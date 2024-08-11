“مجزرة الفجر”: “حماس” و”الجهاد” ومرصد حقوقي يفندون أكاذيب الاحتلال

غزة – «القدس العربي»: وثّقت “القدس العربي” شهادات جديدة لناجين من “مجزرة الفجر” في مدرسة “التابعين” الشرعية في حي الدرج في مدينة غزة، التي قصفها الاحتلال أول أمس السبت، ما أسفر عن سقوط 100 شهيد. وفيما نفت “حماس” و”الجهاد الإسلامي” مزاعم الاحتلال بوجود مسلحين في المدرسة، أكد مرصد حقوقي أن بعض من وردت أسماؤهم في قائمة الـ19 التي نشرتها إسرائيل مدعية أنها تعود لمقاتلين في المقاومة استهدفوا في قصف المدرسة، سبق أن استشهدوا في قصف سابق على القطاع.

كان يوسف النجار نائماً في المدرسة، استيقظ على أصوات القصف بالتزامن مع وقت صلاة الفجر، وتحرك بسرعة إلى الشارع: “استيقظنا على صوت ضربة جوية أعقبها انفجاران ضخمان، فنزلت إلى المكان، حيث أصابتني الصدمة من مشهد الشهداء”، يقول لـ”القدس العربي”، مضيفا: “من شدة القصف تطايرت بعض الجثث إلى الشارع. أشلاء كبار وصغار. أطفال شهداء وجدناهم مرميين في الشارع”.

ويؤكد أن “جميع من استُشهدوا في تلك الغارة الإسرائيلية هم من المدنيين..

وشارك يونس زيدان، النازح من مخيم جباليا شمال قطاع غزة، طواقم الدفاع المدني في عملية جمع أشلاء الشهداء من تحت الركام، قبل تسليم من استطاعوا التعرف عليه منهم إلى ذويهم: “جمعنا أشلاء الشهداء في 30 كيساً بلاستيكياً. كانت الأشلاء متناثرة بشكل مخيف. العضو الواحد مُقسم إلى قطع صغيرة. الأيدي مقطعة كل إصبع في ناحية. الأرجل نفسها كانت ممزقة. والرؤوس مشقوقة كل عضو منها في ناحية” .

ويوضح أنهم لم يستطيعوا التعرف على حوالي نصف عدد الشهداء.

ويشير لـ “القدس العربي” إلى أن الأهالي وطواقم الدفاع المدني ما زالوا يعملون حتى الآن على انتشال ما تبقى من أشلاء الشهداء.

وقام الشيخ بلال رضوان متأخراً لأداء صلاة الفجر، ولحسن حظه كان في الطابق الثاني حين تم القصف.

يقول المسن الفلسطيني: “ارتديت جلبابي وهممت بالنزول للصلاة، لكني سمعت المبنى يرتج من شدة القصف، لدرجة أن أبواب وشبابيك الفصل الذي كنت نائمًا فيه قد تطايرت وتناثر زجاجها” .

ويضيف: “نزلت مسرعا إلى الطابق الأول، حيث المصلى الذي تركز عليه قصف الاحتلال، فوجدت بحراً من الدماء والأشلاء. استشهد كل من كانوا في ساحة الصلاة”.

وبعد المجزرة، زعم الجيش الإسرائيلي أنه قتل 19 مقاتلا من حركتي “حماس” و”الجهاد الإسلامي”، خلال استهدافه المدرسة.

وادعى في بيان، أنه استهدف في غارة جوية “مقر القيادة العسكري داخل مدرسة التابعين”. وفيما نشر صور الـ19 المستهدفين

ونفت حركتي “حماس” و”الجهاد الإسلامي” في فلسطين، بشكل “قطعي” هذه المزاعم

وأظهرت عملية مراجعة وتدقيق أجراها فريق “الأورومتوسطي”، أن جيش الاحتلال اعتمد في قائمته على أسماء متداولة لقتلى فلسطينيين في غارات إسرائيلية بعضها سابقة، واستخرج صوراً لهم من السجل المدني الذي تسيطر عليه إسرائيل.

واتضح بعد المراجعة الأولية أن من بين 19 اسماً نشرها الجيش الإسرائيلي على أنهم “إرهابيون تم القضاء عليهم” في مجزرة مدرسة “التابعين”، 3 قتلوا في حوادث قصف إسرائيلي سابقة، وهم الشاب أحمد إيهاب الجعبري الذي قتله جيش الاحتلال في 5 كانون الأول/ديسمبر 2023، والشاب يوسف الوادية الذي استهدفه الاحتلال قبل يومين من المجزرة والشاب منتصر ضاهر الذي قتل يوم الجمعة برفقة شقيقته داخل شقة سكنية، أي قبل المجزرة بيوم.

كما تبين أن بين الضحايا ثلاثة مدنيين مسنين لا علاقة لهم بالعمل العسكري، هم: مدير مدرسة، وعبد العزيز مصباح الكفارنة نائب رئيس بلدية بيت حانون، وأكاديمي بدرجة بروفيسور هو يوسف كحلوت أستاذ اللغة العربية، و6 من المدنيين بعضهم معارض حتى لـ”حماس”.