مجزرة النصيرات: صدمة وقصص مؤلمة… وناجون لـ «القدس العربي»: ننام ونصحو على الموت

غزة – «القدس العربي»: ما أن بزغت شمس نهار أمس الخميس حتى شرع الأهالي والنازحون في مدرسة “الجاعوني” التي تعتبر واحدة من مراكز الإيواء في مخيم النصيرات التي تديرها وكالة غوث وتشغيل اللاجئين “الأونروا”، في عمليات دفن جثامين ضحايا المجزرة البشعة التي اقترفتها قوات الاحتلال، وأدت إلى استشهاد 18 مواطنا، بينهم ستة من موظفي “الأونروا” الذين يعملون على تنظيم أمور النازحين في المدرسة.

ليلة صعبة

وبعد ليلة صعبة على النازحين الذين أمضوا تلك الساعات الطويلة، وهم مذعورون من هجوم آخر على المركز، خاصة وأن الطيران الحربي الإسرائيلي ظل يحلق في سماء المنطقة، خرجت جنازات شهداء المجزرة من المشفى مباشرة إلى المقبرة، بعد أن ألقى أهالي الضحايا النازحون نظرة الوداع الأخيرة عليهم قبل دفنهم هناك.

وكان من بين الضحايا نازحون تركوا منازلهم في مناطق شمال قطاع غزة، منذ الشهر الأول للحرب، وتنقلوا في عمليات نزوح كثيرة، قبل الوصول إلى هذه المدرسة.

ومن بينهم كان معيلو أسر نازحة، وآخرون تركوا خلفهم أطفالا وعوائل لا تقدر على تحمل أعباء حياة الحرب والنزوح المؤلمة. ومع تحرك الجنازات من المشفى تعالت أصوات البكاء والصراخ من ذوي الضحايا، وهو أمر تكرر عند مقبرة مخيم النصيرات، بعد أن بدأ المشيعون بإهالة التراب على جثامين الضحايا.

وتواصلت أحزان الأسر المكلومة، وكان المشهد أكثر إيلاما بعد انتهاء مراسم الدفن والعودة إلى مدرسة الإيواء التي شهدت المجزرة، حيث اضطر النازحون الناجون للبقاء فيها، رغم كم الضحايا الكبير الذي سقط، ورغم خوفهم من وقوع مجازر أخرى، خاصة وأن هذه المدرسة تعرضت سابقا لعمليات قصف جوي إسرائيلي أكثر من مرة، وقد أدت تلك المجازر الى وقوع عشرات الضحايا.

وقالت إحدى أقارب الضحايا وكانت تفترش مع بعض السيدات ركنا من ساحة المدرسة “وين بدنا نروح، ما في مكان ظل آمن، قالولنا (قالوا لنا)، نطلع من الشمال طلعنا وجينا هان، ورغم هيك بقصفونا”. ولا تأمن هذه السيدة كغيرها من الأهالي الذهاب لمكان آخر، في ظل استباحة جيش الاحتلال لكل أماكن سكن الغزيين، بما فيها “مراكز الإيواء” والمناطق الإنسانية. فيما قال أبو العبد، وهو أحد نازحي المدرسة الذين نجوا من المجزرة، إنه وأسرته وخاصة الأطفال، أمضوا ليلة مرعبة جدا.

وأشار لـ “القدس العربي” إلى أن أصوات الطائرات الحربية والاستطلاعية التي حلقت فوق سماء المنطقة كانت مرعبة، وأنه خشي من أن تقوم قوات الاحتلال بقصف آخر للمركز. ولذلك يقول هذا الرجل إنه لم يغمض له جفن طوال ساعات الليل، فيما هجع أطفاله للنوم عند الفجر، وقد اشتكى بحرقة سوء الأوضاع، وتمنى أن يشاهد اليوم الذين تنتهي فيه الحرب، وأن يكون ذلك قريبا.

وأمام بوابة المدرسة قال إبراهيم أبو عودة وهو نازح من شمال قطاع غزة لـ “القدس العربي”، إنه لم يبق مكان يضع فيه خيمة أسرته، لو فكر في تغيير مكان نزوحه الحالي، لافتا إلى أن كل يوم يكون فيه قصف واستهدافات يكون هناك سقوط ضحايا من النازحين.

وأضاف “داخل مراكز الايواء قصف وخارج المراكز قصف وموت.. وين بدنا نروح وين في مكان آمن”.

وسألت “القدس العربي” أحد النازحين ويدعى محمد خليفة، وكان وقت المجزرة قد ابتعد لأمتار قريبة من بوابتها، قاصدا مكانا قريبا لشراء احتياجات لأسرته، عما حدث، فقال وهو في منتصف العقد الخامس، إنه أحس بالأرض تتحرك من تحته، وسرعان ما سمع دوي انفجار كبير.

