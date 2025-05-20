سياسة | عربي | فلسطين

مجدلاني: سلاح المخيمات الفلسطينية في لبنان سيكون موضع بحث خلال زيارة عباس لبيروت

20 - مايو - 2025

الرئيس الفلسطيني محمود عباس (يمين) ونظيره اللبناني جوزف عون

حجم الخط
0

رام الله: أعلن عضو اللجنة التنفيذية في منظمة التحرير الفلسطينية أحمد مجدلاني أن الرئيس الفلسطيني محمود عباس سيبحث مع المسؤولين اللبنانيين خلال زيارته لبيروت الأربعاء في موضوع السلاح في المخيمات الفلسطينية.

وقال مجدلاني الذي سيكون ضمن الوفد المرافق لعباس الثلاثاء “طبعا السلاح الفلسطيني الموجود في المخيمات سيكون واحدا من القضايا على جدول النقاش بين الرئيس عباس والرئيس اللبناني (جوزف عون) والحكومة اللبنانية”، في وقت أعلنت السلطات اللبنانية نيتها تطبيق القرارات الدولية التي تنص على حصر السلاح في لبنان في أيدي القوى الشرعية.

(أ ف ب)

كلمات مفتاحية

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

أخبار ذات صلة

عباس يصدر مرسوما بتشكيل لجنة لصياغة دستور فلسطيني مؤقت
18 - أغسطس - 2025
رئيسة الوزراء الإيطالية تبدي “قلقا كبيرا” حيال خطة إسرائيل في شأن غزة
11 - أغسطس - 2025
الرئيس الفلسطيني يرفع الحظر عن عمل قناة الجزيرة القطرية
12 - مايو - 2025
اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير تجتمع السبت للمصادقة على ترشيح نائب للرئيس الفلسطيني
24 - أبريل - 2025

اشترك في قائمتنا البريدية