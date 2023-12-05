مقالات | كاريكاتير | فهد

مجازر غزة والتفاعل الدولي…

5 - ديسمبر - 2023

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  1. يقول فصل الخطاب:
    ديسمبر 5, 2023 الساعة 9:26 م

    سود الله وجه عرب التطبيع والتنسيق يا رفيق عاجلا غير آجل بإذن المنتقم الجبار الذي يمهل ولا يهمل وكما تدين تدان وسبحان الحي الديان 🇵🇸🤕✌️🐒🚀🐒🚀

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