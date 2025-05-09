مجازر غزة مستمرة وترامب يضغط على إسرائيل لوقف الحرب

غزة ـ الناصرة ـ «القدس العربي»: أطلقت منظمات ووكالات أممية أمس الجمعة نداءات جديدة لفك الحصار الإنساني المحكم الذي تفرضه دولة الاحتلال الإسرائيلي على أكثر من مليونين ومئتي ألف فلسطيني في قطاع غزة، ضمن حرب الإبادة المتواصلة التي تشنها.

وواصلت إسرائيل أمس قصفها المدنيين في غزة، وأغارت طائراتها الحربية مساء على مبنى التموين التابع لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين “الأونروا” في جباليا شمالي القطاع. وأسفر العدوان الإسرائيلي يوم الجمعة عن استشهاد وإصابة عشرات الفلسطينيين.

يأتي ذلك بالتزامن مع ضغوط ذكرت تقارير إسرائيلية وأمريكية أن الرئيس دونالد ترامب يمارسها، في اتجاهين، الأول التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار، والثاني خطة مساعدات مثيرة للجدل لاقت اعتراضا دوليا وفلسطينيا.

وقال المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة أمس، إن مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية يؤكد أن رفع حصار عن غزة أكثر إلحاحا الآن. وأضاف ستيفان دوجاريك أن المساعدات يجب أن تصل إلى الجميع أينما كانوا وحسب احتياجاتهم. وأشار إلى أن الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش أوضح أن المنظمة لن تشارك بأي ترتيب لا يحترم المبادئ الإنسانية.

وكان بذلك يعلق على خطة تروّج لها إدارة ترامب.

وقال رئيس المجلس الوطني الفلسطيني روحي فتوح، أمس، إن الخطة الأمريكية الإسرائيلية الأخيرة، التي تقضي بإسناد توزيع مساعدات إنسانية محدودة في غزة إلى شركات دولية لا تمت إلى العمل الإنساني بصلة.

ونقلت صحيفة “نيويورك تايمز” الأمريكية عن مسؤولين أمريكيين وإسرائيليين أن ترامب يفكر في الإعلان عن خطة المساعدات لغزة قبل رحلته إلى الشرق الأوسط.

وذكرت تقارير أن مفاوضات التهدئة في غزة أصبحت محل خلاف أمريكي إسرائيلي.

وفيما قالت مصادر في حركة المقاومة الإسلامية “حماس” لوكالة فرانس برس إن العاصمة القطرية الدوحة شهدت مباحثات حساسة بين وفد من الحركة والوسطاء القطريين والمصريين، سعياً للتوصل إلى اتفاق هدنة في قطاع غزة، أكدت أن هذه اللقاءات “لم تحقق أي تقدم ملموس”، رغم وصفها بالجدية.

في المقابل، كشفت وسائل إعلام إسرائيلية عن أزمة بين واشنطن وتل أبيب بخصوص الوضع في غزة.

وقالت صحيفة “هآرتس” الإسرائيلية إن ضغوطًا كبيرة تمارسها الإدارة الأمريكية على إسرائيل لإبرام اتفاق مع “حماس” قبل زيارة ترامب المرتقبة إلى الشرق الأوسط منتصف أيار/ مايو.

ونقلت القناة 12 العبرية عن مسؤول أمريكي رفيع قوله إن “إسرائيل فاتها القطار”، محذرًا من أنها ستدفع ثمنًا باهظًا لعدم إنهاء الحرب على غزة. كما تحدث مراسل إذاعة الجيش الإسرائيلي عن أن ترامب “قرر قطع الاتصالات” مع نتنياهو، بسبب شكوكه بأن الأخير يتلاعب به.

وتُعرب أوساط متزايدة في إسرائيل عن القلق بشأن مصير علاقات التحالف بين الولايات المتحدة وبين إسرائيل، وذهب بعضهم للتساؤل عن انتهاء “شهر العسل” بينهما في ظل السياسات الانعزالية والمباغتة للرئيس ترامب في ولايته الثانية، وفي ضوء تسريبات عن توترات وأزمة ثقة بينه وبين نتنياهو.

وتحت عنوان “إسرائيل أوت والسعودية إن”، وجّهت المعلقة السياسية البارزة في صحيفة “يديعوت أحرونوت”، سيما كادمون، إصبع الاتهام إلى نتنياهو، وقالت إنه يعبث بكل مقدرات إسرائيل، بما فيها العلاقات الثنائية المتينة مع الولايات المتحدة، وذلك من أجل أطماع فئوية وغريبة.