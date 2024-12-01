مجازر إبادة العائلات تتواصل في غزة.. الاحتلال يقصف المنازل وخيام النزوح وعشرات الضحايا تحت الركام

غزة – “القدس العربي”:

استمرت الهجمات الدامية التي ينفذها جيش الاحتلال على قطاع غزة، وسقط عشرات الضحايا، بينهم أطفال في قصف طال خيام النازحين والمنازل، فيما لا يزال هناك أعداد أخرى من الشهداء تحت ركام المنازل المدمرة شمال قطاع غزة، لا يستطيع أحد انتشالهم بسبب الدمار الكبير، وتوقف عمل فرق الدفاع المدني.

ضحايا تحت الركام

وفي شمال قطاع غزة، واصل المواطنون تحت النار دفن جثامين ضحايا المجازر الأخيرة التي اقترفتها قوات الاحتلال، في عدة مناطق في منطقتي جباليا وبيت لاهيا، بعد تمكنهم من انتشال جثامين جديدة للضحايا من تحت ركام المنازل المدمرة.

ووسط حالة من الحزن والخوف الشديدين، يقوم السكان وبأدوات بسيطة بالبحث تحت الركام عن ضحايا المجازر الدامية، التي اقترفتها قوات الاحتلال خلال اليومين الماضيين، حيث بلغ عدد الشهداء الذين سقطوا يوم السبت 100 شهيد، جراء تعمد طائرات الاحتلال قصف منازل مأهولة بالعديد من الأسر في عدة مناطق.

ويؤكد شهود من شمال غزة ومصادر طبية أن هناك الكثير من الضحايا لا زالوا تحت ركام المنازل المدمرة، وأن عمليات البحث عنهم بأدوات بسيطة، تجرى وسط خوف وحذر شديدين، بسبب تصاعد الغارات الجوية الإسرائيلية، واستهداف الطيران الحربي والاستطلاعي والمسير لكل متحرك في غالبية مناطق شمال القطاع.

هذا وقد قصفت طائرات الاحتلال منزلًا لعائلة “القبط” في بيت لاهيا، كما نسفت مباني سكنية في منطقة جباليا.

وذكر جهاز الدفاع المدني في غزة أن جيش الاحتلال الإسرائيلي يكثف قصفه للمنازل المأهولة بالسكان في شمال القطاع، لافتا إلى أن العديد من المواطنين لا زالوا تحت ركام المنازل المدمرة، حيث يصعب انتشالهم لعدم وجود دفاع مدني وطواقم طبية.

إلى ذلك فقد استمرت هجمات جيش الاحتلال الذي ينفذ توغلا منذ أكثر من شهرين في مناطق شمال القطاع، وقصفت المدفعية الإسرائيلية والطيران الحربي من جديد عدة أحياء في مخيم جباليا ومشروع بيت لاهيا، والمناطق المجاورة لهما، وسمعت دوي انفجارات عالية أخرى، ناجمة على الأرجح عن عمليات نسف للمباني، كما شن الطيران الحربي، غارات جوية على المناطق الشمالية الغربية لشمال القطاع.

وفي مدينة غزة، استمرت هجمات جيش الاحتلال العنيفة على عدة أحياء خاصة الشمالية الغربية والشرقية، التي يتوغل على أطرافها جيش الاحتلال.

وذكرت مصادر محلية، أن عمليات نسف طالت مباني سكنية في حي الصفطاوي شمال غرب المدينة، على وقع عمليات تحرك هناك لآليات الاحتلال المتوغلة، كما تعرضت مناطق أخرى مثل السودانية غرب المدينة لإطلاق نار من رشاشات الاحتلال الثقيلة.

وشهدت الحدود الشرقية لحي الشجاعية، والشرقية الجنوبية لحي الزيتون المجاور لقصف مدفعي وإطلاق نار كثيف من الآليات المتوغلة، كما قصفت المدفعية الإسرائيلية المناطق الجنوبية لحي الصبرة، وعدة مناطق أخرى تقع في محيط “محور نتساريم” من الجهة الشمالية، وهو المحور الذي يقسم قطاع غزة إلى جزأين واحد في الشمال وآخر في الجنوب.

قصف منازل وتوغل بري

في الموازاة، استمرت الهجمات الدامية على وسط قطاع غزة، كذلك استمرت هجمات المدفعية الإسرائيلية على مناطق شمال النصيرات، وسقطت عدد من القذائف على منازل وأراضي المواطنين هناك، وكان عدد كبير من السكان نزحوا نهاية الأسبوع الماضي قسرا من تلك المناطق، بعد توغل إسرائيلي بري دام، أسفر عن سقوط عشرات الضحايا وتدمير العديد من المنازل.

كما قامت المدفعية الإسرائيلية بقصف مدفعي عنيف استهدف المناطق الشرقية لمدينة دير البلح وقرية المصدر التي دخلت قوات الاحتلال على أطرافها.

أما في مدينة خان يونس، فقد شن الطيران الحربي غارة جديدة على منطقة “المواصي” المصنفة منطقة عمليات إنسانية، واستهدفت هناك خيام النزوح، كذلك قامت آليات الاحتلال المتواجدة على الحدود الشرقية للمدينة، بقصف مدفعي استهدف أطراف بلدات عبسان والقرارة وبني سهيلا.

كذلك تعرضت المناطق الشرقية والشمالية لمدينة رفح لاستهدافات من قبل جيش الاحتلال، فيما سقطت عدة قذائف على حيي السعودي وتل السلطان غرب المدينة.