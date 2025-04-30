مثلث الموت والجوع والمرض يهدد حياة مئات الغزّيين

غزة – «القدس العربي» ووكالات:أدّت غارات جوية عنيفة شنّها جيش الاحتلال الإسرائيلي على قطاع غزة إلى استشهاد وإصابة العشرات من الفلسطينيين، بينهم أطفال، وسط حصار إسرائيلي مطبق يسبّب جوعًا في القطاع، وطقس عاصف أدى إلى تطاير خيام النازحين.

وبلغ عدد الشهداء الذين قتلهم الاحتلال أكثر من 24 شهيدًا حتى وقت كتابة هذا التقرير.

واستنكر الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، الأربعاء، استمرار الحصار الإسرائيلي، وقال إن المساعدات المقدّمة إلى الفلسطينيين في قطاع غزة مسألة «غير قابلة للتفاوض».

وأضاف في منشور على منصة «إكس»: «منذ نحو شهرين، منعت إسرائيل الغذاء والوقود والأدوية والإمدادات التجارية من دخول غزة، ما حرم أكثر من مليوني شخص من الإغاثة المنقذة للحياة».

وشدّد الأمين العام للأمم المتحدة على أن «المساعدات غير قابلة للتفاوض». وأكّد أنه «يجب على إسرائيل حماية المدنيين (الفلسطينيين في غزة) والموافقة على برامج الإغاثة وتسهيلها».

وحذّر مدير الاتصال لدى وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا)، جوناثان فاولر، في مقابلة مع وكالة «الأناضول»، من فظاعة الوضع في قطاع غزة. ووصف الوضع الإنساني في القطاع أنه «الأسوأ» منذ بدء إسرائيل حرب الإبادة الجماعية على الفلسطينيين في 7 تشرين الأول/ أكتوبر 2023.

العاصفة تقتلع خيام النازحين وغوتيريش يدين الحصار

وقال فاولر: «من الصعب إيجاد كلمات لوصف الوضع الراهن في غزة. إنه أشبه بأهوال يوم القيامة، ويفتقر إلى أدنى درجات الإنسانية».

وأشار إلى أنه من الطبيعي ألا يجد الفلسطينيون في القطاع شيئًا ليأكلوه نتيجة منع إسرائيل وصول المساعدات الغذائية والإمدادات لأكثر من 50 يومًا.

وأكّد أن برنامج الأغذية العالمي أعلن رسميًا عدم وجود أي مواد غذائية لديه قابلة للتوزيع في قطاع غزة.

وتابع: «مخزونات الطحين لدينا نفدت قبل عدة أيام، ولم يتبقَّ أي طعام لتوزيعه. الناس يزدادون يأسًا.. قريبًا لن يكون هناك شيء يؤكل».

وحذّر من أن هذا الوضع ستكون له «تداعيات خطيرة» على صحة الفلسطينيين في غزة، لا سيّما الأطفال، إذ ترتفع معدلات سوء التغذية الحاد بشكل خطير.

وعلى هذا النحو، لفت المسؤول الأممي الانتباه إلى أن المجاعة في غزة «قرار سياسي إسرائيلي بالكامل».

وأردف: «إذا فُتح المجال لإدخال المساعدات فستصل. لكن إسرائيل تفرض حصارًا خانقًا لا يسمح بمرور أي شيء»، لافتًا إلى أن جميع الدعوات الدولية لفك الحصار لم تلقَ أي صدى.

ارتفاع عدد الشهداء

وأعلنت وزارة الصحة في غزة، في وقت سابق، عن استشهاد 35 مواطنًا، وإصابة 109 آخرين، خلال الـ24 ساعة الماضية، وقالت إن حصيلة الشهداء والإصابات منذ تجدد العدوان في 18 آذار/ مارس الماضي بلغت 2,308 شهداء، و5,973 مصابًا. وأشارت، في الوقت ذاته، إلى ارتفاع حصيلة حرب الإبادة إلى 52,400 شهيد و118,014 مصابًا منذ السابع من تشرين الأول/ أكتوبر 2023.

واستشهد ثلاثة مواطنين، بينهم طفلتان، وأُصيب آخرون، جراء قصف جيش الاحتلال منزلًا في منطقة جباليا البلد شمال قطاع غزة.

وشنّت قوات الاحتلال سلسلة هجمات عنيفة على مناطق أخرى في شمال القطاع، حيث قصفت الحدود الشمالية لبلدة بيت حانون والمناطق الشرقية لبلدة بيت لاهيا بعدة قذائف مدفعية.

وفي مدينة غزة، التي تشهد هجمات برية عنيفة تطال المناطق الحدودية، استشهد صيادٌ برصاص زوارق الاحتلال الحربية على شاطئ بحر المدينة.

كما ارتقى شهيد جراء إطلاق طائرة مُسيّرة إسرائيلية النار على المواطنين في شارع النزاز بحي الشجاعية، وارتقى آخر من ذوي الاحتياجات الخاصة جراء قصف إسرائيلي على حي الزيتون جنوب شرق المدينة، وأُصيب عدد من المواطنين جراء إطلاق نار من طائرات مُسيّرة إسرائيلية على مناطق شرق حي التفاح.

وقالت مصادر محلية إن قوات الاحتلال قصفت بالقذائف المدفعية مناطق على أطراف حيّي الشجاعية والتفاح، كما أطلقت آليات الاحتلال النار بكثافة على تلك المناطق، وعلى أطراف حي الزيتون القريب.

