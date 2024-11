“مجرمو الحرب غير مرحب بهم”.. عمدة ديربورن الأمريكية يقول إنه سيعتقل نتنياهو- (تدوينة)

ديربورن (ميشيغان)- “القدس العربي”: قالت إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن يوم الخميس، إنها رفضت “بشكل أساسي” مذكرة التوقيف التي أصدرتها المحكمة الجنائية الدولية بحق رئيس وزراء إسرائيل ووزير الدفاع السابق، لكن عمدة ديربورن بولاية ميشيغان الذي كان منتقدًا صريحًا لدعم الولايات المتحدة لإسرائيل في الأشهر الأخيرة، قال إنه سينضم إلى غالبية الدول في الاعتراف باختصاص المحكمة، وسوف ينفذ أوامر الاعتقال إذا أتيحت له الفرصة.

وقال رئيس البلدية عبد الله حمود على منصة التواصل الاجتماعي (إكس): “قد لا يتخذ رئيسنا إجراءً، لكن قادة المدينة يمكنهم ضمان عدم الترحيب بـ(رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين) نتنياهو وغيره من مجرمي الحرب، بالسفر بحرية عبر الولايات المتحدة”.

وقال حمود إن سلطات ديربورن ستعتقل نتنياهو ووزير الدفاع السابق يوآف غالانت إذا وطئت أقدامهما حدود المدينة، ودعا مدن أخرى في جميع أنحاء الولايات المتحدة إلى القيام بالمثل.

Dearborn will arrest Netanyahu & Gallant if they step within Dearborn city limits.

Others cities should declare the same. Our president may not take action, but city leaders can ensure Netanyahu & other war criminals are not welcome to travel freely across these United States. pic.twitter.com/eHS8oSMuqt

— Abdullah H. Hammoud (@AHammoudMI) November 21, 2024