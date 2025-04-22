مجازر بحق عائلات.. استشهاد 22 فلسطينيا بغارات إسرائيلية في قطاع غزة

غزة: استشهد 22 فلسطينيا وأصيب عشرات بغارات إسرائيلية على قطاع غزة منذ فجر الثلاثاء ضمن مجازر الإبادة الجماعية التي ترتكبها تل أبيب بحق الفلسطينيين.

وأفادت مصادر طبية باستشهاد 22 فلسطينيا بقصف إسرائيلي طال مناطق مختلفة من القطاع، فيما قال شهود عيان إن الجيش استهدف منازل وخيام نزوح وتجمعات مدنيين ومعدات وآليات ثقيلة.

ففي مدينة خان يونس جنوب القطاع، استشهد 9 فلسطينيين في قصف استهدف منزلا وسط المدينة، وفق إفادة المصدر الطبي.

وفي مخيم جباليا بمحافظة الشمال، استشهد 8 فلسطينيين في غارتين، استهدفت الأولى خيمة تؤوي نازحين من عائلة أبو قمر ما أسفر عن استشهاد 5 منهم.

وأما الثانية، فاستهدفت تجمعا لمدنيين في منطقة بئر النجعة (غرب) ما أسفر عن استشهاد 3 أشخاص، بحسب المصدر والشهود.

وأما في مدينة غزة، فقد اسشتهد 5 فلسطينيين وأصيب آخرون في قصف استهدف منزلا لعائلة بكر في مخيم الشاطئ، وفق المصادر.

وقال الشهود إن الجيش واصل عمليات نسف المباني السكنية في مناطق متفرقة خاصة رفح وخان يونس وشرق غزة.

كما أوضحوا أن الجيش استهدف بشكل ملحوظ عددا من الآليات الثقيلة المتبقية في القطاع والتي كانت تساعد في انتشال الجثامين من تحت أنقاض المنازل المدمرة.

(الأناضول)