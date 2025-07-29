مجاعة غزة تفرض على ترامب تحديات حول نهج السياسة الخارجية ودور أمريكا القيادي

لندن – “القدس العربي”:

يواجه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أكبر أزمة تمثلها المجاعة المتكشفة في غزة والتي تعتبر امتحانا لنهجه في السياسة الخارجية.

وعلى الرئيس أن يقرر فيما إن كانت الولايات المتحدة ستتخذ الدور القيادي في مواجهة أكبر الكوارث الإنسانية في القرن الحادي والعشرين.

وفي تقرير أعده لوك بروووتر ومايكل دي. شير لصحيفة “نيويورك تايمز” قالا إن الرئيس الأمريكي اعترف يوم الإثنين بوجود مجاعة في غزة، وبعد تجاهله الموضوع، حتى مع تحذير قادة العالم والمنظمات الإنسانية من أن أكثر من 20 شهرا من القصف الإسرائيلي والقيود على المساعدات قد تركت ما يقرب من مليوني فلسطيني في حالة جوع.

وفي حديثه للصحافيين في اسكتلندا خلال جلسة أسئلة وأجوبة استمرت 75 دقيقة مع رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر، قدم السيد ترامب وعدا غامضا بفتح ممرات غذائية جديدة في غزة، لكنه لم يذكر شيئًا عن كيفية إدخال الولايات المتحدة للمساعدات إلى القطاع المدمر إلى حد كبير. وقال ترامب: “نحن نقدم المال والأشياء”، مضيفا أنه سيطلب من رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ضمان وصول الطعام إلى المحتاجين إليه. “أريد التأكد من حصولهم على الطعام، كل أونصة منه”.

قدم ترامب وعدا غامضا بفتح ممرات غذائية جديدة في غزة، لكنه لم يذكر شيئًا عن كيفية إدخال الولايات المتحدة للمساعدات إلى القطاع المدمر إلى حد كبير

وعندما حطت طائرته في اسكتلندا قبل خمسة أيام في جولة تجمع ما بين لعب الغولف والدبلوماسية، عبر ترامب عن انزعاجه من عدم تلقيه الشكر الكافي على تقديم المساعدات الأمريكية إلى غزة، وأن على الدول الأخرى بذل المزيد من الجهود لمساعدة الأطفال الذين يعانون من الجوع هناك. وقال ترامب يوم السبت: “لم يقل أحد، يا إلهي شكرا جزيلا، وسيكون من الجميل لو تلقينا كلمة شكر واحدة”.

لكن بعد سلسلة من الاجتماعات مع القادة الأوروبيين، بمن فيهم ستارمر وأورسولا فون دير لاين، رئيسة المفوضية الأوروبية، بدأ ترامب يردد اللغة اليائسة للقادة الآخرين: قال إن هناك “مجاعة حقيقية” في غزة، وستبذل الولايات المتحدة المزيد للمساعدة. وقال: “هذه مجاعة حقيقية، أراها، ولا يمكنك تزييفها. علينا أن نطعم الأطفال”.

وتعلق الصحيفة أن الأزمات العالمية، وبخاصة تلك التي تتكشف بعيدا عن الولايات المتحدة كانت دائما اختبارات لمدى إظهار الرؤساء الأمريكيين للقيادة الأخلاقية على المسرح العالمي. وكانت الإخفاقات مصدرا للندم المؤلم، ففي زيارة عام 1998 إلى رواندا، قال الرئيس بيل كلينتون إن الولايات المتحدة وبقية العالم لم يفعلوا ما يكفي لوقف الإبادة الجماعية هناك. وعندما ترك منصبه، تساءل الرئيس باراك أوباما عن سبب عدم قيام إدارته بالمزيد للتخطيط للفوضى الاجتماعية التي اجتاحت ليبيا بعد مقتل زعيمها معمر القذافي.

والآن، جاء دور ترامب ليواجه مسألة ما إذا كانت أمريكا لا تزال تنوي الاضطلاع بدور قيادي بين الدول في مواجهة الآثار الإنسانية للحرب.

وسيتعين عليه أن يقرر ما إذا كان تفضيله للتركيز على المشاكل الداخلية يبرر تجاهل الصور المروعة للأطفال اليائسين الذين يموتون في مستشفيات غزة.

فبعد أشهر من التحذيرات، تشير الوكالات الدولية والخبراء والأطباء إلى أن المجاعة تجتاح غزة الآن وسط قيود فرضتها إسرائيل على المساعدات لأشهر.

