مجزرة بحق 5 مدنيين من عائلة واحدة بينهم أطفال في ريف إدلب بقصف روسي

دمشق – «القدس العربي»: ارتكبت الطائرات الحربية الروسية مجزرة مروعة في ريف إدلب، في الساعات الأخيرة من مساء الإثنين، راح ضحيتها عائلة كاملة في ريف إدلب. وأعلنت هيئة تحرير الشام، الثلاثاء، مقتل 3 عناصر من قوات النظام في استهداف تجمعاتهم، وجرح آخر في عملية قنص، في تصعيد وتصعيد مقابل ينذر بموجة نزوح وحالة من عدم الاستقرار في المنطقة الخارجة عن سيطرة النظام شمال غربي سوريا.

الناشط الميداني محمد الخطيب من ريف حلب، قال في اتصال مع “القدس العربي” إن قوات النظام قصفت بالمدفعية الثقيلة، الثلاثاء، قريتي كفرعمة وكفرتعال في ريف حلب، دون معلومات عن إصابات، بينما خلفت المجزرة التي ارتكبتها المقاتلات الروسية، مساء الإثنين، 5 قتلى من عائلة واحدة، وهم رجل وزوجته و3 من أطفالهما، كما أصيب طفل آخر بجروح خطيرة، وهو الناجي الوحيد من العائلة، في موجة من الغارات الجوية استهدفت منزلاً في مزرعة علاتا بالقرب من بلدة أرمناز غربي إدلب.

ووفقاً للدفاع المدني السوري، فقد جاءت المجزرة بعد ساعات من مقتل مدني وإصابة 5 آخرين بينهم 3 أطفال، في قصف صاروخي لقوات النظام استهدف منازل المدنيين والمدرسة الريفية خلال فترة الدوام الرسمي ووجود الطلاب فيها، ومنازل المدنيين ومحيط مرافق عامة وأراضٍ زراعية في مدينة سرمين في ريف إدلب الشرقي.

وأصيب مدني بجروح في قدمه إثر قصف مدفعي لقوات النظام استهدف بلدة الفطيرة جنوبي إدلب، الإثنين أيضاً، أثناء تفقده لمنزله في البلدة.

نائب مدير الدفاع المدني السوري منير مصطفى، تحدث في تصريح لـ “القدس العربي” عن المعاناة التي يكابدها السوريون نهاية العام، حيث قال: “يودّع السوريون عاماً آخر كان مليئاً بالموت الذي فرضته حرب قوات النظام وروسيا والميليشيات الموالية لهم والتي لا تزال ماضية في قتل المدنيين بلا رادع مادام أنها لا تواجه محاسبةً دولية على جميع جرائمها في حق السوريين المحبطين من تقاعس المجتمع الدولي تجاه التزاماته بوقف جرائم نظام الأسد وروسيا وتطبيق القرارات الدولية وعلى رأسها القرار 2254 الضامن لحل منصف لقضية السوريين في العدالة ومحاسبة من قتل مئات الآلاف من السوريين وهجر الملايين منهم في مخيمات تفتقر لأدنى مقومات الحياة”.

وتداول ناشطون صوراً لآثار الدمار الذي خلفته الغارات الجوية الروسية على مزرعة علاتا شرقي مدينة أرمناز. وقالت منظمة الخوذ البيضاء في بيان، إن النظام السوري ارتكب “جريمة ومجزرة أخرى تمرّ بلا محاسبة دولية”، معتبراً أن ذلك وراء “الدافع الأكبر لاستمرار سياسة القتل والتشريد والإجرام التي تمارسها روسيا في دعمها لنظام الأسد في قتل السوريين منذ سنوات، ودليل على أن روسيا لا يمكن تكون يوماً في ضفة السلام وطرفاً يجلب الأمان للسوريين، وعلى المجتمع الدولي وضع حد للإرهاب الروسي العابر للحدود”.

وفي سياق التصعيد والتصعيد المقابل، وكرد عسكري على المجزرة، قالت “مؤسسة أمجاد” التابعة لـ “هيئة تحرير الشام”، الثلاثاء، إن 5 عناصر من قوات النظام سقطوا بين قتيل وجريح من جراء استهداف تجمعاتهم على محور قرية جرادة.

وأضافت أن “سرايا القنص” قتلت 3 عناصر من قوات النظام على محور كفرنبل، وعنصراً آخر على محور التربة جنوب شرقي إدلب.

ووفقاً للمرصد السوري لحقوق الإنسان، فقد استهدفت “هيئة تحرير الشام” بالمدفعية الثقيلة وقذائف الهاون، الثلاثاء، بلدة كفرنبل وقريتي الملاجة والدار الكبيرة بجبل الزاوية جنوبي إدلب، ومحاور تلة الملك بريف اللاذقية، دون ورود معلومات عن خسائر بشرية.

