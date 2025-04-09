مجزرة إسرائيلية في مدينة غزة تودي بحياة عشرات المدنيين

غزة ـ «القدس العربي»: ارتكبت قوات الاحتلال الإسرائيلي أمس الأربعاء مجزرة جديدة مروعة في حي الشجاعية شرق مدينة غزة، راح ضحيتها أكثر من 30 شهيدًا، بينهم نساء وثمانية أطفال.

ويأتي هذا فيما تواصلت أعمال القصف الإسرائيلي التي أودت بحياة أكثر من 45 فلسطينيا حتى ساعات مساء الأربعاء، حسب ما أكدته مصادر طبية لشبكة “الجزيرة”. وقصفت قوات الاحتلال منزلا لعائلة أبو عمشة مكونا من 4 طوابق في شارع بغداد في حي الشجاعية، ما أدى إلى تدمير المنزل وإلحاق أضرار في عشرة منازل مجاورة، جميعها مأهولة بالسكان، ما أدى إلى استشهاد 30 مواطنا على الأقل بينهم 8 أطفال وإصابة نحو 50 آخرين. وغالبية الضحايا نزحوا من أطراف الحي إلى وسطه، ولم يتمكنوا من النزوح إلى مكان آخر، بسبب عدم وجود مكان آخر.

وقال المواطن محمد حجاج من الشجاعية وخلال مساعدته في نقل الجرحى إلى المستشفى الأهلي العربي “المعمداني” في المدينة، لوكالة الأنباء الفلسطينية “وفا” إنه بسبب تجارب النزوح المتكررة التي أثبتت أن الموت والقتل في كل مكان سواء بنزوح أو غيره، آثروا البقاء في الحي.

وأدانت وزارة الخارجية والمغتربين “المجزرة البشعة”، وأكدت أنها “تُعتبر إمعاناً إسرائيلياً رسمياً في قتل أبناء شعبنا بشكل جماعي”.

وعلقت حركة المقاومة الإسلامية “حماس” على المجزرة، فانتقدت الموقف العربي، وطالبت الدول التي ما زالت تُقيم علاقات مع الاحتلال بقطع تلك العلاقات وإغلاقها لسفاراته. ويشهد الوضع الإنساني في غزة ترديا، بسبب الحصار الإسرائيلي المستمر.

وقالت وكالة “الأونروا” أمس “أصبحت المياه الصالحة للشرب والغذاء والمأوى والرعاية الطبية نادرة بشكل متزايد”.

وأفادت وزارة الصحة في غزة بأن 60 ألف طفل في قطاع غزة يواجهون مضاعفات صحية خطيرة بسبب معاناتهم من سوء التغذية.

ميدانيا، زار وزير الجيش الإسرائيلي يوآف كاتس “محور موراغ” في قطاع غزة، وقال في فيديو بثه: إن إسرائيل “تعمل على دفع خطة الهجرة الطوعية لسكان غزة، تماشيا مع رؤية رئيس الولايات المتحدة” .

وأضاف: “سكان غزة يخلون مناطق القتال. أراضٍ واسعة تتم السيطرة عليها وضُمّت إلى مناطق الأمن الخاصة بإسرائيل، مما يجعل غزة أصغر وأكثر عزلة”.

وكانت صحيفة “هآرتس” العبرية قد كشفت أن الجيش الإسرائيلي يستعد لضم منطقة رفح، التي تشكل خُمس أراضي قطاع غزة “إلى المنطقة العازلة التي تحظر إسرائيل على الفلسطينيين الوصول إليها”، معتبرة أن تلك العملية بمثابة “إبادة” للمدينة الواقعة جنوب القطاع.

ورات في هذا تحويلا لقطاع غزة “إلى جيب داخل الأراضي الإسرائيلية” .

ميدانيا أيضا، أعلنت “كتائب القسام”، الذراع العسكرية لحركة المقاومة الإسلامية “حماس”، في بلاغ أمس، أنها “قصفت مدينة أسدود المحتلة برشقة صاروخية من طراز “S55″ رداً على المجازر الصهيونية بحق المدنيين”.