وقد توفي ما لا يقل عن 56 فلسطينيا هذا الشهر بسبب الجوع في القطاع، أي ما يقارب نصف إجمالي الوفيات نتيجة للجوع منذ بدء الحرب قبل 22 شهرا، وفقا للبيانات الصادرة يوم السبت عن وزارة الصحة في غزة. وحتى الآن، بدا الرئيس حذرا من استخدام القوة الأمريكية لضمان وصول الغذاء والدواء والوقود إلى أكثر من مليوني فلسطيني يعيشون وسط أنقاض ما يقرب من عامين من القصف الإسرائيلي. وقد ألقى باللوم بشكل كبير على حماس لسرقة الغذاء الذي تم تسليمه بالفعل. لكن مداخلة ستارمر يوم الاثنين، الذي تحدث عن “شعور بالاشمئزاز” من معاناة سكان غزة، بدا أنها أثرت على ترامب.

وقال ستارمر إنه ناقش “أزمة إنسانية”، بما في ذلك صور المجاعة، مع الرئيس الأمريكي. وقد خرج ترامب من الاجتماع منتقدا جهود توزيع المساعدات الحالية التي تدعمها إدارته ووصفها بأنها غير فعالة. وقال إنه يريد إنشاء المزيد من مواقع توزيع الطعام التي يسهل على الفلسطينيين الوصول إليها. وقال إن بريطانيا ستساعد في الجهود. وكان هذا تحولا ملحوظا في موقف ترامب تجاه غزة، والذي ركز بشكل كبير في الأسابيع الأخيرة على تحويل التركيز إلى أفعال حماس.

وقبل ثلاثة أسابيع، عندما التقى ترامب مع نتنياهو في البيت الأبيض، لم يذكر الرئيس أي شيء كانت المنظمات الإنسانية تشير إليه بالفعل على أنه أزمة غذائية شاملة في غزة. أشاد كلا الرجلين ببعضهما البعض وألقيا باللوم على مفاوضي حماس لرفضها الموافقة على وقف إطلاق النار.

عندما قال الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون الأسبوع الماضي إن التقارير عن المجاعة الوشيكة أقنعته بأن الوقت قد حان للاعتراف بدولة فلسطينية، لم يظهر ترامب أي قلق بشأن الجوع

وعندما قال الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون الأسبوع الماضي إن التقارير عن المجاعة الوشيكة أقنعته بأن الوقت قد حان للاعتراف بدولة فلسطينية، لم يظهر ترامب أي قلق بشأن الجوع، وبدلاً من ذلك، ركز على مسألة الاعتراف الدبلوماسي بدولة فلسطينية. وقال ترامب عن إعلان ماكرون: “ما يقوله لا يهم، هذا التصريح ليس له أي وزن”. وأثناء سفره إلى اسكتلندا يوم الجمعة، تهرب ترامب من الأسئلة المتكررة حول أزمة الجوع في غزة، مؤكدا أن الولايات المتحدة وإسرائيل توصلان الغذاء، لكن حماس تمنعه.

وفي اجتماعه يوم الأحد مع فون دير لاين، أعلن ترامب أن المعاناة في غزة “ليست مشكلة أمريكية، بل مشكلة دولية”. ثم أعرب عن أسفه لعدم تلقيه الشكر الكافي على عشرات الملايين التي خصصتها الولايات المتحدة لمساعدة غزة.

وقبل أيام قليلة، أعلنت إدارة ترامب موافقتها على تمويل بقيمة 30 مليون دولار لنظام توزيع مساعدات جديد في غزة، تدعمه إسرائيل ويديره في الغالب متعاقدون أمريكيون، وقد شهد النظام أعمال عنف دامية بالقرب من مواقع توزيعه. وقال ترامب: “لم يعترف أحد بذلك، لا أحد يتحدث عنه”، مضيفا: “وهذا يشعرك بالسوء قليلا عندما تفعل ذلك. كما تعلم، هناك دول أخرى لا تقدم أي شيء”. وأضاف: “سيكون من الجيد أن نتلقى ولو كلمة شكر”.

كما زعم ترامب أنه “لم تقدم أي دولة أخرى أموالا”. في الواقع، حتى كانون الثاني/يناير، أنفق الاتحاد الأوروبي حوالي 605 ملايين دولار على مساعدات غزة منذ عام 2023، وفقا للمفوضية الأوروبية. وفي يوم الاثنين، أشار ترامب أيضا إلى خلافه مع المسؤولين الإسرائيليين الذين نفوا وجود أي شخص يتضور جوعا هناك. وقال إن أطفال غزة “يبدون جائعين جدا” وإنه “علينا إطعامهم”. وقال إنه لا يتفق “تماما” مع تأكيد نتنياهو الأخير بعدم وجود مجاعة في غزة.

وتقول منظمات إنسانية حول العالم إن كمية الغذاء بحاجة إلى زيادة كبيرة بعد أشهر من فرض الحكومة الإسرائيلية حصارا شبه كامل على الغذاء والدواء في غزة.