر العيسى، وزير سابق للتربية والتعليم في الكويت

روضة الحاج، شاعرة

سعود السنعوسي، روائي

جوخة الحارثي، روائية

حسن أوريد، كاتب وسياسي

فهمي جدعان، مفكر

فتحي المسكيني، مفكر

عبد الإله بلقزيز، مفكر

عبد اللطيف اللعبي، شاعر

فوزية أبو خالد، شاعرة

محمد برادة، روائي

أحمد الملا، شاعر

محمد الأشعري، روائي

توفيق أحمد، نائب رئيس اتحاد الكتاب العرب.

وليد الرجيب ، روائي

عيسى بولس، موسيقي

نورا درويش، فنانة تشكيلية

علاء الجابر ، مسرحي

سعداء الدعاس، روائية

حمور زيادة، روائي

محمد خضير، قاص وروائي

كاظم الحجاج، شاعر

أحمد بخيت، شاعر

منصورة عز الدين، روائية

يوسف عبد العزيز، شاعر

نادر كاظم، باحث

سليم البيك، كاتب وصحفي

د . ابراهيم السعافين، كاتب وأستاذ جامعي

سميحة خريس، روائية

دخيل الخليفة، شاعر

حجي جابر، روائي وناشر

عبد المنعم رمضان، شاعر

عبد الله ابراهيم، مفكر وناقد

زاهي وهبي، شاعر وإعلامي

بسمة النسور، قاصة ووزيرة الثقافة الأردنية السابقة

علي بدر، روائي

أجود مجبل، شاعر

إبراهيم فرغلي، روائي

الطيب بو عزة، مفكر

نجوى بركات، كاتبة

أحمد سعداوي، روائي

ياسين عدنان، كاتب وإعلامي

فخري صالح، ناقد وكاتب ومترجم

سنان أنطون، روائي وشاعر

برهان غليون، مفكر

فيصل سلمان، صحافي وكاتب

خالد الحروب، كاتب وأكاديمي

طارق إمام، كاتب

داود حسين، فنان

نزيه أبو عفش، شاعر

زهير أبو شايب، شاعر

حزامة حبايب، روائية

أمين صالح، أديب

عارف الساعدي، شاعر ومستشار رئيس الوزراء العراقي للشؤون الثقافية

خالد الشيخ، ملحن ومغن

عبد الجبار الرفاعي، مفكر

حسن نجمي، شاعر ومؤلف وصحفي

محمد علي الرباوي، شاعر

محمد حداد، مؤلف موسيقي

اسكندر حبش، كاتب

سعود المولى، كاتب ومترجم

جمال محمد فخرو، مثقف

عبدالله حبيب، كاتب

وحيد الخان، مؤلف موسيقي

عبد الجبار الغضبان، فنان تشكيلي

زهراء المنصور، ناقدة

بتول حميد، شاعرة

عبدالله جناحي، كاتب

عبد الجواد عوفير، شاعر وصحافي

محمد علي مقلد، باحث وكاتب سياسي

سلمان زين الدين، ناقد وشاعر

مريم البسام، إعلامية

سمر يزبك، روائية وكاتبة

حنان فرفور، شاعرة

فاديا بزي، إعلامية وكاتبة

خيرات الزين، فنانة تشكيلية

طارق ناصر الدين، شاعر

مردوك الشامي، شاعر

حسن مدن، كاتب

ساري حنفي، كاتب وأكاديمي

عباس يوسف، فنان تشكيلي

مصطفى النعمان، سفير سابق

حسين الجفال، قاص وصحفي

هيلدا الحياري، فنانة تشكيلية

عبدالله السفر، شاعر

سيد محمود، شاعر وصحفي

عباس هلال، محامي

خالد الهاشمي، فنان تشكيلي

خالد الرويعي، مخرج مسرحي

عبد اللطيف الوراري، كاتب وشاعر

محمد عبد الباري، شاعر

يوسف أبو لوز، شاعر

عزمي عبد الوهاب، شاعر ومدير تحرير الأهرام العربي

دارين سلام، مخرجة سينمائية

عمر عبد الغفار، باحث ومترجم

بلال المصري، شاعر وكاتب مسرحي

كنان أبو عفش، موسيقي

راضية تومي، كاتبة وأكاديمية

بشرى خلفان، كاتبة

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عبد القادر الحصني، شاعر

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عاشور الطويبي، شاعر

أمين الربيع، شاعر

خزعل الماجدي، باحث وشاعر

جمال الجقة، معماري ورسام

قصي اللبدي، شاعر

نبيل عبد الكريم، قاص

عمار أحمد حامد، ناقد سينمائي

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طالب الرفاعي، روائي

طه عدنان، شاعر

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جهاد العامري، رسام

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نور الموصلي، شاعر

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أشرف القرقني، شاعر

