مجازر مستمرة في غزة… وحملة التطعيم ضد “شلل الأطفال” تحت النار

غزة – “القدس العربي”: ارتكبت قوات الاحتلال مجازر جديدة في غزة، أمس الأحد، كان أكثرها وحشية قصف مدرسة تضم نازحين في حي الزيتون، ما أسفر عن سقوط عشرات الشهداء، فيما بدأت حملة تطعيم شلل الأطفال وسط القطاع، في نقاط طبية محددة، دون أن يحول ذلك من استمرار إسرائيل في استهدافاتها الجوية والمدفعية.

واستشهد 11 فلسطينيا في قصف إسرائيلي استهدف مدرسة تؤوي نازحين في حي الزيتون.

وقال جهاز الدفاع المدني (الحماية المدنية) في قطاع غزة، في بيان عبر منصة تليغرام: “استشهد 11 فلسطينيا وأصيب العشرات جراء قصف إسرائيلي لمدرسة صفد في غزة”.

وأفادت مصادر طبية لـ”الأناضول”، بأن قصفاً إسرائيلياً استهدف مدرسة “صفد” التي تقع قرب مسجد الإمام الشافعي شمال غربي حي الزيتون وتؤوي المئات من النازحين الفلسطينيين.

وذكرت المصادر أن مصابين تم نقلهم إلى المستشفى الأهلي العربي (المعمداني) في مدينة غزة.

وحسب شهود عيان، فإن “القصف الإسرائيلي تسبب في تدمير أحد مباني المدرسة التي تضم مئات النازحين من مناطق جنوب وشرق الحي”.

وأضافوا أن “جثامين الشهداء تطايرت وتمزقت نتيجة شدة القصف”.

وفي السياق، أعلنت فرق الدفاع المدني عن استشهاد ثلاثة مواطنين، وسقوط عدد من الجرحى نتيجة قصف استهدف منزلا يعود لعائلة “حنظل” في منطقة التوبة في مخيم جباليا.

كما أفادت مصادر محلية بأن طائرات الاحتلال الحربية استهدفت مجموعة من المواطنين عند منطقة التعليم في بيت لاهيا، ما أدى لاستشهاد ستة مواطنين وإصابة آخرين، تم نقلهم إلى مستشفيي الأندونيسي وكمال عدوان.

أما في وسط قطاع غزة، فقد استشهد 4 فلسطينيين وأصيب آخرون في قصف استهدف منزلا في المخيم. في حين أكد مستشفى العودة وصول 4 شهداء جراء استهداف إسرائيلي في مخيم المغازي.

وعلى وقع استمرار القصف والتدمير والقتل، شرعت وزارة الصحة الفلسطينية ومؤسسات دولية بحملة التطعيم ضد مرض “شلل الأطفال”، في قطاع غزة، واضطرت لاستثناء عدة مناطق، بسبب التصعيد العسكري من قبل جيش الاحتلال، ما يثبت عدم صدق روايته بتوفير “هدن إنسانية” لغرض التطعيم.

وبدأت حملات التطعيم التي تقوم عليها وزارة الصحة بالاشتراك مع منظمة الصحة العالمية، ومنظمة الطفولة العالمية “اليونيسف”، ووكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين “الأونروا”، في العديد من المراكز الصحية التي تتبع “الأونروا” في وسط قطاع غزة، والعديد من المراكز الطبية، من بينها مستشفى العودة في مخيم النصيرات، ضمن المرحلة الأولى، والتي ستنطلق بعد أيام لتصل مناطق جنوب القطاع، وتحديدا في خان يونس، ومن بعدها إلى مناطق شمال القطاع.

بن غفير يحرّض على قتل المعتقلين الفلسطينيين

جدد وزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتمار بن غفير، أمس الأحد، تحريضه على فرض عقوبات جماعية جديدة على أهالي الضفة الغربية المحتلة، ودعا لقتل الأسرى الفلسطينيين في السجون الاسرائيلية.

وفي منشور على حسابه عبر منصة “إكس”، دعا بن غفير، من موقع عملية إطلاق النار (الأحد) قرب حاجز ترقوميا العسكري في مدينة الخليل في جنوبي الضفة الغربية، إلى “نشر المزيد من الحواجز العسكرية في الضفة، ووقف حركة تنقل الفلسطينيين في شوارعها” .

وزعم أن “حق الإسرائيليين في الحياة يتقدم على حرية تنقل سكان السلطة الفلسطينية”، وهو ما ذكره أثناء تفقده لموقع الهجوم الذي وقع صباح أمس الأحد، بالقرب من مدينة ترقوميا الفلسطينية جنوبي الضفة الغربية.

ودعا بن غفير إلى وقف حركة التنقل في شوارع الضفة الغربية، ووضع حواجز في أنحائها، مع إدراج بند عقوبة الإعدام للأسرى الفلسطينيين على جدول أعمال مجلس الوزراء الإسرائيلي المصغر “الكابينيت”، الأحد.

كما حث على احتلال المزيد من الأراضي الفلسطينية، وإقامة مستوطنة يهودية في قطاع غزة.

واتهم السلطة الفلسطينية بأنها “إرهابية”، مدعيا أنها “تحرض على الإرهاب وتدفع رواتب لقتل اليهود”، وأن ضباط شرطتها “يمارسون الإرهاب”.

موشحا بعلم فلسطين: رئيس الوزراء السنغالي يدعو إلى عزل إسرائيل

اتهم رئيس الوزراء السنغالي عثمان سونكو، رئيس الحكومة الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بمواصلة الحرب في قطاع غزة من أجل بقائه السياسي، داعياً إلى عزل إسرائيل لوضع حدّ لهذه “الهمجية المدعومة من بعض الدول الغربية”.

وقال خلال تجمّع حاشد ضم المئات دعماً للفلسطينيين في المسجد الكبير في دكار: “لدينا رئيس وزراء (إسرائيلي) تعتمد سلطته على هذه الحرب، ويعتمد بقاؤه السياسي على هذه الحرب، وهو مستعد للسير فوق آلاف الجثث ليبقى رئيساً للوزراء، ومن أجل ألا يواجه عدالة بلاده”.

وأضاف، وهو يضع وشاحاً بألوان العلم الفلسطيني حول رقبته: “يجب أن نجمع كل من يندد بهذا الظلم، وأن نعمل من أجل حل سياسي يتمثل في عزل دولة إسرائيل، (حل) العزل السياسي”.

وشدد رئيس الحكومة السنغالي، الذي يدعي أنه يساري قومي أفريقي، على أن الأمر يتعلق بـ “وضع حد لهذه الهمجية الإنسانية التي صادقت عليها وأيدتها دول غربية”.

ووصف العمليات الإسرائيلية الجارية في الأراضي الفلسطينية بأنها إبادة، متحدثاً عن الظلم الذي يعانيه الفلسطينيون منذ إنشاء إسرائيل عام 1948.