سياسة | عربي | فلسطين

مجازر إسرائيلية مرعبة.. ألف شهيد فلسطيني خلال 24 ساعة في القصف المتواصل على غزة

21 - نوفمبر - 2023

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غزة: أعلن مسؤول حكومي فلسطيني، اليوم الثلاثاء، عن استشهاد نحو ألف فلسطيني في القصف الإسرائيل خلال الـ24 ساعة الماضية على قطاع غزة.

وقال مدير المكتب الإعلامي الحكومي في غزة، إسماعيل الثوابتة، إن جيش الاحتلال صعّد هجماته الجوية والمدفعية باستهداف تدمير المنازل فوق رؤوس قاطنيها ما يؤدي إلى قتل العشرات بشكل متلاحق.

وأوضح أنه تم رصد نحو ألف شهيد خلال الـ24 ساعة الماضية فقط، في حصيلة دامية، من بينهم 600 في المستشفى الإندونيسي شمالي قطاع غزة بفعل الهجمات الإسرائيلية المتفرقة.

ولفت الثوابتة إلى استشهاد 20 شخصا على الأقل، في غارة إسرائيلية استهدفت منزلا بمخيم النصيرات، وهو منزل وكيل وزارة الصحة عبد العظيم الحاج بينما كان على رأس عمله في مستشفى ناصر في خانيونس.

كما أعلن انتشال عشرات الشهداء والجرحى في قصف إسرائيلي مكثف استهدف مربعا سكنيا في بلدة بيت لاهيا شمالي القطاع، وتضمن تدمير ثمانية منازل على الأقل فوق رؤوس قاطنيها.

وبحسب آخر حصيلة رسمية، ارتفع عدد الشهداء الفلسطينيين إلى أكثر من 13300 منذ بدء حرب إسرائيل على قطاع غزة في السابع من الشهر الماضي، بينهم 5600 طفل، و3550 امرأة.

(د ب أ)

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  1. يقول Neo:
    نوفمبر 21, 2023 الساعة 11:25 ص

    الكيان الجبان ينتقم من العزل بعد الهزيمة المدوية لجيشه الذي لا يقهر .
    حسبنا الله ونعم الوكيل في حكام الأمة وكل نفس ذائقة الموت .
    إنا لله وإنا إليه راجعون .
    عداد طيور الجنة ازداد بالف شهيد .
    {وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا بَلْ أَحْيَاءٌ عِنْدَ رَبِّهِمْ يُرْزَقُونَ }

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  2. يقول عادل المغربي:
    نوفمبر 21, 2023 الساعة 12:51 م

    لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم اللهم دمر إسرائيل الإرهابية تدميرا ولا تبقي منهم أحدا

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  3. يقول اسمهان الغليمي:
    نوفمبر 21, 2023 الساعة 1:02 م

    جو بايدن أشر على الإبادة الجماعية لأهل فلسطين المحتلة من أول يوم وصل فيه إلى ابنه النتن يا هو الذي ارتمى في حضنه باكيا مهزوما ولكن دماء الأبرياء ستتحول إلى نار تحرق الغرب المتواطىء كله

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