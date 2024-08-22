مجازر في غزة أكثرها وحشية في المغازي وبيت لاهيا

غزة – «القدس العربي»: تواصلت المجازر الإسرائيلية في غزة، أمس الخميس، ما أوقع عشرات الشهداء والمصابين، وكان أكثرها وحشية قصف منزل في مخيم المغازي، أسفر عن 6 شهداء نقلت جثثهم ممزقة إلى المستشفى، ومنزل آخر في بيت لاهيا، أسفر عن استشهاد 11 مواطنا بينهم أطفال.

فقد صعدت قوات الاحتلال من عمليات استهداف أحياء مدينة خان يونس، ومن ضمنها مناطق النزوح التي يقيم فيها مئات آلاف النازحين.

ونقلت إلى مشفى ناصر في المدينة جثامين 11 شهيدا بينهم أطفال ونساء، سقطوا في هجمات للاحتلال على بلدات عبسان الكبيرة والفخاري. وسقط شهيدان في قصف استهدف منزلا في بلدة الفخاري. واستشهد طفل وامرأة، وسقط عدد من المصابين، جراء قصف استهدف منزلاً لعائلة أبو دقة في منطقة تقع جنوب شرقي المدينة.

كما استشهد مواطن مسن يبلغ من العمر (65 عاماً)، جراء القصف وإطلاق النار صوب خيام النازحين في منطقة “مواصي” القرارة.

في السياق، رفضت قوات الاحتلال التنسيق للسماح لطواقم الإنقاذ بإجلاء المصابين من عائلة أبو هدروس المحتجزين داخل منزلهم الذي دمرته قوات الاحتلال فوق رؤوسهم وهم في داخله منذ يوم الأربعاء، في منطقة أبراج مدينة حمد، حسب ما أعلن جهاز الدفاع المدني.

كذلك سقط ستة شهداء وعدد من المصابين بجراح مختلفة، جراء غارة جوية إسرائيلية استهدفت منزلًا لعائلة الدباكي في مخيم المغازي، وذلك في إطار تصعيد قوات الاحتلال مجازرها الدامية ضد القطاع.

وكان من بين الضحايا الصحافي حسام الدباكي وزوجته وأبناؤه، ليكون الصحافي الثالث الذي يسقط بنيران الاحتلال خلال أقل من أسبوع. ونقلت جثث الشهداء وهي ممزقة ومهشمة جراء القصف العنيف الذي استهدف المنزل. وأيضا ارتكبت قوات الاحتلال مجزرة باستهداف منزل مأهول لعائلة حمودة في بلدة بيت لاهيا، ما أدى إلى استشهاد 11 مواطنا بينهم أطفال.

وقد نقلت جثث الضحايا إلى مشفى كمال عدوان أشلاء، ووضع المسعفون قطعا من أجساد الشهداء في أغطية منزلية، وأنزلوها من عربات الإسعاف إلى باحة المشفى، ومن هناك إلى ثلاجة الموتى.

وأعلنت فرق الإنقاذ أنها انتشلت جثامين شهداء جثامين متفحمة وإصابات جراء استهداف الاحتلال منزلا لعائلة حمودة.

وكان من بين الضحايا الذين تفحمت أجسادهم طفلة صغيرة، لا يزيد عمرها عن ثلاث سنوات، وقد وصلت المشفى وهي متيبسة الأطراف جراء الحريق.