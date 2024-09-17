سياسة | عربي | فلسطين

مجزرة جديدة.. إسرائيل تقتل وتصيب عشرات وسط غزة وتمنع الإسعاف- (فيديوهات)

17 - سبتمبر - 2024

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غزة: استُشهد 9 فلسطينيين بينهم 5 ما زالوا تحت الأنقاض وأٌصيب آخرون، مساء الثلاثاء، في قصف إسرائيلي استهدف منزلا في حي الدرج شرق مدينة غزة.

وقال جهاز الدفاع المدني الفلسطيني في بيان: “طواقمنا انتشلت 4 شهداء وعدد من المصابين من منزل عائلة حسونة، بعد قصفه من الجيش الاحتلال الإسرائيلي في حي الدرج”.

وتابع: “ما يزال 5 شهداء تحت الأنقاض”.

وأشار إلى أن الشهداء والجرحى من عائلتي “حجازي” و”الرياشي” نزحتا إلى منزل “حسونة”.

وفي وقت سابق الثلاثاء، استشهد وجرح عشرات الفلسطينيين، في مجزرة جديدة ارتكبها الجيش الإسرائيلي بقصفه عدة منازل شرق مخيم البريج وسط قطاع غزة، فيما تمنع قواته طواقم الإسعاف والدفاع المدني من الوصول إلى المنطقة المستهدفة.

وقال جهاز الدفاع المدني الفلسطيني بغزة: “إن عشرات الشهداء والجرحى والمفقودين في قصف طائرات حربية إسرائيلية استهدف عدة منازل لعائلات الترتوري وأبو شوقة والبطران شرق مخيم البريج”.

وأضاف الدفاع المدني في بيان: “تقديرات بوجود أكثر من 50 شخصًا في المنازل التي استهدفها الجيش الإسرائيلي”.

وأشار إلى انتشال 4 شهداء بينهم طفلة حتى الساعة 7:40 (ت.غ) فيما لا يزال عشرات من الشهداء والجرحى عالقين تحت أنقاض المنازل المدمرة.

وطالب البيان اللجنة الدولية للصليب الأحمر بضرورة التنسيق الفوري لدخول طواقم الدفاع المدني للمنطقة وإنقاذ المصابين قبل فوات الأوان.
وأفاد مسعفون فلسطينيون، أن “طائرات مسيرة إسرائيلية من نوع كواد كابتر وآليات عسكرية شرق البريج تطلق نيران أسلحتها باتجاه طواقم الإسعاف والدفاع المدني التي تقترب من المكان لإجلاء الضحايا”.

وذكر شهود عيان، أن “المشهد كارثي في المنطقة التي قصفها الجيش الإسرائيلي وهناك عدد كبير من الضحايا تحت الأنقاض”.

وأضاف الشهود أن “مقاتلات إسرائيلية دمرت 3 مبان سكنية مرتكبة مجزرة كبيرة، والجيش يمنع وصول طواقم الإسعاف والدفاع المدني إلى المكان المستهدف ويطلق النار والقنابل الدخانية في المنطقة المحيطة”.

وفي السياق؛ استشهد 9 فلسطينيين وأصيب آخرون، في غارات إسرائيلية استهدفت عدة منازل ودراجة هوائية في أنحاء مختلفة من القطاع، بينما تستمر عمليات نسف المباني والمربعات السكنية في حي الزيتون جنوب مدينة غزة.

وقال مصدر طبي في مستشفى “شهداء الأقصى”: “إنّ فلسطينيين اثنين قتلا وأصيب عدد بجراح جراء استهداف طائرة مسيرة إسرائيلية خيمة تأوي نازحين في المخيم السويسري بمنطقة البركة جنوب مدينة دير البلح (وسط)”.

واستشهد 5 فلسطينيين جراء استهداف طائرة مسيرة إسرائيلية تجمع للمواطنين في شارع صلاح الدين بحي الزيتون، وفق مصدر محلي.

وأفاد جهاز الدفاع المدني بأن فلسطينيًا استشهد وأصيب آخرون (لم يحدد عددهم) نتيجة قصف طائرات حربية إسرائيلية منزلاً يعود لعائلة “الشوبكي” في شارع الصحابة وسط غزة.
وفي مدينة غزة، نفذ الجيش الإسرائيلي عمليات نسفٍ للمباني والمربعات السكنية في حي الزيتون، بحسب مصادر محلية.

وأطلقت الآليات الإسرائيلية قذائف مدفعية والنار بشكل مكثف في المناطق الشمالية الغربية لبلدة بيت لاهيا، شمالي القطاع.

وبدعم أمريكي مطلق تشن إسرائيل منذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، حربا مدمرة في غزة خلفت أكثر من 136 ألف شهيد وجريح فلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 10 آلاف مفقود، وسط دمار هائل ومجاعة قاتلة.

وفي استهانة بالمجتمع الدولي، تواصل إسرائيل الحرب متجاهلة قرار مجلس الأمن الدولي بوقفها فورا، وأوامر محكمة العدل الدولية باتخاذ تدابير لمنع أعمال الإبادة وتحسين الوضع الإنساني الكارثي بغزة.

(الأناضول)

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  1. يقول qoraish:
    سبتمبر 17, 2024 الساعة 10:32 ص

    الخطابات الفارغة في الأمم المتحدة لا تجدي نفعاً!
    لأن المجرمين الصهاينة محميون من قبل المجرمين الأمريكيين.
    لأن الدول الأعضاء الـ 193 لا تستطيع أن تفعل أي شيء في الأمم المتحدة إذا لم توافق أمريكا…
    ولا تطبق عقوبات الأمم المتحدة إلا على الدولة الأفريقية أو روسيا أو إيران أو كوريا الشمالية.
    نفاق الأمم المتحدة..!!
    هل هذه هي الأمم المتحدة؟ 😂😢

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  2. يقول فصل الخطاب:
    سبتمبر 17, 2024 الساعة 11:20 ص

    صارت المجازر الصهيو أمريكية الغربية الحاقدة على الفلسطينيين منذ 1948 روتينا يوميا للأسف الشديد حقيقة بشعة جدا لا تتحرك لها أمة المليار والغبار العاجزة عن لجم الإرهاب الصهيوني الأمريكي الغادر بحق أطفال غزة العزة هذي شهور وشهور وشهور ✌️🇵🇸☹️☝️🚀🐒🔥🚀

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  3. يقول خالد مصطفى الجزائر:
    سبتمبر 17, 2024 الساعة 4:45 م

    لا حول ولا قوة إلا بالله ,مجازر غزة والعدوان الإسرائيلي على المسلمين بدعم غربي يتواصل وكأن شيئا لا يحدث ,أهذه هي ديمقراطياتكم أهذه هي حرياتكم أهذه هي إنسانياتكم ,جبروت طغيان حقد تكالب من اليهود والغرب ,إسرائيل من دون دعم وحماية أمريكية أوروبية روسية لا شيئ ,كما ورد في القرأن ضربت عليهم الذلة حيث ما ثقفو إلابحبل من الله أو بحبل من الناس ,إمرح وتفنطزيا نتنياهو لكن إلي أين المفر من العقاب الإلهي يا قاتل يا مجرم.قتلى جرحي مبتوري الأطراف ,أطفال لم يسلموا من القتل ,ماهذا ,أهذه هي قيمة البشر عندكم ,أهذه هي قيمة الإنسان عندكم,اللهم أنصر غزة والمسلمين وألطف بهم.

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