وأضاف “لما شفت الدخان بطلع (يتصاعد) من المدرسة، خفت على عائلتي يموتوا”، لافتا إلى أن حطام المكان تناثر في الشارع وفي ساحة المدرسة، فيما قام هو بالعودة مسرعا للمدرسة، وهو يضع في مخيلته أن أفراد أسرته من الضحايا.

ووسط رائحة البارود وانتشار الغبار في كل مكان، وصل هذا الشاب بصعوبة إلى الغرفة الصفية التي تقيم فيها أسرته، وكان من بينهم من كان وقت المجزرة في الطرف الآخر من المدرسة، وقد أصيب بجروح طفيفة. ويشير إلى أن أسرته التي كانت في المدرسة اعتقدت أنه من بين الضحايا، قبل أن يصل إليها وتطمئن عليه، لكنه هذا الرجل عبر خلال حديثه بأسى عن الوضع الذي وصلوا إليه، وقال إنه وغيره من النازحين “يشاهدون الموت في اليوم ألف مرة”، سواء بسبب القصف أو الجوع أو قلة الأكل أو بسبب ظروف الحياة الصعبة.

سؤال للعالم

تساءل عثمان أبو طاقية، أحد الناجين من مجزرة مدرسة “الجاعوني”، عن السبب وراء إصرار الاحتلال على استهداف مدارس الإيواء، وقتل من فيها من مدنيين، نزحوا إليها من مختلف مناطق قطاع غزة: “لماذا يضربون المدارس؟ لخامس مرة يحدث الاحتلال دمارا أكثر فينا، لماذا، ليس لدينا شيء؟”. وأردف خلال حديثه لـ “القدس العربي”: “هذا سؤال للعالم كله. 18 شهيداً كلهم طاروا في الجو لحم وأشلاء”.

وانتقد النازح الأربعيني قتل موظفي “الأونروا”، الذين كانوا يوزعون المنتجات الغذائية على النازحين في المدرسة: “كان الموظفزن قد أتوا لتوزيع تموين على النازحين، لم أتخيل أن يضربوهم بهذه الطريقة، جماعة أتت للخير، لماذا قتلوهم؟ كانوا يوزعون اللحوم، اللحمة اختلطت مع أشلاء البشر”.

مخطط التهجير

وأبدى محمد الغول، ناج آخر من الاستهداف الإسرائيلي للمدرسة، رفضه المخططات الإسرائيلية بالتهجير القسري للفلسطينيين من أراضيهم.

وقال النازح الخمسيني “أقول للاحتلال: اضرب صواريخ مثل ما أنت تريد، لكن سنبقى في المدرسة، مش طالعين من بلادنا، قاعدين فيها، غصب عن نتنياهو وصواريخه، وغصب عن العالم كله، إحنا قاعدين في بلادنا هنا. وعمرنا ما نطلع منها”.

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وقال النازح الثلاثيني: “يجب أن يحدث هذا حتى ترجع لنا حقوقنا وبناء دولتنا الفلسطينية وعاصمتها القدس ودحر الاحتلال، والله غالب على أمره ولكن أكثر الناس لا يعلمون، حسبنا الله ونعم الوكيل”.

وأوضح المواطن الفلسطيني الشهير بأبو رشاد خلال حديثه لـ “القدس العربي”: “تم قصف المدنيين الفلسطينيين في معسكر النصيرات بصاروخ، ما أدى إلى استشهاد عددٍ كبير من النساء والأطفال والشيوخ من دون وجه حق، هذا المكان استُهدف عدة مرات، وهذا الاحتلال، يرتكب الجريمة وراء الجريمة والمجزرة خلف المجزرة دون أن يحاسبه أحد”.

وكان المكتب الإعلامي الحكومي قد قال إن 18 شهيدا سقطواً في قصف مدرسة “الجاعوني” التابعة لـ “الأونروا”، والتي يقيم فيها نازحون.

وذكر أن هذه المجزرة تحمل الرقم 47 التي ارتكبها الاحتلال خلال “حرب الإبادة الجماعية” في مخيم النصيرات للاجئين الذي يقطنه حالياً أكثر من ربع مليون إنسان من أهالي المخيم والنازحين إليه، فيما قصفت قوات الاحتلال منذ بدء الحرب أكثر من 18 مدرسة ومركزاً للنزوح والإيواء داخل المخيم.

وبين أن المجزرة جاءت بالتزامن مع صعوبة الواقع الصحي في المحافظة الوسطى التي يقطنها حالياً أكثر من مليون إنسان.