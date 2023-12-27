مجازر جديدة في غزة… و«القسّام» تستهدف مروحيتين إسرائيليتين

لندن ـ «القدس العربي» ووكالات: واصل الاحتلال الإسرائيلي، أمس الأربعاء، قصفه العنيف على غزة، منفذا مجازر متعددة كان أكثرها دموية في خان يونس، حيث سقط 30 شهيداً، في قصف قرب مشفى الأمل.

وأفادت مصادر محلية بأن طائرات نفذت غارات جوية أمام المستشفى، ما أدى إلى ارتقاء 30 شهيداً، إضافة إلى إصابة العشرات.

وقال المتحدث باسم وزارة الصحة أشرف القدرة، في بيان: «قوات الاحتلال الإسرائيلي ارتكبت مجزرة مروعة جراء استهداف منزل يؤوي نازحين في حي الأمل في مدينة خان يونس، راح ضحيتها شهداء وعشرات الإصابات». كذلك نُفذت غارات عنيفة استهدفت المنطقة الوسطى في القطاع، لا سيما مخيمي البريج والمغازي، ووصلت القذائف إلى مراكز الإيواء، ما أدى إلى ارتقاء عدد من الشهداء، وفق وكالة «وفا» . كما استهدفت المدفعية والطائرات الحربية منزلاً لعائلة نصار في المخيم الجديد، ومنزلا آخر لعائلة الحزوقي، ما أدى إلى استشهاد عدد من المواطنين، وإصابة العشرات بجروح مختلفة، حيث جرى نقلهم إلى مستشفيي شهداء الأقصى والعودة، تبعا للمصدر ذاته.

وفي منطقة الصفطاوي في مدينة غزة، نُقل 6 شهداء إلى مستشفى الشفاء جراء عمليات قنص نفذها جنود الاحتلال الذين اعتلوا بعض الأبنية، واستهدفوا كل من يتحرك هناك.

ووفق القدرة «ارتكبت قوات الاحتلال الاسرائيلي 16 مجزرة بحق عوائل بكاملها راح ضحيتها 195 شهيدا و325 إصابة خلال الـ 24 ساعة الماضية».

وخلال 82 يوما من حرب الإبادة الجماعية الشاملة، ارتكب الجيش الإسرائيلي ألفا و779 مجزرة، راح ضحيتها 28 ألفا و110 من الشهداء والمفقودين، حسب المكتب الإعلامي الحكومي في القطاع، موضحا أن بين الشهداء 8 آلاف و800 طفل، و6 آلاف و300 سيدة».

وتابع: «لدينا 7 آلاف مفقود 70 % منهم من الأطفال والنساء، ونحو 55 ألفا و243 إصابة». وذكر أن عدد ضحايا الطواقم الطبية بلغ نحو 311، فيما فقد جهاز الدفاع المدني نحو 40 من أفراده.

ميدانيا، كشفت «كتائب القسام» الذراع المسلحة لحركة حماس، عن تنفيذها عددا من العمليات ضد القوات الإسرائيلية في قطاع غزة، أبرزها استخدام صاروخ مضاد للتحصينات لأول مرة ضد الجنود المشاركين في المعارك البرية شمالي قطاع غزة.

كما بينت في بيان ثان أن مقاتليها «استهدفوا طائرة مروحية بصاروخ سام 18، في منطقة الصفطاوي، شمال مدينة غزة»، كما «اشتبكوا مع العدو 6 ساعات، الثلاثاء» في المنطقة ذاتها.

وأوضحت في بيان ثالث أن مقاتليها «استهدفوا طائرة مروحية بصاروخ سام 18، شرق مخيم جباليا»، كما تمكنوا من «قنص جندي صهيوني شرق مدينة خان يونس» جنوبي القطاع.

إلى ذلك، حذر المدير العام لمنظمة الصحة العالمية من أن سكان غزة يواجهون «خطرا جسيما»، متحدثًا عن انتشار الجوع الحاد واليأس في جميع أنحاء القطاع. ودعا تيدروس أدهانوم غيبرييسوس المجتمع الدولي إلى اتخاذ «خطوات عاجلة للتخفيف من الخطر الجسيم الذي يواجه سكان غزة ويقوّض قدرة العاملين في المجال الإنساني على مساعدة الأشخاص الذين يعانون من إصابات فظيعة ومن الجوع الحاد، والمعرضين لخطر شديد للإصابة بالأمراض».