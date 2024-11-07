مجازر غزة.. استشهاد 16 فلسطينيا وتواصل الإبادة في الشمال- (فيديو)

موقع غارة إسرائيلية على منزل في مخيم النصيرات

غزة: استشهد 16 فلسطينيا وأصيب آخرون، الخميس، بقصف إسرائيلي استهدف منزلا ومواطنين في قطاع غزة الذي يتعرض لإبادة جماعية وتطهيرا عرقيا منذ 13 شهرا.

وأفادت مصادر طبية باستشهاد 5 فلسطينيين وإصابة آخرين بقصف إسرائيلي استهدف منزلا في بلدة جباليا البلد شمال القطاع الذي يتعرض لعملية تطهير عرقي منذ 34 يوما.

كما ذكرت المصادر أن 3 فلسطينيين استشهدوا وآخرين أصيبوا بقصف إسرائيلي آخر من طائرة مسيرة استهدف مدخل سوق جباليا البلد.

وفي 5 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي بدأ جيش الاحتلال الإسرائيلي اجتياحا بريا في شمال قطاع غزة؛ بذريعة “منع حركة المقاومة الفلسطينية “حماس” من استعادة قوتها في المنطقة”.

بينما يقول الفلسطينيون إن إسرائيل ترغب في احتلال شمال القطاع وتحويله إلى منطقة عازلة بعد تهجير سكانه، تحت وطأة قصف دموي متواصل وحصار مشدد يمنع إدخال الغذاء والماء والأدوية.

وفي مجزرة أخرى، استشهد 3 فلسطينيين وأصيب 3 آخرون بقصف إسرائيلي استهدف تجمعا لمواطنين غرب مخيم النصيرات وسط القطاع، بحسب مصدر طبي بـ”مستشفى العودة”.

🎦 مكان منزل عائلة الصانع الذي قصفه الاحتلال في مخيم #النصيرات وسط قطاع #غزة، الليلة الماضية.

تصوير: سائد أبو نبهان pic.twitter.com/BwtOyqlRgT — عربي بوست (@arabic_post) November 7, 2024

أما في مدينة رفح جنوب القطاع، استشهد 5 فلسطينيين وأصيب 4 آخرون بقصف استهدف تجمعا لمواطنين شرق المدينة، بحسب مسعفين.

وبدعم أمريكي ترتكب إسرائيل منذ 7 أكتوبر 2023 إبادة جماعية في غزة، خلفت نحو 146 ألف شهيد وجريح فلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 10 آلاف مفقود، وسط دمار هائل ومجاعة قتلت عشرات الأطفال والمسنين، في إحدى أسوأ الكوارث الإنسانية بالعالم.

(الأناضول)