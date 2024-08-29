مجازر دامية… ونازحون يتكدّسون قرب شاطئ بحر غزة

غزة ـ«القدس العربي»: سقط حوالي 50 شهيدا بينهم أطفال، في غزة، أمس الخميس، إثر قصف إسرائيلي استهدف مناطق متفرقة من القطاع الذي يتعرض لعدوان متواصل منذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، وفيما بات النازحون يتكدسون قرب شاطئ البحر عقب قرارات الإخلاء الأخيرة، تحدثت منظمة الصحة العالمية عن موافقة تل أبيب على هدن إنسانية بهدف تلقيح الأطفال من مرض الشلل.

ومن بين أقسى المجازر التي نفذها الاحتلال كانت استهداف منزل يقع قرب منطقة الأمل غرب المدينة، حيث أدى الهجوم إلى نشوب حريق في المنزل، واستشهاد ثمانية من سكانه، بينهم أطفال.

وأوضح أحد جيران المنزل الذي تعرض للقصف أنهم تمكنوا من إنزال سلم إلى المبنى لإنقاذ عائلة محاصرة في الداخل، لكنهم تمكنوا فقط من إخراج فتاة صغيرة. وقال “بعد هيك النار أكلتهم كلهم وما قدرناش نوصل لهم”.

وفي مجزرة أخرى، استشهد 7 فلسطينيين بينهم 4 أطفال، جراء قصف طائرة حربية إسرائيلية استهدف شقة سكنية وسط قطاع غزة.

كما سقط 7 آخرون في قصف مجموعة من المواطنين في منطقة المشروع شرقي رفح. وتزامناً استشهد ثلاثة مواطنين في عملية قصف جوي نفذتها طائرة مسيرة، استهدفت دراجة نارية من نوع “تكتك”، خلال سيرها في المنطقة الصناعية شمالي المدينة، وذلك فضلا عن شهداء آخرين سقطوا في مناطق أخرى، ليصل مجمل عدد الضحايا إلى خمسين شهيدا.وتترافق هذه الاستهدافات مع تهجير واسع، حيث بات يتكدس النازحون الغزيون عند شاطئ بحر القطاع من منطقة المواصي، غرب خان يونس، وصولًا إلى مدينة دير البلح. يأتي ذلك وسط إصدار جيش الاحتلال عدة أوامر إخلاء، خلال الأيام القليلة الماضية، هي الأكبر منذ بداية حرب السابع من أكتوبر/ تشرين الأول، وهو الأمر الذي أثار حفيظة الفلسطينيين والمنظمات الأممية العاملة في قطاع غزة، بسبب تقليص مساحة “المنطقة الإنسانية” وتوسيع نطاق العمليات العسكرية.

ويؤكد النازحون في دير البلح، وسط غزة، وخان يونس، جنوبي القطاع، حيث يعيش أكثر من مليون و900 ألف مواطن ونازح، أنهم “اضطروا للعيش في خيام مكتظة على الشاطئ”.

على الصعيد الصحي، أعلنت منظمة الصحة العالمية موافقة السلطات الإسرائيلية على سلسلة من “الهدنات الإنسانية” يستمر كل منها ثلاثة أيام في وسط وجنوب وشمال قطاع غزة للسماح ببدء حملة للتلقيح ضد شلل الأطفال اعتبارا من الأحد.

وقال ريك بيبركورن، ممثل منظمة الصحة في غزة خلال مؤتمر صحافي عبر الفيديو “ما ناقشناه وتمت الموافقة عليه، هو أن تبدأ الحملة في أول أيلول/سبتمبر في وسط قطاع غزة لثلاثة أيام، وستكون هناك هدنة إنسانية لساعات عدة كل يوم”، لافتا الى أن الإجراء نفسه سيتخذ لاحقا في جنوب وشمال القطاع. وبيّن أن المؤسسات المعنية ستعطي أكثر من 640 ألف طفل دون 10 سنوات جرعتي تطعيم ضد شلل الأطفال في غزة.