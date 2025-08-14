مجازر ونسف منازل.. الاحتلال يفرض النزوح القسري ويعمّق الكارثة الإنسانية في غزة

غزة- “القدس العربي”: كثّف جيش الاحتلال الإسرائيلي هجماته على مناطق التوغل البري في قطاع غزة، حيث دمّر منازل فوق رؤوس قاطنيها وارتكب مجازر جديدة لإجبار السكان على “النزوح القسري”، فيما تواصل الأزمة الإنسانية تفاقمها مع سقوط ضحايا جراء القصف والمجاعة ونقص الدواء والغذاء.

وقالت وزارة الصحة في غزة إن “54 شهيدا و831 إصابة وصلوا إلى مشافي القطاع خلال الـ24 ساعة الماضية”، لترتفع حصيلة العدوان الإسرائيلي منذ السابع من أكتوبر/ تشرين الأول 2023 إلى “61,776 شهيدا و154,906 إصابة”، فيما لا يزال عدد من الضحايا تحت الركام وفي الطرقات، تعجز طواقم الإسعاف والدفاع المدني عن الوصول إليهم حتى اللحظة.

قصف المنازل على السكان

في التفاصيل، استشهد ثمانية مواطنين من عائلة كشكو التي تقطن حي الزيتون جنوب شرق مدينة غزة، وهو الحي الذي أنذر الاحتلال سكانه منذ أيام بوجوب الإخلاء. وأدت الغارة التي استهدفت المنزل في شارع البساتين إلى تدميره فوق رؤوس قاطنيه، ما أسفر عن إصابة عدد من المواطنين وإحداث دمار واسع بالمنطقة.

وبالعادة، تكثف قوات الاحتلال مجازرها في المناطق المهددة بالنزوح القسري لإجبار سكانها على الرحيل. وقد واصل سكان الحي، وآخرون من حي الصبرة المجاور، النزوح نحو مناطق غرب المدينة ووسط القطاع.

لحظة قصف طيران الاحتلال بنايتين سكنيتين في منطقة عسقولة، داخل حي الزيتون، جنوب شرق مدينة غزة. pic.twitter.com/xQ8QZYcgSl — شبكة قدس الإخبارية (@qudsn) August 14, 2025

وفي غارة أخرى، ارتقى شهيدان بقصف إسرائيلي على حي التفاح شمال شرق غزة، تزامنًا مع استمرار التوغل على أطراف الحي. وشهدت الساعات الأخيرة تصعيدا خطيرا في حي الزيتون، حيث تعرضت مربعات عدة لقصف مدفعي وجوي عنيف، فيما قام جيش الاحتلال بعمليات نسف واسعة للمنازل. وبحسب روايات السكان “سمعت أصوات انفجارات ضخمة من مناطق تقع في وسط القطاع”.

كما تعرضت أحياء الشجاعية والتفاح لقصف مدفعي وإطلاق نار كثيف من الآليات المتوغلة، وأصيب عدد من المواطنين جراء قصف طائرات الاحتلال منزلا قرب مفترق السامر بحي الدرج وسط المدينة، فيما استهدفت غارة أخرى شمال غرب غزة.

أما شمال القطاع، فقد شهد هجمات عنيفة مماثلة، خاصة في مناطق التوغل البري، حيث استهدف الطيران الحربي منطقة العطاطرة في بيت لاهيا.

وفي وسط القطاع، استشهد شاب من عائلة الدعالسة من مخيم النصيرات متأثرا بجراحه السابقة، كما شن الطيران الحربي غارة على غرب المخيم، بالتوازي مع استمرار القصف المدفعي على شماله، لا سيما قرب “محور نتساريم”. وامتد القصف المدفعي وإطلاق النار إلى شمال وشرق مخيم البريج.

كما استهدفت غارة جوية المنطقة الغربية لمدينة دير البلح، بينما شهدت أطرافها الشرقية القريبة من الحدود إطلاق نار كثيف من الآليات الإسرائيلية.

نسف المنازل وقتل الجائعين

في خان يونس، نفذت قوات الاحتلال هجمات عنيفة طالت حي الأمل شمال غرب المدينة، إلى جانب قصف مدفعي وإطلاق نار مكثف وسطها، ومنها منطقة الكتيبة، مع مشاركة الطيران المروحي وإحداث تفجيرات في بلدات شرق المدينة.

