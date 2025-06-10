مجازر إسرائيلية تقتل 78 غزّيا… و«تقدّم» في مفاوضات التهدئة

غزة ـ «القدس العربي»: على وقع المجازر الإسرائيلية المستمرة بحق المدنيين في قطاع غزة، والتي أودت أمس الثلاثاء بحياة 78 فلسطينيا، من بينهم 40 شهيدا إثر قصف على مدينتي خان يونس ورفح جنوبي القطاع، برزت مؤشرات على تقدم في مفاوضات التهدئة، أبرزها موقف نُسب إلى الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.

فقد نقلت القناة الـ12 الإسرائيلية عن مصدر قوله إن ترامب طلب من رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إنهاء الحرب في قطاع غزة، وقال إنها قد “استنفدت نفسها”، طبقا لما أوردته شبكة “الجزيرة”.

وكان نتنياهو زعم في بيان مصور أن هناك “تقدما كبيرا” في الجهود المبذولة لإطلاق سراح المحتجزين الإسرائيليين، لكنه أشار إلى أن من “السابق لأوانه” إحياء الآمال في التوصل إلى اتفاق.

وعلمت “القدس العربي” من مصادر مطلعة، أن المفاوضات تجرى في هذه الأوقات “عن بعد”، من دون وجود طرفي التفاوض (حماس وإسرائيل) في مكان واحد، وأن الأمر من الممكن أن يتطور إلى جولة جديدة من المفاوضات “غير المباشرة”، حول المقترح الأخير الذي قدمه المبعوث الأمريكي للشرق الأوسط ستيف ويتكوف.

وحسب المعلومات المتوفرة، فإن جملة اتصالات أجراها الوسطاء القطريون والمصريون خلال الأيام الماضية مع قيادة حركة “حماس”، إلى جانب اتصالات أخرى مع الجانب الإسرائيلي في مسعى لحلحلة النقاط الخلافية حول مفاصل مهمة في “خطة ويتكوف”، لها علاقة بإجراءات عملية.

وتريد حركة “حماس” أن يتضمن الاتفاق الجديد نصا صريحا يشير إلى انتهاء الحرب كاملة، وعدم عودة إسرائيل للتصعيد الحربي.

وحسب تقارير عبرية، فإن الوسيط الأمريكي من أصل فلسطيني بشارة بحبح، عمل على تقديم حل وسط جديد لكن لم يتحقق حتى الآن. والصيغة المعدلة للمبادرة تشمل “ضمانات أمريكية شفهية”، تؤكد الالتزام بالسعي الجاد نحو وقف دائم للقتال، إلى جانب انسحاب إسرائيلي تدريجي من المناطق التي احتلها الجيش في قطاع غزة.

ونقل موقع قناة “i24news” الإسرائيلية تصريحات لترامب، قال فيها “هنالك حاليا مفاوضات مهمة بشأن غزة تشارك فيها حتى إيران”. وأضاف: “المفاوضات تجري بين “حماس” وإسرائيل وإيران، سنرى ما سيحدث هناك. نريد عودة الرهائن، هذا كل ما أستطيع قوله”.

وكانت مجازر المجوّعين في قطاع غزة استمرت مع تعمد قوات الاحتلال استهداف المواطنين الذين كانوا متجهين إلى أحد مراكز التوزيع التي تشرف عليها الشركة الأمريكية وسط قطاع غزة، ما أدى إلى استشهاد وإصابة عشرات المواطنين.

وانتقد مفوض “الأونروا” فليب لازريني ما حصل، وكتب على منصة “أكس”: “غزة، يوم آخر من توزيع المساعدات، يوم آخر من مصائد الموت”، وطالب إسرائيل بـ”رفع الحصار والسماح للأمم المتحدة بوصول آمن ودون عوائق لإدخال المساعدات وتوزيعها بأمان”.

إنسانيا، أعلن مدير عام منظمة الصحة العالمية، تيدروس أدهانوم غيبريسوس، أن “مستشفى الأمل” جنوب قطاع غزة أصبح خارجا عن الخدمة.

