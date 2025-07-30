مجازر إسرائيلية مستمرة ووفيات جديدة جوعا في غزة

غزة – «القدس العربي»: استمرت المجازر الإسرائيلية بوتيرتها المتصاعدة ضد قطاع غزة، رغم مزاعم الاحتلال عن «هدن إنسانية. وذكرت مصادر في مستشفيات غزة لشبكة «الجزيرة» أن 61 فلسطينيا استشهدوا بنيران جيش الاحتلال منذ فجر الأربعاء بينهم 49 من منتظري المساعدات.

وأعلنت وزارة الصحة في غزة في وقت سابق، عن وصول 104 شهداء إلى مشافي غزة، وإصابة 399 إصابة خلال الـ24 ساعة الماضية، لترتفع حصيلة حرب الإبادة الإسرائيلية إلى 60.138 شهيد=ًا و146,269 إصابة منذ السابع من تشرين الأول / أكتوبر 2023.

وارتكبت إسرائيل سلسلة مجازر الأربعاء. واستشهد مواطن وأصيب آخرون بجراح مختلفة، في محيط كنيسة دير اللاتين في حي الزيتون شرق مدينة غزة.

كما أعلنت مصادر طبية عن استشهاد نصيف الدحدوح متأثرا بإصابته، ليلتحق بأبنائه الخمسة الذين ارتقوا الثلاثاء، جراء استهداف منزله في منطقة النديم في حي الزيتون، كما ارتقى شهيد في قصف منزل أبو لبن شرق مدينة غزة.

وارتقى شهيدان وأصيب آخرون قرب مدرسة الزهراء بحي الدرج وسط المدينة، وذكرت مصادر محلية أن من بين الشهداء المصور الصحافي إبراهيم حجاج.

وأعلن مستشفى الشفاء في المدينة عن استشهاد أحد طالبي المساعدات بنيران الاحتلال شمالي المدينة، كما أعلن مستشفى القدس عن استقبال 8 إصابات من طالبي المساعدات برصاص الاحتلال عند مفرق النابلسي جنوب غربي المدينة.

الأونروا: إنزال المساعدات جوا غير مؤثر وخطر

وأعلن مشفى العودة في مخيم النصيرات، وسط قطاع غزة، عن استقبال 5 شهداء من عائلات الرملاوي وصالح ومنصور والشوربجي، وعدد كبير من الإصابات، جراء استهداف الاحتلال تجمعات المواطنين بالقرب من نقطة توزيع المساعدات على شارع صلاح الدين جنوب منطقة وادي غزة.

كما أعلن المشفى عن وصول جثمان طفل انتُشل من منطقة الحي الجديد شمالي النصيرات، جراء استهداف الاحتلال الإسرائيلي عدة منازل في وقت سابق، حيث أسفر ذلك الاستهداف الدامي عن ارتقاء نحو 30 شهيدا، من ثلاث عوائل بينها عوائل أبيدت بالكامل.

أما في مدينة خان يونس جنوب القطاع، فقد أصيب طفل في الرأس برصاص الاحتلال قرب بئر 19 في منطقة مواصي المدينة غربا. وأصيب 7 مواطنين أثناء تعبئة المياه في منطقة المواصي، حيث يتكدس هناك النازحون بأعداد كبيرة جدا.

وفي مدينة رفح لم يسلم المجوعين من هجمات الاحتلال، حيث استشهد 6 مواطنين جدد، وسجلت أكثر من 40 إصابة، قرب أحد مركز توزيع المساعدات شمالي المدينة.

وأعلنت وزارة الصحة عن تسجيل مستشفيات قطاع غزة 7 حالات وفاة جديدة خلال الـ24 ساعة الماضية نتيجة المجاعة وسوء التغذية، من بينهم طفل أنهكه الجوع، ليرتفع العدد الإجمالي لوفيات المجاعة وسوء التغذية إلى 154 حالة وفاة، من بينهم 89 طفلًا.

ومع تفاقم الأزمة قال المكتب الإعلامي الحكومي إن ️الاحتلال يعزز «هندسة الفوضى والتجويع»، وإن 109 شاحنات مساعدات نهبتها الفوضى الثلاثاء، فيما سجل أربعة إنزالات جوية في مناطق قتال خطرة، من أصل 6 إنزالات، ما يجعل هذه الإنزالات عديمة الجدوى، بل وخطِرة على حياة المواطنين المُجوّعين.

