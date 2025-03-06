مثول متهم بالتخطيط لتفجير انتحاري في مطار كابول عام 2021 أمام محكمة أمريكية

الإسكندرية، فيرجينيا (الولايات المتحدة): مثُل أمام محكمة في فيرجينيا الأربعاء عضو في تنظيم الدولة الإسلامية متّهم بالمساعدة في تنفيذ تفجير انتحاري عام 2021 خارج مطار كابول إبان الانسحاب العسكري الأمريكي الفوضوي من أفغانستان.

وأقرّ المتّهم محمد شريف الله بأنه استكشف طريقا إلى المطار حيث فجر الانتحاري نفسه وسط حشود من الناس الذين كانوا يحاولون الهرب بعد أيام من سيطرة حركة طالبان على كابول.

وأدّى الانفجار الذي وقع عند “آبي غيت” إلى مقتل ما لا يقلّ عن 170 أفغانيا بالإضافة إلى 13 جنديا أمريكيا كانوا يحرسون محيط المطار.

وظهر شريف الله أمام محكمة في الإسكندرية، بالقرب من العاصمة الأمريكية واشنطن، مرتديا زيّ السجن الأزرق وقناعا أسود، وقد تم تعيين محام ومترجم له.

ولم يقرّ المتّهم بالذنب خلال الجلسة، ولاحقا أعلن القاضي أنّ المثول المقبل لشريف الله سيكون في المحكمة نفسها يوم الإثنين وسيظلّ قيد الاحتجاز حتى ذلك الحين.

وأعلنت وزارة العدل أنّ المشتبه به هو محمد شريف الله المعروف أيضا باسم جعفر، هو قيادي في “تنظيم الدولة الإسلامية- ولاية خراسان” في أفغانستان وباكستان، ومتّهم بـ”تقديم دعم مادي وموارد والتآمر لتقديمها إلى منظمة مصنفة إرهابية ما تسبب بسقوط قتلى”.

وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أعلن الثلاثاء أمام الكونغرس توقيف عنصر في تنظيم الدولة الإسلامية خطط لتفجير انتحاري وقع عام 2021 خارج مطار كابول أثناء الانسحاب العسكري الأمريكي الذي اتسم بالفوضى.

وأعلن ترامب الثلاثاء عن اعتقال شريف الله خلال خطابه أمام الكونغرس، ووصفه بأنه “الإرهابي الأول المسؤول عن هذه الوحشية”.

وأوضحت وزارة العدل الأربعاء أنّ المشتبه به اعترف لعملاء خاصين من مكتب التحقيقات الفدرالي (إف بي آي) بأنه “ساعد في الإعداد” للهجوم، “بما في ذلك استطلاع الوضع على طريق قرب المطار لصالح مهاجم”.

وقالت وزيرة العدل بام بوندي في بيان إنّ “هذا الإرهابي الشرير من تنظيم الدولة الإسلامية-ولاية خراسان رتّب عملية القتل الوحشية لـ13 بطلا من قوات المارينز”.

وأوضحت الوزارة أنّ شريف الله اعترف بتورطه في عدد من الهجمات الأخرى بينها الهجوم على قاعة “كروكوس سيتي هول” في موسكو للحفلات الموسيقية في مارس/ آذار 2024 والذي قال إنه تشارك في إطاره “توجيهات بشأن كيفية استخدام البنادق من طراز أيه-كاي وأسلحة أخرى مع المهاجمين”.

واستغلّ ترامب خطابه لانتقاد “الانسحاب الكارثي وعديم الكفاءة من أفغانستان” الذي تم في عهد سلفه الديمقراطي جو بايدن. وشكر باكستان “للمساعدة في توقيف هذا الوحش”.

وسحبت الولايات المتحدة آخر قواتها من أفغانستان يوم 31 أغسطس/ آب 2021، لتنهي عملية إجلاء تخللتها فوضى لعشرات آلاف الأفغان الذين هرعوا إلى مطار كابول على أمل الصعود على متن رحلة مغادرة.

وانتشرت في أنحاء العالم حينها صور الحشود التي اقتحمت المطار وصعدت على متن طائرات بينما تشبّث البعض بطائرة شحن عسكرية أمريكية لدى تحركها على المدرج.

وأعلن البيت الأبيض في أبريل/ نيسان 2023 أن مسؤولا في تنظيم الدولة الإسلامية تورّط في الهجوم عند مدخل للمطار قتل في عملية نفذتها حكومة طالبان الجديدة في أفغانستان.

“استغلال المخاوف الأمريكية”

شكر رئيس الوزراء الباكستاني شهباز شريف الرئيس الأمريكي على “اعترافه وتقديره لدور باكستان ودعمها” لجهود مكافحة الإرهاب في أفغانستان.

وأضاف على منصة “إكس” “سنواصل إقامة شراكة وثيقة مع الولايات المتحدة لضمان السلام والاستقرار الإقليميين”.

وتراجعت أهمية باكستان الاستراتيجية منذ انسحاب الولايات المتحدة وحلف شمال الأطلسي من أفغانستان، والذي تجدد على إثره العنف في المناطق الحدودية.

وارتفع منسوب التوتر بين البلدين الجارين إذ اتهمت إسلام أباد كابول بالفشل في القضاء على المقاتلين الذين يشنون هجمات على باكستان من الأراضي الأفغانية.

وتنفي حكومة طالبان التهم، وقالت في بيان إن توقيف العنصر في تنظيم الدولة الإسلامية “يثبت” أن المجموعة تتوارى في الأراضي الباكستانية.

ونفّذ “تنظيم الدولة الإسلامية- ولاية خراسان” الذي أعلن مسؤوليته عن عدة هجمات شهدتها أفغانستان مؤخرا، عددا متزايدا من الهجمات الدموية، بما في ذلك قتل أكثر من 90 شخصا في تفجير وقع في إيران العام الماضي.

وأشار مدير “معهد جنوب آسيا” لدى “ذي ولسون سنتر” مايكل كوغلمان على “إكس” إلى أن باكستان تحاول “استغلال المخاوف الأمريكية حيال الإرهاب في أفغانستان وعرض شراكة أمنية جديدة”.

وأضاف أنه يتعين النظر إلى المساعدة الباكستانية في توقيف المخطط لهجوم المطار “في هذا السياق”.

(أ ف ب)