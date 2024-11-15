مع تواصل الغارات.. إسرائيل تقتل أسرة كاملة مكونة من أب وأم و3 أولاد في بلدة عين قانا جنوبي لبنان- (صور وفيديو)

بيروت: قتلت إسرائيل، مساء الجمعة، أسرة كاملة مكونة من أب وأم و3 أبناء بغارة على منزلهم في بلدة عين قانا جنوبي لبنان.

وقالت وكالة الأنباء اللبنانية إن الطيران الحربي الإسرائيلي قصف، مساء الجمعة، منزل المواطن نعمة الله حسين ملاح، في عين قانا، بمنطقة إقليم التفاح”.

وأضافت أنه نجم عن الغارة تدمير المنزل ومجزرة تمثلت في ارتقاء ملاح وزوجته وأولادهما الثلاثة شهداء”.

وفي وقت سابق الجمعة، قتلت إسرائيل 3 أشخاص وأصابت 9 آخرين إثر غارة جوية على منطقة سكنية في مدينة صور جنوبي لبنان.

وقالت وكالة الأنباء اللبنانية إن مسيرة إسرائيلية شنت غارة على حي الزراعة الذي يضم مساكن شعبية في صور.

وأضافت أن الغارة أدت إلى “استشهاد 3 أشخاص وجرح 9″، و”تسببت أيضا بأضرار جسيمة في الموقع المستهدف”.

ولفتت الوكالة إلى أن عناصر الإسعاف والدفاع المدني تواصل بمؤازرة الجيش عمليات البحث عن مفقودين في الموقع المستهدف.

#عاجل‼️🚨مشاهد من منطقة المساكن في مدينة صور اللبنانية وأنباء عن وجود إصابات . pic.twitter.com/PrzpvMK71w — موسكو | 🇷🇺 MOSCOW NEWS (@M0SC0W0) November 15, 2024

👈من مكان قصف الاحتلال الذي استهدف منطقة المساكن الشعبية في مدينة صور بلبنان قبل قليل pic.twitter.com/3oCBZeMCt3 — المركز الفلسطيني للإعلام (@PalinfoAr) November 15, 2024

واستهدفت غارة إسرائيلية ضاحية بيروت الجنوبية بعد تعليمات أصدرها الجيش الإسرائيلي للسكان بالإخلاء.



وأفادت الوكالة الوطنية للإعلام الرسمية بأنّ “غارة جديدة استهدفت مبنى في محلة الجاموس في منطقة حارة حريك”، في ثالث موجة من الغارات التي تستهدف الضاحية الجنوبية الجمعة.



وأنذر جيش الاحتلال الإسرائيلي، للمرة الثانية منذ صباح الجمعة، مواطنين في الضاحية الجنوبية بالعاصمة اللبنانية بيروت بإخلاء منازلهم توطئة لقصفها جوا.



وقال متحدث جيش الاحتلال أفيخاي أدرعي بمنشور على منصة “إكس”، مستعينا بخرائط عليها مبان تمت الإشارة إليها باللون الأحمر: “إلى جميع السكان المتواجدين في منطقة الضاحية الجنوبية وتحديدًا في المباني المحددة في الخرائط المرفقة والمباني المجاورة لها في المناطق التالية: حارة حريك وحدث بيروت”.

وزعم أدرعي أن السكان “يتواجدون قرب منشآت ومصالح تابعة لحزب الله”.

وتابع موجها رسالته لسكان المنطقتين: “عليكم إخلاء هذه المباني والمجاورة لها فورا والابتعاد عنها لمسافة لا تقل عن 500 متر”.

وزاد جيش الاحتلال الإسرائيلي خلال الأيام الأخيرة من هجماته في الضاحية الجنوبية.

وخلال الـ24 ساعة الماضية، أنذر جيش الاحتلال 6 مرات سكان مبان في المنطقة ذاتها إلى جانب مبان أخرى في حارة حريك وبرج البراجنة بالضاحية الجنوبية بالإخلاء قبل استهدفها، بذات المزاعم.

كما شنت الطائرات الحربية للاحتلال الإسرائيلي منذ صباح الخميس، سلسلة غارات على مناطق الغبيري وحريك وبرج البراجنة والعمورسية والشويفات في الضاحية الجنوبية لبيروت.

وبعد اشتباكات مع فصائل في لبنان، أبرزها “حزب الله”، بدأت غداة شن جيش الاحتلال الإسرائيلي إبادة جماعية على قطاع غزة في 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023 أسفرت عن استشهاد وإصابة نحو من 147 ألف فلسطيني، وسعت تل أبيب منذ 23 سبتمبر/ أيلول الماضي نطاق الإبادة لتشمل معظم مناطق لبنان بما فيها العاصمة بيروت، عبر غارات جوية، كما بدأت غزوا بريا في جنوبه.

وأسفر العدوان الإسرائيلي على لبنان إجمالا عن 3 آلاف و365 شهيدا و14 ألفا و344 جريحا، بينهم عدد كبير من الأطفال والنساء، فضلا عن نحو مليون و400 ألف نازح، وجرى تسجيل معظم الضحايا والنازحين بعد 23 سبتمبر الماضي، وفق رصد بيانات لبنانية رسمية معلنة حتى مساء الأربعاء.

ويوميا يرد “حزب الله” بإطلاق صواريخ وطائرات مسيّرة وقذائف مدفعية تستهدف مواقع عسكرية ومقار استخبارية وتجمعات لعسكريين ومستوطنات، وبينما تعلن قوات الاحتلال جانبا من خسائرها البشرية والمادية، تفرض الرقابة العسكرية تعتيما صارما على معظم الخسائر، حسب مراقبين.

(وكالات)