5 دول غربية تفرض عقوبات على سموتريتش وبن غفير

فرضت المملكة المتحدة وأستراليا وكندا ونيوزيلندا والنرويج عقوبات على وزيرين إسرائيليين يمينيين متطرفين، بسبب “التحريض على عنف المتطرفين” ضد الفلسطينيين في الضفة الغربية التي تحتلها إسرائيل. وتشمل العقوبات تجميد أصول إيتمار بن غفير وبتسلئيل سموتريتش وحظر سفرهما إلى الدول الخمس. ويحرّض الوزيران على توسيع المستوطنات الإسرائيلية في الضفة الغربية.

وقال وزراء خارجية الدول الخمس في بيان مشترك أمس الثلاثاء، إن بن غفير وسموتريتش “حرّضا على عنف المتطرفين وانتهاكات خطيرة لحقوق الإنسان الفلسطيني. الخطاب المتطرف الذي يدعو إلى النزوح القسري للفلسطينيين وإنشاء مستوطنات إسرائيلية جديدة مروع وخطير” .

عباس مستعد لدعوة قوات عربية ودولية

جدّد الرئيس الفلسطيني محمود عباس تأييده لقيام “حماس” “بإلقاء السلاح” و”التوقف عن حكم غزة” كجزء من دولة فلسطينية مستقبلية.

وفي رسالة وجّهها إلى الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون وولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، قبل مؤتمر في الأمم المتحدة بشأن حلّ الدولتين مقرر انعقاده من 17 إلى 21 حزيران/يونيو في نيويورك، قال عباس أيضا إنه “مستعد لدعوة قوات عربية ودولية للانتشار كجزء من مهمة الاستقرار/ الحماية بتفويض من مجلس الأمن” .

عدوان إسرائيلي واسع على نابلس: إعدام فلسطينييَن وإصابة 82

صعّدت قوات الاحتلال الإسرائيلي من عملياتها العسكرية داخل الضفة الغربية، حيث شنت عملية عسكرية على مدينة نابلس والبلدة القديمة فيها، ترتب عليها إعدام شابين داخل البلدة القديمة، وإصابة واعتقال عشرات الفلسطينيين.

وذكرت وزارة الصحة الفلسطينية مساء أنها تبلغت من الهيئة العامة للشؤون المدنية باستشهاد الشابين نضال خالد مهدي أحمد أبو عميرة (40 عاما)، وخالد مهدي أحمد أبو عميرة (35 عاما) برصاص الاحتلال في نابلس، وأن الاحتلال يحتجز جثمانيهما.

وقالت جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني في بيان إن طواقمها تعاملت مع 82 إصابة.

وفي بيان سابق كانت قد ذكرت أن هناك 55 حالة اختناق جراء استنشاق الغاز المسيل للدموع، و3 بشظايا الرصاص، و6 جراء التعرض للضرب خلال اقتحام الجيش الإسرائيلي مدينة نابلس.

وجاءت العملية العسكرية التي بدأت مع ساعات فجر أمس الثلاثاء، وسط فرض حالة من حظر التجول على أحياء البلدة القديمة التي كانت مسرحا لعمليات الجيش.

واقتحم الجنود عشرات المنازل في البلدة القديمة وتحديدا منازل الشهداء من مجموعات “عرين الأسود”، وطردوا عائلات من المنازل وطالبوها بالابتعاد عن المكان لـ24 ساعة.

ووقع صدام بين الجنود والشابين اللذين تعرضا لاعتداءات عنيفة من الجنود، فيما قام شاب بالدفاع عن نفسه حيث ردّ الجنود بإطلاق النار من المسافة صفر.

وقالت مصادر إن 4 جنود أصيبوا نتيجة انفجار عبوة ناسفة في نابلس، بينما رجّحت مصادر محلية أن يكون أحد الشبان حاول الدفاع عن نفسه عبر اختطاف سلاح أحد الجنود، وهو ما خلق جوا مشحونا ترتب عليه إطلاق نار أدى إلى إصابة مجموعة من الجنود برصاص زملائهم داخل أزقة البلدة القديمة.

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