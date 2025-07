“مجرم يدعم تاجر سلاح”.. بوريل ينتقد ترشيح نتنياهو لترامب لجائزة نوبل- (تدوينة)

روكسل: هاجم الممثل السابق للشؤون الخارجية بالاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل، الأربعاء، رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بعد ترشيحه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لجائزة نوبل للسلام، واوصفا الأول بأنه “مجرم حرب”.

جاء ذلك بمنشور لبوريل عبر منصة “إكس”، غداة قيام نتنياهو – المطلوب للعدالة الدولية لارتكابه جرائم حرب – بتسليم ترامب – الداعم للإبادة الإسرائيلية بغزة – رسالة ترشيحه لجائزة نوبل للسلام، خلال مأدبة عشاء في البيت الأبيض فجر الثلاثاء.

An alleged war criminal wanted by the international justice proposes for the Nobel Peace Prize his largest supplier of weapons, and with which he is causing the greatest ethnic cleansing in the region since the end of World War II.

— Josep Borrell Fontelles (@JosepBorrellF) July 9, 2025