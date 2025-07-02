سياسة | عربي | فلسطين

مجزرة أطفال.. إسرائيل تقصف مبنى حكوميا يؤوي نازحين شرق غزة- (صور وفيديو)

منذ ساعة واحدة

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“القدس العربي”: ارتكبت إسرائيل مجزرة جديدة الأربعاء في قطاع غزة، إثر قصفها مبنى حكوميا كان يؤوي نازحين في شرق مدينة غزة، ما أسفر عن سقوط عدد من الضحايا، معظمهم أطفال، وفق المتحدث باسم الدفاع المدني في قطاع غزة محمود بصل.

وأفاد بصل بأن القصف استهدف مركز إيواء في وزارة الأوقاف والشؤون الدينية في حي الزيتون جنوب شرقي غزة⁩، مشيرا إلى أن الطواقم الطبية غير قادرة على التعامل مع العدد الكبير للضحايا ومعظمهم أطفال. وناشد بصل  المجتمع الدولي بوقف المجازر اليومية بحق المدنيين الفلسطينيين.

 

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A post shared by Ahmed Abdel-Al (@ahmed.m.abdellall)

 

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A post shared by Ahmed Abdel-Al (@ahmed.m.abdellall)

وارتفعت حصيلة ضحايا الإبادة الجماعية في قطاع غزة منذ فجر الأربعاء إلى 54 شهيداً، جراء سلسلة من الغارات الجوية والمدفعية التي طالت مناطق متفرقة، في وقت تواصل فيه إسرائيل تصعيدها العسكري في ظل أوضاع إنسانية مأساوية يعيشها السكان، وسط نقص حاد في الغذاء والدواء والمياه.

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  1. يقول برق:
    يوليو 2, 2025 الساعة 4:31 م

    و حكومة بريطانيا الإرهابية النازية غضبت و زمجرت لأن فرقة موسيقية بريطانية انتقدت جرائم الجيش الإسرائيلي ،،،،

    رد

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