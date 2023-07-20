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مجدي العرعراوي.. شهيد فلسطيني تفوق في اختبارات “الثانوية العامة”- (صور وتغريدات)

منذ ساعة واحدة

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رام الله- “القدس العربي”:

نال الطالب الفلسطيني مجدي العرعراوي الشهادة مرتين، الأولى في الدنيا عندما تفوق في امتحانات الثانوية العامة، والثانية في الآخرة، حيث ارتقى شهيدا عندما شارك في التصدي للعدوان الإسرائيلي على مخيم جنين قبل نحو أسبوعين.

فقد أعلنت وزارة التربية والتعليم الفلسطينية، اليوم الخميس، نتائج الثانوية العامة “التوجيهي” حيث أظهرت أن الشهيد مجدي العرعراوي (18 عاما) قد حصل على معدل 90.4%.

 

 

استشهد مجدي الذي كان يحلم بدراسة الهندسة الكهربائية بحسب ما تقول عائلته، برصاصة قناص إسرائيلي قرب حارة الدمج في المخيم، التي شهدت أعنف الاشتباكات بين المقاومين وجيش الاحتلال.

بحسب وسائل إعلام فلسطينية، كان الشهيد مجدي، أحد أفراد كتيبة جنين، يحاول سحب صديقه الشهيد علي الغول الذي أصيب برصاصة قناص، وتقديم الإسعافات الأولية له. لكنّ القناص الإسرائيلي أطلق 3 رصاصات أخرى أصابت مجدي في الصدر والرقبة والفخذ، وما لبث أن فارق الحياة بعد دقائق.

واحتفى العديد من النشطاء الفلسطينيين على مواقع التواصل الاجتماعي، بتفوق الشهيد مجدي، منوهين أنه نال الشهادتين في الدنيا والآخرة.

ونشر النشطاء صورا للطالب الشهيد وهو يمتشق سلاحه، مشيدين ببطولته في الدفاع عن مخيم جنين والتصدي لقوات الاحتلال.

وفي تصريحات سابقة، أعلن الناطق باسم وزارة التربية والتعليم الفلسطينية، صادق الخضور ، عن ارتقاء 5 شهداء من طلبة الثانوية العامة هذا العام، برصاص جيش الاحتلال الإسرائيلي.

فيما نعت وزارة التربية والتعليم ثلاثة طلاب استُشهدوا جراء العدوان الإسرائيلي على جنين ومخيمها الذي استمر ليومين، بينهم الشهيد العرعراوي.

 

 

 

 

 

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  1. يقول خالد الداغستاني- ايطاليا:
    يوليو 20, 2023 الساعة 8:45 ص

    رحمه الله علي الشهيد البطل وكل شهدائنا الابرار الاحياء عند ربهم يرزقون ولعنة الله علي الصهاينة المحتلين الذين زرعوا الفساد في الأرض ولهم يوم موعود باذن الله

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  2. يقول سمير:
    يوليو 20, 2023 الساعة 9:23 ص

    إنها المعاناة مرة أخرى، ولا مبرر لها، إنه الاحتيال مرة أخرى، إنه الذهول من وحشية الإنسان. للأسف الحروب في العالم تقتل البشر وتدمر المدن.

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