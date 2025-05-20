مجدلاني: سلاح المخيمات الفلسطينية في لبنان سيكون موضع بحث خلال زيارة عباس لبيروت

رام الله: أعلن عضو اللجنة التنفيذية في منظمة التحرير الفلسطينية أحمد مجدلاني أن الرئيس الفلسطيني محمود عباس سيبحث مع المسؤولين اللبنانيين خلال زيارته لبيروت الأربعاء في موضوع السلاح في المخيمات الفلسطينية.

وقال مجدلاني الذي سيكون ضمن الوفد المرافق لعباس الثلاثاء “طبعا السلاح الفلسطيني الموجود في المخيمات سيكون واحدا من القضايا على جدول النقاش بين الرئيس عباس والرئيس اللبناني (جوزف عون) والحكومة اللبنانية”، في وقت أعلنت السلطات اللبنانية نيتها تطبيق القرارات الدولية التي تنص على حصر السلاح في لبنان في أيدي القوى الشرعية.

(أ ف ب)