مجازر

أما في وسط قطاع غزة، فقد ارتكبت قوات الاحتلال سلسلة مجازر دامية أسفرت عن سقوط عدد من الضحايا، حيث استشهد ستة مواطنين، بينهم أطفال، وأُصيب آخرون في قصف استهدف منزلًا لعائلة أبو جريبان في منطقة السوارحة جنوب غربي مخيم النصيرات، وهما مواطن من العائلة وطفلته.

كما ارتقى ثلاثة شهداء في قصف استهدف منزلًا لعائلة حمدان في منطقة بلوك رقم 2 بالمخيم، وارتقى ثلاثة آخرون جراء قصف شقة سكنية لعائلة أحمد في منطقة الحي الجديد شمالي النصيرات، وهم رجل وزوجته وطفلته.

وأعلنت مستشفى العودة في مخيم النصيرات عن وصول جثمان طفل استُشهد قبل عدة أيام، جراء قصف الاحتلال شقة سكنية في برج القدس بمخيم البريج المجاور.

كما أعلنت مصادر طبية عن استشهاد شاب متأثرًا بإصابته في قصف إسرائيلي على بلوك 1 في مخيم البريج، وأُصيب عدد من المواطنين في قصف استهدف شقة سكنية بحي بشارة بمدينة دير البلح، وآخرون في قصف استهدف خيمة تؤوي نازحين في منطقة شارع العشرين بمخيم النصيرات.

وفي مواكب جنائزية حزينة، شيّع أهالي وأقارب الضحايا الشهداء إلى مقابر في وسط وغرب مخيم النصيرات، بعد نقلهم من المستشفيات.

وترافقت الهجمات مع استمرار القصف المدفعي شمال مخيم النصيرات، وبلدة المغراقة القريبة من «محور نتساريم» جنوبًا.

في الوقت نفسه، استمرت الهجمات الدامية لجيش الاحتلال على مدينة خان يونس جنوب القطاع، حيث استشهد طفل من بلدة خزاعة شرق المدينة، متأثرًا بإصابته في قصف قبل يومين.

ووصل شهيد ومصابان إلى مجمع ناصر الطبي، جراء استهداف طائرة مُسيّرة إسرائيلية مجموعة من المواطنين في منطقة قيزان أبو رشوان جنوب المدينة، فيما استُشهد مواطن وأُصيب اثنان آخران بجراح خطيرة في قصف استهدف مجموعة أخرى في المنطقة نفسها.

وأُصيب عدد آخر في قصف مدفعي إسرائيلي طاول حي الرضوان، فيما تواصل القصف المدفعي على منطقتي قيزان رشوان والنجار جنوبي خان يونس.

وذكرت مصادر من المدينة أن الآليات العسكرية الإسرائيلية أطلقت النار بكثافة على منطقة السناطي شرقي بلدة عبسان الكبيرة، واستهدفت بالقصف المدفعي المناطق الشمالية من بلدة الفخاري شرقي المدينة.

وشنّ الطيران الحربي الإسرائيلي غارة على أرض زراعية بين خيام النازحين في منطقة المواصي غربي المدينة، فيما سقطت عدة قذائف صوتية وسط المدينة، وقصف جيش الاحتلال منزلًا لعائلة الشاعر في منطقة بطن السمين جنوب المدينة.

وفي مدينة رفح، حيث يستمر التوغّل البري الواسع، شهدت المناطق الغربية من المدينة عمليات نسف مبانٍ جديدة، وأطلق جيش الاحتلال النار والعديد من القذائف المدفعية على تلك المناطق، ما أدى إلى إصابة وتضرر خيام نازحين في مواصي خان يونس القريبة.

ووفق مصادر محلية، هاجم جيش الاحتلال مناطق أخرى في وسط رفح، وواصل الهجوم على منطقة «محور موراغ» من خلال عمليات تدمير واسعة على جانبي المحور، الذي يفصل المدينة بالكامل عن باقي القطاع.

خيام النازحين

وزادت معاناة السكان في غزة، ولا سيما النازحين، مع هبوب عاصفة رملية مصحوبة برياح شديدة على المنطقة، ما أدى إلى اقتلاع العديد من خيام النازحين في مناطق عدة من القطاع، وتدمير مقتنياتهم، فيما اشتكى أصحاب الأمراض المزمنة والصدرية والحساسية من دخول الأتربة إلى منازلهم بسبب تحطّم النوافذ في الغارات الإسرائيلية السابقة.

وقال نازحون إنهم أصبحوا في العراء بعد تطاير خيامهم وتمزقها، واضطرّ الكثير منهم للجوء إلى خيام صغيرة لأقارب أو جيران للإقامة المؤقتة، على أمل إيجاد حلّ لمشكلتهم، فيما بقي آخرون في العراء وسط هذه الأجواء المناخية السيئة.

وكان من بين الخيام المتضررة تلك التي أقامها الأهالي في ساحة الجندي المجهول غرب مدينة غزة، وقال نازحون من هناك إنهم فرّوا إلى مدارس إيواء قريبة خشيةً من الساعات المقبلة، التي من المتوقع أن تشتدّ فيها العاصفة، خاصة خلال الليل.

وتُشير الأرصاد الجوية إلى أن الرياح ستشتد خلال الساعات القادمة، حيث ستكون ذروة التغيّر المناخي.