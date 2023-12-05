مجازر غزة والتفاعل الدولي…

مصدران أمنيان في لبنان: الغارة الإسرائيلية استهدفت قياديا بحزب الله ومصيره لم يتضح بعد
عاجل.. غارة إسرائيلية على الضاحية الجنوبية لبيروت
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سود الله وجه عرب التطبيع والتنسيق يا رفيق عاجلا غير آجل بإذن المنتقم الجبار الذي يمهل ولا يهمل وكما تدين تدان وسبحان الحي الديان 🇵🇸🤕✌️🐒🚀🐒🚀
سود الله وجه عرب التطبيع والتنسيق يا رفيق عاجلا غير آجل بإذن المنتقم الجبار الذي يمهل ولا يهمل وكما تدين تدان وسبحان الحي الديان 🇵🇸🤕✌️🐒🚀🐒🚀