وقال إن شاحنات المساعدات تعرضت غالبيتها لعمليات نهب وسرقة نتيجة الفوضى الأمنية التي يُكرّسها الاحتلال. وأكد أن قطاع غزة يحتاج يومياً إلى 600 شاحنة مساعدات ووقود، وهي تمثل الحد الأدنى من الاحتياجات الفعلية لأهم القطاعات الحيوية.

وفي هذا السياق، جددت وكالة غوث وتشغيل اللاجئين «الأونروا» انتقادها للسياسات الإسرائيلية بسبب تفاقم أزمة الجوع في غزة، وقالت إن انتشار التجويع وسوء التغذية والأمراض يؤدي إلى ارتفاع معدلات الوفيات.

وأضافت في تصريح أن انهيار التنوع الغذائي وصل إلى أسوأ مستوياته منذ بداية الصراع، وأن 9 من كل 10 أسر لجأت إلى آليات تكيف قاسية للغاية لسدّ رمقها.

وقالت جولييت توما، مديرة الإعلام والتواصل في «الأونروا»، إن عمليات الإسقاط الجوي التي تتصدر عناوين الأخبار، «لا تُحدث تأثيراً»، وقالت وهي تشير إلى هذه العملية التي عادت من جديد «إنها محفوفة بالمخاطر ومكلفة وغير ضرورية، في حين أن الشاحنات قادرة على نقل المساعدات على نطاق واسع»، وطالبت في الوقت ذاته بدخول آمن للشاحنات إلى غزة، باعتبارها «الطريقة الأسرع والأكثر فعالية لإيصال المساعدات، من خلال الأمم المتحدة، بما في ذلك الأونروا».

كذلك أفادت الأونروا» أن الحصول على المياه النظيفة يبقى تحديا يوميا في قطاع غزة. وكانت وكالة الأنباء السعودية ذكرت أن شاحنات مقدمة من مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، تحمل على متنها مساعدات غذائية وتأتي ضمن الحملة الشعبية السعودية لإغاثة الشعب الفلسطيني في القطاع.

وأشارت إلى أن المركز سير جسرا جويا وآخر بحريا وصل منهما حتى الآن 58 طائرة وثماني سفن، وبلغ مجموع حمولتهما 7188 طنا من المساعدات.

كما أعلنت بلجيكا أنها ستشارك مع عدة بلدان في عملية ينسقها الأردن لإلقاء مساعدات من الجو لسكان غزة، في وقت حذّرت وكالات تابعة للأمم المتحدة من أن القطاع بات على شفا المجاعة.

وبذلك، تنضم بلجيكا إلى مجموعة بلدان غربية بينها فرنسا وإسبانيا وبريطانيا تسعى لإيصال المساعدات إلى غزة عبر الجو في ظل تفاقم المخاوف من مجاعة واسعة في القطاع.

وتصديا لهجمات الاحتلال، أعلنت «كتائب الشهيد عز الدين القسام، الذراع العسكري لحركة «حماس»، عن تفجير 3 عبوات برميلية داخل نقطة تجمع آليات الاحتلال الإسرائيلي جنوبي مدينة خان يونس جنوبي قطاع غزة.

وقالت «القسام» في إن مقاتليها تمكنوا من تفجير العبوات البرميلية داخل أحد محاضن آليات العدو جنوب منطقة البطن السمين جنوب مدينة خان يونس جنوبي القطاع، وإنهم أوقعوا جنود الاحتلال بين قتيل وجريح.

وفي السياق أعلنت «سرايا القدس»، الذراع العسكري لـ«حركة الجهاد الإسلامي»، أن مقاتليها أبلغوا بعد عودتهم من خطوط القتال، تمكنهم بالاشتراك مع «كتائب الشهيد أبو علي مصطفى»، الذراع العسكري لـ«الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين»، من تدمير آلية عسكرية صهيونية بتفجير عبوة مضادة للدروع -مزروعة مسبقاً- أثناء توغلها شرق حي الشجاعية.