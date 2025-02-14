الدوحة: أعلنت قطر، الجمعة، “نجاح وساطتها في لمّ شمل دفعة جديدة من الأطفال في أوكرانيا وروسيا مع عائلاتهم”.

جاء ذلك في بيان لوزارة الخارجية القطرية.

ولفتت الخارجية القطرية إلى أن الوساطة تأتي “في إطار جهودها المستمرة بغرض لمّ شمل الأسر المشتتة بسبب النزاع بين روسيا وأوكرانيا” المستمر منذ فبراير/ شباط 2022.

ولم يوضح البيان عدد الأطفال الذين تم جمعهم بعائلاتهم في روسيا وأوكرانيا ضمن الدفعة الجديدة.



ومنذ أكتوبر/ تشرين الأول 2023، تمكنت قطر من لمّ شمل عشرات الأطفال الأوكرانيين والروس بعائلاتهم، وذلك في إطار الوساطة التي تقوم بها.

وتتضمن عمليات لمّ الشمل تلك نقل الأطفال من مواقع تواجدهم في روسيا أو أوكرانيا إلى بلدانهم الأصلية حيث يلتحقون بعائلاتهم.

وفي بيانها، قالت الخارجية القطرية إن جهودها في هذا السياق تعد “امتدادا لنهجها في الوساطة وحل النزاعات بالوسائل السلمية، وفقا لمبادئ القانون الدولي، وتعكس في الوقت ذاته التزامها الثابت بالمبادئ الإنسانية والتضامن الدولي”.

‎وأعربت عن “تقديرها للجهود الدؤوبة التي بذلتها مفوضة حقوق الطفل لدى رئيس الاتحاد الروسي ماريا لفوفا بيلوفا، ومفوض البرلمان الأوكراني لحقوق الإنسان دميترو لوبينيتس، التي أدت إلى إنجاح عمليات لمّ شمل الأسر المشتتة”.

ومنذ 24 فبراير/ شباط 2022 تشن روسيا هجوما عسكريا على جارتها أوكرانيا، وتشترط لإنهائه تخلي كييف عن الانضمام إلى كيانات عسكرية غربية، وهو ما تعتبره الأخيرة تدخلا في شؤونها.

(الأناضول)