مجازر للاحتلال في غزة … وجرحى إسرائيلون يرفضون استقبال نتنياهو

لندن – «القدس العربي» – وكالات: استُشهد عشرات الفلسطينيين، أمس الثلاثاء، في قصف إسرائيلي على غزة، في وقت يقارب عدد الضحايا منذ بدء العدوان على القطاع الـ 20 ألف شهيد.

وبالتزامن لا تزال عمليات المقاومة تحدث خسائر في صفوف جيش الاحتلال الذي رفض عدد من الجنود الجرحى فيه، لقاء رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو، في أحد مستشفيات دولة الاحتلال.

وأفادت مصادر محلية وطبية بأن العشرات استُشهدوا، وأصيب آخرون، بعد قصف طائرات الاحتلال مربعا سكنيا في مخيم جباليا.

وفي رفح، استشهد 25 مواطنا على الأقل، بينهم الصحافي عادل زعرب، وعدد من الأطفال والنساء، في قصف استهدف ثلاثة منازل مملوكة لعائلات زعرب، حيث استُشهد 14 مواطنا، وعائلة عطية حيث استُشهد 8 مواطنين، وعائلة عبد العال حيث استُشهد ثلاثة مواطنين

ووفق قناة «الجزيرة» فإن قصفا استهدف منزلا لعائلة أبو عيشة في دير البلح وسط قطاع غزة، خلف 13 شهيدا وعشرات الإصابات.

كما استُشهد 5 مواطنين في مستشفى الشفاء في مدينة غزة، بينهم مسنة وطفل برصاص مسيرات إسرائيلية

كذلك استُشهد 4 مواطنين من الجرحى داخل مستشفى الأهلي العربي «المعمداني» في مدينة غزة، جراء عدم تلقيهم الأدوية والرعاية الطبية بسبب اقتحام الجيش المستشفى لليوم الثاني على التوالي.

كما اعتقل جيش الاحتلال 150 مواطنا من داخل المستشفى وهم مرافقو المرضى، وأخرج المصابين الجرحى إلى ساحة المستشفى في ظل البرد القارس، واحتجز الطاقم الطبي واعتقل اثنين من الأطباء ومنع وصول الجرحى وسيارات الإسعاف إلى المستشفى، وتوجد الدبابات والآليات في ميدان فلسطين القريب من المستشفى.

اعتقال عدد من الكوادر الطبية والمصابين والنازحين في المشفى المعمداني

وأعلنت وزارة الصحة في قطاع غزة، خروج المستشفى عن الخدمة، وهو آخر مستشفى كان يعمل في المدينة في ظل حرب إسرائيلية مدمرة.

وقال المتحدث باسم الوزارة أشرف القدرة، في بيان مقتضب: «خروج المستشفى الأهلي العربي (المعمداني) في غزة عن الخدمة، نتيجة الاستهداف والحصار واعتقال عدد من الكوادر الطبية والجرحى والنازحين».

وكان المستشفى الأهلي العربي (المعمداني) هو الوحيد الذي لا يزال يعمل في مدينة غزة؛ في أعقاب حصار الجيش الإسرائيلي مجمع الشفاء الطبي.

وهذا المستشفى تعرض لغارة جوية إسرائيلية، في 17 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، تسببت بـ «مجزرة» راح ضحيتها 471 فلسطينيا، وفقا للمكتب الإعلامي الحكومي في غزة.

وكان المستشفى الأهلي المعمداني هو الوحيد الذي لا يزال يعمل في مدينة غزة، في أعقاب حصار الجيش الإسرائيلي مجمع الشفاء الطبي.

وفي 14 ديسمبر/ كانون الأول الجاري، أعلنت جمعية الهلال الأحمر الفلسطينية أن دبابات إسرائيلية تحاصر المستشفى المعمداني، وأن طواقم إسعافها «تعجز عن الوصول إلى المصابين نتيجة اشتباكات عنيفة».

يأتي ذلك فيما أعلنت وزارة الصحة في غزة ارتفاع حصيلة الشهداء إلى 19 ألفا و667 شهيدا و52 ألفا و 586 إصابة بجروح مختلفة.

كما حذر المكتب الإعلامي الحكومي في غزة من تداعيات تفاقم الوضع الإنساني في قطاع غزة «بشكل كارثي وخطير وغير مسبوق»

وقال إن الوضع الإنساني في غزة «يتجه نحو الهاوية بسبب حرب الإبادة الجماعية التي تشنها إسرائيل «منذ السابع من تشرين الأول/أكتوبر الماضي على القطاع.

وأوضح البيان أن أكثر من 8 .1 مليون شخص أصبحوا نازحين في قطاع غزة ويسكنون خارج مساكنهم وخارج منازلهم، إما في مراكز النزوح والإيواء أو في منازل ومساكن أخرى.

وأفاد بأن سكان قطاع غزة «يعانون ظروفا إنسانية صعبة وغير مسبوقة من الشّقاء، ويعانون معاناة بالغة في توفير الغذاء والدَّواء والماء الصالح للشرب».

ودعا البيان إلى إنقاذ قطاع غزة من خلال فتح جميع المعابر بما في ذلك معبر كرم أبو سالم مع إسرائيل لتوسيع نطاق العمل الإغاثي وتسريع وصول المواد الأساسية والغذائية والتموينية إلى الأسواق والمحال التجارية.

وأكد أن عملية إدخال الوقود تعد العمود الفقري لإنجاح عمليات الإغاثة الإنسانية بشكل كامل لأهالي قطاع غزة وفي جميع المجالات ذات الأولوية.

وردا على المجازر، أعلنت كتائب القسّام، الجناح العسكري لحركة «حماس»، مساء الثلاثاء، استهدافها قوات وآليات عسكرية إسرائيلية في محاور قتال بوسط وجنوب قطاع غزة؛ ما أسفر عن «قتلى وجرحى».

وقالت «القسام»، في سلسلة بيانات عبر منصة تلغرام، إنها استهدفت «برج جرافة عسكرية من نوع D9 في منطقة المغراقة وسط قطاع غزة بقذيفة الياسين 105، ومقتل طاقمها».

كما تمكنت في المنطقة ذاتها من «»استهداف قوة صهيونية متحصنة داخل مبنى بقذيفة «TBG» وقذيفتي «RPG» والاشتباك معها، وإيقاع أفرادها بين قتيل وجريح».

وفي مدينة خان يونس جنوب قطاع غزة، استهدفت «القسام» ناقلة جند وجرافة بقذائف «الياسين 105»، فيما استهدفت «دبابة ميركفاه بعبوة العمل الفدائي»، وفقا للبيانات.

كما أعلنت كتائب القسام استهدافها دبابة «ميركفاه» أخرى وقوة إسرائيلية في خان يونس، مشددة على أنها أوقعت أفرادها «بين قتيل وجريح» . وأكد جيش الاحتلال مقتل 9 من ضباطه وجنوده في معارك غزة وإصابة 29 في يوم واحد، ليرتفع عدد قتلاه منذ بدء العملية الإسرائيلية البرية إلى 137.فيما قالت القناة 13 الإسرائيلية إن جنودا مصابين رفضوا زيارة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو لهم في مستشفى شيبا في مدينة رمات غان.