مجرم فرنسي خطير يمثل أمام محكمة مجددا بسبب فراره من السجن بمروحية

باريس: انطلقت محاكمة في ظروف أمنية مشددة في باريس اليوم الثلاثاء، لمجرم عتيد الإجرام فر من أحد السجون قرب العاصمة الفرنسية في 2018 بمروحية مخطوفة.

ويواجه رضوان فايد 51/ عاما/ محاكمة على خلفية فراره إلى جانب 11 شريكا مزعوما. ويواجه حكما بالسجن مدى الحياة بالإضافة إلى غرامة كبيرة.

وخطف 3 شركاء في الأول من تموز/ يوليو 2018 مروحية واستخدموها في الهبوط في باحة السجن وأقلوا “فايد”. ولم تستغرق عملية الهروب سوى دقائق، ولم يصب أي شخص أثناءها.

وذكرت قناة “بي إف إم تي في” اليوم الثلاثاء، استنادا لوثيقة سرية للشرطة، أن الشرطة حذرت قبيل المحاكمة من أن هناك خطرا شديدا من محاولة فايد الفرار مجددا.

وتتولى وحدة خاصة من شرطة الدرك الفرنسية شبه العسكرية نقل المتهم بين السجن والمحكمة الواقعة في وسط باريس.

وتم القبض على فايد، الذي صدرت بحقه عدة أحكام بالسجن من قبل، بعد ثلاثة أشهر من فراره، في مسقط رأسه قرب باريس. وتخفي تحت نقاب بين حين وآخر ليتجنب ملاحقيه.

ولدى القبض عليه، احتجز المحققون شقيقه وابن أخيه وامرأة.

(د ب أ)