مجازر مروعة وعشرات الشهداء بينهم أطفال.. جيش الاحتلال ينسحب من مستشفى “الشفاء” بعد تدميره بالكامل- (فيديوهات وصور) 

وأوضحت مصادر طبية، أن جيش الاحتلال دمّر خلال العملية العسكرية طوابق بشكل كامل في مبنى الجراحات التخصصية، كما أحرق بقية المبنى، فيما أحرق مبنى الاستقبال والطوارئ الرئيسي، ودمر عشرات من غرفه وجميع الأجهزة الطبية فيه.

وقام جيش الاحتلال بإحراق مباني الكلى والولادة وثلاجات دفن الموتى والسرطان والحروق، ودمر مبنى العيادات الخارجية.

وبذلك خرج المستشفى رسميا عن الخدمة، بسبب شدة القصف الذي دمر المباني والأجهزة.

ومن شأن ذلك أن يزيد من حجم مأساة سكان مدينة غزة، الذين لم يعد لهم مشفى يلجأون إليه للحصول على الخدمة الطبية، بعد تدمير مشفى القدس التابع للهلال الأحمر في الأسابيع الأولى للحرب، وإجبار طواقمه ومرضاه وقتها على النزوح القسري إلى مناطق وسط وجنوب قطاع غزة.

هذا وقد تناثر حطام مستشفى الشفاء في الساحات، فيما وُجدت الكثير من جثث الشهداء في باحاته وفي الطرقات المحيطة به، ولم يكن أحد يستطيع الوصول إليها بسبب الاستهداف الإسرائيلي خلال عملية الاجتياح.

وعقب الانسحاب، عُثر على العديد من جثث الشهداء التي تحللت جراء بقائها بدون دفن، حيث انتشل الأهالي جثامين 50 شهيدا في الساعات الأولى بعد الانسحاب.

ونشر الناشط أحمد الناعوق في تغريدة على حسابه بموقع إكس، مقطع فيديو يظهر رفات بشرية لأطفال سحقتهم الدبابات الإسرائيلية بجنازيرها في ساحة الشفاء.

I want everyone to watch this video and keep watching and repeat it over and over. These body parts you see are of HUMANS, humans like you and me. They are the bodies of children run over by the Israeli tanks at Alshifa HOSPITAL!!! pic.twitter.com/BkdZEck42Q

— Ahmed Alnaouq (@AlnaouqA) April 1, 2024