وفي السياق ذاته، أعلن مجمع ناصر الطبي استقبال جثامين خمسة شهداء وعدد من المصابين بعد استهدافهم قرب “مركز المساعدات” الذي أقامه الاحتلال شمال رفح. كما استشهد شاب من عائلة الزقزوق بالقرب من منطقة مساعدات في محيط “محور موراج” شمال رفح.

وأعلنت وزارة الصحة تسجيل “أربع وفيات جديدة بسبب المجاعة وسوء التغذية خلال الـ24 ساعة الماضية”، ما رفع عدد ضحايا المجاعة إلى “239 شهيدا، بينهم 106 أطفال”.

تشييع ووداع شهداء بينهم أطفال في مجمع الشفاء الطبع، غالبيتهم ارتقوا قرب مركز المساعدات الإنسانية في غزة. pic.twitter.com/GP8FbqObBc — شبكة قدس الإخبارية (@qudsn) August 14, 2025

أزمة إنسانية خطيرة

تواصل سلطات الاحتلال فرض حصار مشدد يمنع وصول الغذاء والدواء، ما يفاقم الأزمة الإنسانية. وأفادت وكالة “الأونروا” أن “ما لا يقل عن 100 طفل توفوا بسبب سوء التغذية والجوع”، فضلًا عن “40 ألف طفل قُتلوا أو أُصيبوا جراء القصف”، فيما “17 ألف طفل غير مصحوبين بذويهم أو منفصلون عن عائلاتهم”. وأضافت الوكالة: “هناك مليون طفل يعانون من صدمة نفسية عميقة، وهم محرومون من التعلم… الأطفال يبقون أطفالا، ولا ينبغي لأحد أن يصمت حين يموتون أو يُحرَمون بوحشية من مستقبلهم، أينما كانوا، بما في ذلك في غزة”.

وفي السياق، طالبت جمعية العودة الصحية والمجتمعية بإنقاذ ما تبقى من الحياة في القطاع في ظل الكارثة الغذائية المتفاقمة، مؤكدة أن مراكزها تشهد “توافد أعداد متزايدة من الأطفال في حالة هزال شديد وضعف عام مرعب”. وسجّلت عيادة التغذية التابعة لمستشفى العودة في مخيم النصيرات ارتفاعا حادًا في الحالات، إذ بلغ عدد الأطفال الذين تلقوا متابعة غذائية من يناير حتى منتصف مارس 2025 نحو “7052 حالة”، قبل أن يقفز الرقم إلى “20,870 حالة” جديدة حتى نهاية يونيو، أي بزيادة تقارب 195% خلال ثلاثة أشهر، بعد تشديد الحصار وإغلاق المعابر.

وأضافت الجمعية أن “معظم هؤلاء الأطفال يعانون من نقص حاد في العناصر الغذائية الأساسية”، مشيرة إلى أن العلاج الغذائي التكميلي “أصبح على وشك النفاد”، ويُستخدم فقط للحالات الأشد خطرا. وأكدت: “الجوع لم يعد حالة استثنائية بل أصبح ظاهرة عامة، تشمل الأطفال والنساء الحوامل والمرضعات، اللواتي يعانين من فقر دم حاد وإرهاق دائم”.

وأوضحت أن “الاحتلال، بعد سيطرته على أكثر من 75% من مساحة غزة، دمّر آخر ما تبقى من الأراضي الزراعية التي كانت تشكل المورد الأخير للمحاصيل المحلية”. وتابعت: “الجوع في غزة بات ظاهرة عامة تتفشى في أوساط النازحين والمقيمين”، محذرة من “مأساة أكبر ما لم يُكسر الحصار فورا وتُفتح المعابر لإدخال المساعدات”.

رد المقاومة

في المقابل، أعلنت كتائب القسام، الجناح العسكري لحركة حماس، عن “استهداف دبابة إسرائيلية من نوع ميركفاه 4، وجرافة عسكرية من نوع D9، بقذيفتي الياسين 105 في شارع 8 جنوب حي الزيتون بمدينة غزة”.