سياسة | عربي

مجددا.. إنذار إسرائيلي بإخلاء “فوري” لـ26 بلدة جنوبي لبنان- (تدوينة)

6 - أكتوبر - 2024

دخان يتصاعد فوق الضاحية الجنوبية لبيروت بعد غارات جوية إسرائيلية

حجم الخط
1

بيروت: أنذر جيش الاحتلال الإسرائيلي، الأحد، سكان 26 بلدة جنوبي لبنان بإخلاء منازلهم بشكل فوري والتوجه إلى شمال نهر الأولي.

وشملت أوامر الإخلاء التي أدرجها المتحدث باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي أفيخاي أدرعي في بيان على منصة إكس: سكان بلدات “حولا، ميس الجبل، بليدا، محيبيب، شقرا، برعيشت، مجدل سلم، قبريخا، كونين، وبيت ياحون”.

كما شملت بلدات “جميجمه، الطيري، بني حيان، التمريه، تولين، دير سريان، القصير، بفليا، جبل العدس، بياض، صربين، برج رحال، عين بعل، الرشيديه، وحنيه”.

ومدعيا الحرص على سلامة المدنيين، خاطب أدرعي سكان هذه البلدات قائلا إن “أنشطة حزب الله تجبر الجيش الإسرائيلي على العمل ضده، من أجل سلامتكم عليكم إخلاء منازلكم فورا”.

وحذّر السكان من أن “كل من يتواجد بالقرب من عناصر حزب الله أو منشآته أو أسلحته يعرّض حياته إلى الخطر”، وأنذرهم بضرورة إخلاء منازلهم و”التحرك فورا شمالي نهر الأولي”.

ومنذ أن أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي بدء التوغل البري في لبنان مطلع أكتوبر/ تشرين الأول الجاري، أنذر أكثر من مرة سكان قرى وبلدات جنوب وشرق البلاد إضافة إلى مربعات سكنية في الضاحية الجنوبية لبيروت، بضرورة إخلائها تمهيدا لاستهدافها، بدعوى وجود مستودعات أسلحة لـ”حزب الله”.

وعادة ما تسبق هذه الإنذارات الإسرائيلية بالإخلاء هجمات عنيفة معظم ضحاياها من المدنيين، بما يتناقض مع ادعائها الحرص على سلامتهم.

ومنذ 23 سبتمبر/ أيلول الماضي، وسّعت إسرائيل نطاق الإبادة الجماعية التي ترتكبها في غزة منذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023، لتشمل جل مناطق لبنان، بما فيها العاصمة بيروت، عبر غارات جوية غير مسبوقة عنفا وكثافة، كما بدأت توغلا بريا في جنوبه ضاربة عرض الحائط بالتحذيرات الدولية والقرارات الأممية.

وأسفر التصعيد الإسرائيلي الحالي على لبنان حتى السبت عن استشهاد 1204 أشخاص وإصابة 3411 بينهم عدد كبير من النساء والأطفال، وأكثر من مليون و200 ألف نازح، وفق رصد لبيانات رسمية لبنانية.

ويرد “حزب الله” على الغزو الإسرائيلي للبنان بإطلاق صواريخ وطائرات مسيّرة وقذائف مدفعية تستهدف مواقع عسكرية ومستوطنات في أنحاء إسرائيل.

(الأناضول)

كلمات مفتاحية

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

  1. يقول خبير بالقانون الدولي:
    أكتوبر 6, 2024 الساعة 4:30 م

    يجب توجيه انذار للمستوطنين النازيين في مدينة حيفا باخلائها فورا

    رد

أخبار ذات صلة

نداء أممي لجمع 370 مليون دولار إضافية لمساعدة المتضررين من الحرب على لبنان
7 - يناير - 2025
يونيفيل تستنكر تدمير إسرائيل برج مراقبة لبنانيا وعلامة بخط الانسحاب
4 - يناير - 2025
حتى قبل نهاية الستين يوما من وقف النار في لبنان ما زال أمام الجيش الإسرائيلي الكثير مما يفعله هناك
3 - يناير - 2025
معاريف: بدون أي استراتيجية أو تخطيط من المستوى السياسي سيبقى الجيش الإسرائيلي في غزة وسوريا ولبنان
3 - يناير - 2025

اشترك في قائمتنا البريدية