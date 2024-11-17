مجازر العائلات تتكرر.. جيش الاحتلال يدمر مباني سكنية فوق رؤوس المواطنين ويقتل العشرات

غزة – “القدس العربي”:

ارتكبت قوات الاحتلال سلسلة مجازر دامية، حين قامت بقصف منازل سكنية متعددة الطوابق فوق رؤوس ساكنيها في مناطق عدة في قطاع غزة، كان أعنفها في بلدة بيت لاهيا شمالي القطاع، ما أدى إلى استشهاد وإصابة عشرات المواطنين، بينهم الكثير من الأطفال والنساء، في الوقت الذي واصلت فيه تلك القوات الهجمات البرية على عدة مناطق في القطاع.

وقال المكتب الإعلامي الحكومي في قطاع غزة إن جيش الاحتلال ️ارتكب 4 مجازر وحشية خلال الساعات الماضية حيث قصف عدة عمارات سكنية ومنازل مدنية راح ضحيتها 96 شهيداً وأكثر من 15 مفقوداً و60 جريحاً، مؤكدا أن ️جيش الاحتلال كان يعلم أن هذه المنازل والعمارات السكنية فيها العشرات من المدنيين النازحين وأن غالبيتهم من الأطفال والنساء الذين شردهم من أحيائهم المدنية السكنية، ولاحقتهم الطائرات بأطنان من الصواريخ.

مجازر خطيرة

وفي شمالي قطاع غزة، حيث تتواصل العملية البرية العسكرية الكبيرة والمستمرة منذ 44 يوما، ارتكبت قوات الاحتلال مجازر دامية وخطيرة، وذلك مع استمرارها في عمليات هدم المنازل وترحيل السكان قسرا.

وقالت وزارة الصحة في غزة، إن قوات الاحتلال تتعمد قصف المدنيين في أوقات متأخرة من الليل، بحيث لا يستطيع أحد إنقاذهم، وأكدت أن 30% من ضحايا مجزرة بيت لاهيا الأخيرة كانوا من الأطفال، وأن قوات الاحتلال منعت السبت دخول قافلة إنسانية للأمم المتحدة كانت تحمل أدوية لمستشفى كمال عدوان.

وتواصل قوات الاحتلال هجومها البري على مناطق واسعة في شمالي القطاع، حيث هاجمت أكثر من مرة مخيم جباليا والأحياء القريبة منه مثل جباليا النزلة والبلد، وتخلل الهجمات تنفيذ عمليات قصف جوي، فيما سمعت أصوات انفجارات عالية في المناطق التي تتوغل فيها الدبابات الإسرائيلية، ناجمة عن عمليات تفجير مبان.

#عاجل | مجزرة مروعة: استشهاد 70 مواطنًا وإصابة العشرات في مشروع بيت لاهيا، حيث استهدفت الطائرات الإسرائيلية مربعات سكنية تعود لعائلات غباين، التلولي، عيادة، عبد العاطي وآخرين. pic.twitter.com/tj5HBgT4Ll — أنس الشريف Anas Al-Sharif (@AnasAlSharif0) November 17, 2024

وفي السياق، تعرضت مناطق أحرى في بلدة بيت لاهيا، وكذلك بلدة بيت حانون المحاصرة التي أجبر سكانها على النزوح القسري، لعمليات قصف مماثلة، في وقت دفعت فيه قوات الاحتلال العديد من السكان إلى النزوح القسري تجاه مدينة غزة، رغم افتقار المدينة لكل مقومات الحياة، وعدم سماح الاحتلال بوصول أي مساعدات للمناطق الواقعة شمالي قطاع غزة، وفي مقدمتها المساعدات الغذائية والطبية.

وفي مدينة غزة المجاورة لبلدات الشمال، استمرت هجمات جيش الاحتلال على المناطق الواقعة في المناطق الشمالية الغربية، والتي سبق وأن أنذر الاحتلال سكانها الأسبوع الماضي بالنزوح القسري، وطال القصف المدفعي مناطق الشيخ رضوان والسودانية، فيما سمعت أصوات انفجارات عالية على أطراف منطقة الصفطاوي.

كما تعرضت المناطق الشرقية الجنوبية للمدينة لهجمات مماثلة، حيث قصفت قوات الاحتلال المتواجدة في محيط “محور نتساريم” من الجهة الشمالية، العديد من المناطق الواقعة على حدود أحياء الزيتون والصبرة وتل الهوا.

استهداف عنيف

أما في وسط قطاع غزة، فقد صعدت قوات الاحتلال من المجازر التي اقترفتها بحق المواطنين هناك.

وترافق ذلك مع قيام الطيران الحربي باستهداف المناطق الشرقية لمخيم البريج بالرصاص الثقيل، فيما أطلقت المدفعية العديد من القذائف، مع بداية تقدم محدود لآليات عسكرية إسرائيلية في تلك المنطقة، فيما سجل أيضا قيام طائرات مسيرة بإطلاق النار على بلوكات “9 ,12” شرقي البريج.

وجاء ذلك في وقت استمرت هجمات جيش الاحتلال على المناطق الشمالية والغربية لمخيم النصيرات، حيث تعرض حيا الدعوة والمفتي لعمليات قصف مدفعي وإطلاق نار كثيف من القوات الإسرائيلية المتوغلة في محيط “محور نتساريم” من الجهة الجنوبية، كما تعرضت أطراف المخيم الغربية لهجمات مماثلة.

في الموازاة، استمرت هجمات جيش الاحتلال على خان يونس ورفح، التي يتواصل فيها الهجوم البري من أكثر من 7 أشهر.