لسعد بن حسين، كاتب

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تغريد عبد العال، شاعرة

وليد عبد الرحيم، كاتب ومخرج

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انطوان بولاد، شاعر

نيروز سليمان جبيلي، شاعرة

أمل أندري، كاتبة

ميشيل الرائي، شاعر

مصطفى الأعصر. صحفي وكاتب

قاسم منصور، ممثل

رنيم ظاهر، شاعرة

عامر الطيب، شاعر

بشير شلش، شاعر وناشر

محمد شحادة، شاعر

حسان الزين، كاتب وصحفي

درويش شمعة، تشكيلي

محمد علوش، لبناني

رندا غجر، قيّمة فنية لبنانية

صفاء إسكندر، شاعر وتشكيلي

غادة الزغبي، تشكيلية

محمد الهادي عمري ..كاتب

أمينة زريق، روائية وناشرة

نادر الحمامي، أستاذ جامعي وكاتب

ناظم بن إبراهيم، كاتب شاعر ومترجم

جمال الجلاصي، مترجم وشاعر

الشريف حسن بوغزيل، شاعر

عبد الحليم المسعودي ..كاتب وناقد

محمد حسين ..شاعر وكاتب

عادل معيزي، شاعر

وليد أحمد الفرشيشي، مترجم وروائي

أم الزين بنشيخة المسكيني، كاتبة روائية وشاعرة

سعد الياسري، شاعر

محمد العتابي، شاعر وناشر

محمد علي الدنقلي، شاعر

محمد الغزال الكثيري، شاعر

عبد الرزاق بوكبة، شاعر و إعلامي

زين العابدين فؤاد، شاعر

عبد الرحمان لاهي، مخرج سينمائي

نبيل عبد الفتاح، باحث و كاتب

رشيد مومني، شاعر

نجيب خداري، شاعر

عبد الرحمان طنكول، ناقد

خالد بلقاسم، ناقد

ثريا ماجدولين، شاعرة

نبيل منصر ، ناقد

حسن مخافي ، ناقد

منير سرحاني ، شاعر

عبد السلام المساوي، شاعر

فؤاد شردودي ، شاعر و فنان تشكيلي

جمال أماش، شاعر

نور الدين زويتني، شاعر و مترجم

خالد الريسوني، شاعر

عزيز أزغاي، شاعر

أحمد لمسيح، شاعر

دليلة فخري، شاعرة

عادل لطفي، شاعر

ميمون غازي، شاعر

بوعزة صنعاوي، شاعر

عبد العزيز بومسهولي، ناقد

شرف الدين ماجدولين، ناقد

صباح بنداوود، شاعرة

عزيز الحصيني، شاعر

حسن البقالي، قاص

محمد البكري، ناقد

عبد اللطيف ديدوش، شاعر

سعيد بنفرحي، كاتب

عماد الورداني، كاتب

ميسون السويدان، شاعرة

حسان بلعاوي، كاتب

إسماعيل أيت يدر، شاعر

عبد القادر العلمي، كاتب وناشط مدني

عبد العزيز أمزيان، شاعر

محمد الشايب، قاص

المصطفى كليتي، قاص

محمد شويكة، قاص و كاتب

ياسن الحراق، شاعر

فوزية بنيوب الوديع، ناشطة مدنية

محمد اللغافي، شاعر

محمد عبدلاوي، ناشط مدني

محمد مجدوب ، ناشط مدني

محمد خريصي، باحث

كريم القيشوري، شاعر

العالية ماء العينين، ناقدة و أكاديمية

البشير الأزمي، قاص وروائي

شريفة حوات، ناشطة مدنية

علال الحجام، شاعر

خليل الدمون، كاتب

أحمد اللويزي، كاتب

محمد معتصم، كاتب و صحفي

أحمد بن إسماعيل، فوتوغرافي

الحبيب بنمالك، ناشط مدني

أحمد بنميمون، شاعر

أحمد العراقي، صحفي

محمد أمين بنيوب، كاتب مسرحي

أحمد حميد، ناشط مدني

حميدة بلبالي، شاعر

عمر بلحسن، شاعر

صالح لبريني، شاعر

بنصالح حفيظة، ناشطة مدنية

محمد الشركي، كاتب

إدريس مقبول، كاتب

محمد بهجاجي، كاتب و ناقد مسرحي

المعتمد الخراز، شاعر و ناقد

أحمد القصوار، كاتب

محمد حجي محمد، شاعر و مترجم

علي درويش، قاص

عامر سلطان، روائي

بهاء رحال، روائي

سنابل قنو، شاعرة

أسماء بركات، روائية

محمد دقة، شاعر

عبد الفتاح دولة، روائي

رزان المرشد، باحثة وناشرة

أحمد محمد زايد، شاعر

محمد عبد الستار، الدش شاعر

أحمد الخميسي، قاص وكاتب

نبيل مرقس، كاتب وباحث

إيهاب البشبيشي، شاعر

محمد بو عيادي، كاتب

نواف القديمي، كاتب وناشر

سعيد منتسب، كاتب

محمد أبركان، شاعر

محمد اليحيائي، روائي.

عبد الفتاح ماضي، باحث.

محمد طلبة رضوان، كاتب

مهدي منصور، شاعر

أمين النواري، شاعر ومترجم

وآخرين