ولايزال صوت الحرب والموت هو الأعلى في الأيام الأخيرة من عام 2023، نتيجة استمرار التصعيد والعنف من قوات النظام على المدنيين في شمال غربي سوريا.

وتعتبر منظمة الخوذ البيضاء، أن استمرار ارتكاب المجازر بحق السوريين يزيد من خطورة العيش في عشرات المدن والبلدات ويفرض واقعاً من المعاناة المستمرة، خاصةً مع حلول شتاء قارسٍ يفتك بالمخيمات التي تفتقر لأدنى مقومات الحياة وضعف في البنية التحتية وتراجع واضح في الاستجابة الإنسانية وتغافل المجتمع الدولي عن المجازر وسياسة القتل التي يرتكبها نظام الأسد ضد السوريين منذ أكثر من 12 عاماً.

وأصيب طفل بجروح طفيفة، الأحد، إثر قصف مماثل استهدف مدرسة للتعليم الأساسي في بلدة عين لاروز في ريف إدلب الجنوبي، أثناء الدوام الرسمي، كما استهدف القصف أيضاً الأحياء السكنية للبلدة وأطرافها، وأحياء بلدة بليون وبالقرب من مدرسة فيها، وأحياء بلدة الموزرة وبسامس وكنصفرة، وأطراف البارة والمغارة ومرعيان في الريف نفسه، دون بلاغات عن إصابات.

وقبل شهر، تحديداً في 25 من شهر تشرين الثاني/ نوفمبر الفائت، ارتكبت قوات النظام مجزرة مروّعة راح ضحيتها 10 قتلى مدنيين بينهم 7 أطفال وامرأة وأصيبت امرأة أخرى، (وهم رجل وعائلته وشقيقته وعائلتها)، بقصف لقوات النظام استهدفهم أثناء عملهم بقطاف الزيتون في مزارع قرية قوقفين جنوبي إدلب، وقتل حينها أيضاً شخص وأصيب 4 آخرون بانفجار مجهول في دراجة نارية بثلاث عجلات على مدخل مدينة الباب شرقي حلب.

وفي 24 من شهر تشرين الأول/أكتوبر، ارتكبت الطائرات الروسية مجزرة إرهابية بقتلها 5 مدنيين، هم امرأتان شقيقتان إحداهما حامل وجدتهما وطفل لكل واحدةٍ منهما، وأصيب 5 مدنيين آخرين بينهم 3 أطفال أحدهم رضيع، ورجلان آخران مسنان، في مخيم “أهل سراقب” على أطراف بلدة الحمامة في ريف إدلب الغربي.

وكانت المؤسسات والمرافق التعليمية هدفاً للنظام، حيث تعرضت 24 مدرسة للاستهداف منذ بداية العام الحالي، وأدت هذه الهجمات إلى سقوط ضحايا بين الطلاب والكادر التعليمي، وتقويض العملية التعليمية بشكل كبير.

وقالت الخوذ البيضاء، إن قوات النظام صعدت من هجماتها بشكل ممنهج على المدارس والمرافق التعليمية في شمال غربي سوريا، إذ أصيب ثلاثة أطفال من التلاميذ ومعلّمة (توفيت لاحقاً متأثرة بجروحها) إثر قصف مدفعي لقوات النظام استهدف مدرسة الشهداء في قرية آفس شرقي إدلب، يوم السبت 2 كانون الأول خلال فترة الدوام الرسمي للطلاب في المدرسة، ما أدى أيضاً لحالة خوف وهلع بين التلاميذ والكادر التعليمي.

وجعلت قوات النظام وروسيا من المدارس والمنشآت التعليمية هدفاً لها، ليس فقط لتدمير البنية التحتية وقتل الأطفال، إنما للحكم على مستقبل سوريا بالإعدام، ويجب وضع حد لهذه الهجمات الممنهجة، ومحاسبتهم على هذه الجرائم والانتهاكات.

وكان شهر كانون الأول/ ديسمبر الجاري قاسياً على المدنيين جراء التصعيد من قوات النظام وروسيا بحملات القصف على المدن والبلدات في شمال غربي سوريا، حيث شنت قوات النظام وروسيا منذ بداية الشهر الحالي وحتى السابع عشر منه 74 هجوماً على المدنيين في 20 مدينة وبلدة أدت إلى مقتل 16 شخصاً بينهم 4 أطفال وامرأتان، وأصيب على إثر تلك الهجمات 74 شخصاً من بينهم 23 طفلاً وامرأتان، كانت إصابة معظمهم خطرة.