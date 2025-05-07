مجازر جديدة.. استشهاد 23 فلسطينيا بقصف إسرائيلي على غزة- (فيديوهات)

فلسطينيون يتفقدون موقع غارة إسرائيلية على مدرسة تؤوي نازحين في مخيم البريج وسط قطاع غزة

غزة: استشهد 23 فلسطينيا وأصيب آخرون، في مجازر جديدة ارتكبها جيش الاحتلال الإسرائيلي بقصف مركز إيواء ومخيما للنازحين ومنزلين في مناطق متفرقة من قطاع غزة منذ فجر الأربعاء.

وأفاد مصدر طبي باستشهاد 7 فلسطينيين وإصابة آخرين في قصف إسرائيلي استهدف مدرسة “الكرامة” التي تؤوي نازحين في حي التفاح شرق مدينة غزة.

وقال المصدر إن عددا من المفقودين ما زالوا تحت أنقاض المدرسة المستهدفة.

📹 انتشال جثامين شهداء من تحت أنقاض مدرسة الكرامة لإيواء النازحين بعد تعرضها لقصف إسرائيلي بحي التفاح شرقي مدينة غزة#اوقفوا_الإبادة_في_غزة pic.twitter.com/2ZSLeiHJ9J — ساحات – عاجل 🇵🇸 (@Sa7atPlBreaking) May 7, 2025

هذه المجزرة هي الثانية خلال يومين حيث ارتكب الجيش مساء الثلاثاء مجزرتين متتاليتين بقصف مدرسة تؤوي نازحين بمخيم البريج وسط القطاع ما أسفر عن استشهاد 31 فلسطينيا وإصابة العشرات.

وفي خان يونس جنوب القطاع، استشهد 8 فلسطينيين بينهم طفلة وفقد آخرون في غارة إسرائيلية على منزل لعائلة “القدرة” وسط المدينة، وفق مصدر طبي.

فيديو| من محيط منزل عائلة القدرة وسط خانيونس، الذي قصفته طائرات الاحتلال، قبل قليل. pic.twitter.com/ZrdjhKJDDZ — وكالة سند للأنباء – Snd News Agency (@Snd_pal) May 6, 2025

وأوضح المصدر أن فلسطينيا وزوجته استشهدا في قصف استهدف منزلهما في بلدة بني سهيلا شرق خان يونس.

ووسط القطاع، استشهد 3 فلسطينيين بينهم طفلة في قصف إسرائيلي استهدف مخيم المناصرة للنازحين شرق مدينة دير البلح، بحسب مصدر طبي.

فيما قال شهود عيان إن جيش الاحتلال واصل عملية نسف المنازل السكنية بشمال مخيم النصيرات وسط القطاع.

وأما بمحافظة الشمال، قال مصدر طبي إن 3 فلسطينيين استشهدوا وأصيب آخرون في غارة إسرائيلية على منزل في تل الزعتر شرق مخيم جباليا.

أنس الشريف Anas Al-Sharif:

3 شهداء ومصابون إثر قصف على منزل لعائلة عبد القادر في تل الزعتر شرقي مخيم جباليا شمالي قطاع غزة pic.twitter.com/wQAulvwsMx — طارق المنضوج Mandhouj Tarek (@AlloLiberte) May 7, 2025

وأفاد شهود عيان أن المقاتلات الإسرائيلية شنت غارتين في منطقتين متفرقتين بمحافظة الشمال.

وبدعم أمريكي ترتكب إسرائيل منذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023 جرائم إبادة جماعية في غزة، خلّفت أكثر من 171 ألف شهيد وجريح من الفلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 11 ألف مفقود.

(الأناضول)