مجدي العرعراوي.. شهيد فلسطيني تفوق في اختبارات “الثانوية العامة”- (صور وتغريدات)

رام الله- “القدس العربي”:

نال الطالب الفلسطيني مجدي العرعراوي الشهادة مرتين، الأولى في الدنيا عندما تفوق في امتحانات الثانوية العامة، والثانية في الآخرة، حيث ارتقى شهيدا عندما شارك في التصدي للعدوان الإسرائيلي على مخيم جنين قبل نحو أسبوعين.

فقد أعلنت وزارة التربية والتعليم الفلسطينية، اليوم الخميس، نتائج الثانوية العامة “التوجيهي” حيث أظهرت أن الشهيد مجدي العرعراوي (18 عاما) قد حصل على معدل 90.4%.

تغطية صحفية: "عائلة الطالب مجدي عرعراوي تستقبل خبر نجاح نجلها بعد ارتقائه برصاص الاحتـلال خلال عدوانه الأخير على جنين، حيث حصل على معدل 90.4". pic.twitter.com/NT5opFsQ9i — وكالة شهاب للأنباء (@ShehabAgency) July 20, 2023

بمعدل 90.4 في التوجيهي من المتفوقين.. الشهيد مجدي العرعراوي الذي استشهد في معركة بأس جنين اليوم تسلم ذويه نتيجة شهادته الثانوية والتي اظهرت نجاحه وتفوقه في التوجيهي بمعدل 90.4.. – رفعت راسنا بكل اشي يا مجدي الله يرحمك ويتقبلك يا بطل.. 🖤 pic.twitter.com/GVmELAd3WN — Khaled alhadad𓂆🇵🇸 (@Khaledalhadad14) July 20, 2023

استشهد مجدي الذي كان يحلم بدراسة الهندسة الكهربائية بحسب ما تقول عائلته، برصاصة قناص إسرائيلي قرب حارة الدمج في المخيم، التي شهدت أعنف الاشتباكات بين المقاومين وجيش الاحتلال.

بحسب وسائل إعلام فلسطينية، كان الشهيد مجدي، أحد أفراد كتيبة جنين، يحاول سحب صديقه الشهيد علي الغول الذي أصيب برصاصة قناص، وتقديم الإسعافات الأولية له. لكنّ القناص الإسرائيلي أطلق 3 رصاصات أخرى أصابت مجدي في الصدر والرقبة والفخذ، وما لبث أن فارق الحياة بعد دقائق.

واحتفى العديد من النشطاء الفلسطينيين على مواقع التواصل الاجتماعي، بتفوق الشهيد مجدي، منوهين أنه نال الشهادتين في الدنيا والآخرة.

ونشر النشطاء صورا للطالب الشهيد وهو يمتشق سلاحه، مشيدين ببطولته في الدفاع عن مخيم جنين والتصدي لقوات الاحتلال.

وفي تصريحات سابقة، أعلن الناطق باسم وزارة التربية والتعليم الفلسطينية، صادق الخضور ، عن ارتقاء 5 شهداء من طلبة الثانوية العامة هذا العام، برصاص جيش الاحتلال الإسرائيلي.

فيما نعت وزارة التربية والتعليم ثلاثة طلاب استُشهدوا جراء العدوان الإسرائيلي على جنين ومخيمها الذي استمر ليومين، بينهم الشهيد العرعراوي.

الشهيد مجدي العرعراوي يحصل على معدّل 90,4 صناعي ،

الله يرحمه ويتقبله شهيد ويصبّر أمه بهاليوم💔🥹ما أصعبها على إمه🥺💔 pic.twitter.com/vZ9ziwuYdL — Omaima Abed (@AbedOmaima) July 20, 2023

نحن نحب الحياة ..إذا ما استطعنا إليها سبيلا حصول الش&يد الطالب مجدي العرعراوي الذي ارتقى خلال العدوان الأخير على #جنين على معدل 90.4% في التوجيهي.

هل لعنت الاحتلال اليوم pic.twitter.com/vIMFI6JJbQ — ميسون عزام (@MayssounAzzam) July 20, 2023