مجازر في مناطق زعم الاحتلال أنها آمنة… وبلينكن في المنطقة لمنع اتساع الصراع

غزة -«القدس العربي»: استُشهد، أمس الخميس، العشرات في غزة بينهم أطفال ونساء، وأصيب آخرون بجروح، في قصف للاحتلال، الذي تحدث وزير دفاعه يواف غالانت، عن اتباع نهج جديد أكثر استهدافا في الجزء الشمالي من القطاع، الذي ستديره، حسب قوله “هيئات فلسطينية طالما لم يكن هناك تهديد لإسرائيل”.

واستُشهد 14 مواطنا بينهم أطفال ونساء، وأصيب آخرون، في قصف الاحتلال منزلا لعائلة صلاح، يؤوي نازحين غرب خان يونس، جنوب قطاع غزة، حسب وكالة “وفا” التي أشارت كذلك إلى أن مواطنا استشهد، وأصيب آخرون، في قصف استهدف مبنى جمعية الهلال الأحمر.

وقصفت الطائرات ومدفعية الاحتلال منازل في مخيم المغازي وقرية المصدر وسط قطاع غزة، ما أسفر عن استشهاد العشرات، وإصابة آخرين بجروح، ولا يزال هناك مفقودون تحت الأنقاض. كما شهدت منطقة الزوايدة وسط قطاع غزة قصفا مدفعيا وجويا عنيفا.

ووفق المكتب الإعلامي الحكومي في غزة، فإن الجيش الإسرائيلي “ارتكب خلال 3 أيام 6 مجازر من خلال إرغام المدنيين على النزوح من منازلهم إلى مناطق أخرى زعم أنها آمنة في مدينة رفح جنوب القطاع ثم قام بقصفها، ما أسفر عن سقوط 31 شهيدا”.

ووصلت حصيلة الضحايا الفلسطينيين منذ بدء العدوان إلى 22 ألفا و438 شهيدا و57 ألفا و614 مصابا.

وقال المتحدث باسم وزارة الصحة في غزة في بيان “ارتكبت قوات الاحتلال 13 مجزرة بحق العائلات راح ضحيتها 125 شهيدا و318 إصابة خلال الـ 24 ساعة الماضية”.

هذه المجازر توازت مع كشف وزير الدفاع في دولة الاحتلال يوآف غالانت عن خطط إسرائيل للمرحلة التالية من حربها في غزة، إذ قال إنها تعتزم اتباع نهج جديد أكثر استهدافا في الجزء الشمالي من القطاع وملاحقة مستمرة لقيادات حركة المقاومة “حماس” في الجنوب. وقال في بيان إنه “بعد الحرب لن تعود حماس للسيطرة على غزة التي من المقرر أن تديرها هيئات فلسطينية طالما لم يكن هناك تهديد لإسرائيل”.

وبين أن إسرائيل ستحتفظ بالحرية في العمليات، لكن لن يكون هناك وجود مدني إسرائيلي.

يأتي ذلك، بالتزامن مع وصول وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن إلى الشرق الأوسط، حيث سيزور إسرائيل والضفة الغربية، بالإضافة إلى تركيا واليونان والأردن وقطر والإمارات والسعودية ومصر خلال هذا الأسبوع، وفق ما أكد المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية ماثيو ميلر.

وذكر في إفادة صحافية معتادة أن بلينكن سيناقش خطوات محددة يمكن للأطراف في المنطقة اتخاذها لمنع اتساع رقعة الصراع.

وأضاف “ليس في مصلحة أحد، لا إسرائيل ولا المنطقة ولا العالم، أن يتسع نطاق هذا الصراع إلى خارج غزة”.

وتابع أن بلينكن سيبحث أيضا اتخاذ تدابير فورية لزيادة دخول المساعدات الإنسانية إلى غزة وجهود إعادة الرهائن المتبقين الذين تحتجزهم (حماس).

ويبدو أن عدد هؤلاء الرهائن قد ارتفع، إذ أكد جيش الاحتلال أن ثلاثة إسرائيليين اعتبروا في عداد المفقودين منذ السابع من تشرين الأول/أكتوبر، محتجزون كرهائن في القطاع.