مجزرة جديدة.. إسرائيل تقتل وتصيب عشرات وسط غزة وتمنع الإسعاف- (فيديوهات)

غزة: استُشهد 9 فلسطينيين بينهم 5 ما زالوا تحت الأنقاض وأٌصيب آخرون، مساء الثلاثاء، في قصف إسرائيلي استهدف منزلا في حي الدرج شرق مدينة غزة.

وقال جهاز الدفاع المدني الفلسطيني في بيان: “طواقمنا انتشلت 4 شهداء وعدد من المصابين من منزل عائلة حسونة، بعد قصفه من الجيش الاحتلال الإسرائيلي في حي الدرج”.

وتابع: “ما يزال 5 شهداء تحت الأنقاض”.

وأشار إلى أن الشهداء والجرحى من عائلتي “حجازي” و”الرياشي” نزحتا إلى منزل “حسونة”.

تغطية صحفية: الدفاع المدني يحاول إنقاذ مسنة عالقة بين أنقاض منزل قصفه الاحتلال في مدينة غزة. pic.twitter.com/ispxWFQyTf — شبكة قدس الإخبارية (@qudsn) September 17, 2024

وفي وقت سابق الثلاثاء، استشهد وجرح عشرات الفلسطينيين، في مجزرة جديدة ارتكبها الجيش الإسرائيلي بقصفه عدة منازل شرق مخيم البريج وسط قطاع غزة، فيما تمنع قواته طواقم الإسعاف والدفاع المدني من الوصول إلى المنطقة المستهدفة.

وقال جهاز الدفاع المدني الفلسطيني بغزة: “إن عشرات الشهداء والجرحى والمفقودين في قصف طائرات حربية إسرائيلية استهدف عدة منازل لعائلات الترتوري وأبو شوقة والبطران شرق مخيم البريج”.

وأضاف الدفاع المدني في بيان: “تقديرات بوجود أكثر من 50 شخصًا في المنازل التي استهدفها الجيش الإسرائيلي”.

وأشار إلى انتشال 4 شهداء بينهم طفلة حتى الساعة 7:40 (ت.غ) فيما لا يزال عشرات من الشهداء والجرحى عالقين تحت أنقاض المنازل المدمرة.

هكذا تمّ نقل الشُهداء والجرحى في مجزرة #البريج صباح اليوم. لا سيارات إسعاف، لأن الاحتلال يُطلق النار تجاهها كُلّما حاولت التحرّك. لا زالت أكثر من 50 شخصًا تحت الأنقاض في المكان.

20 شهيدًا تم انتشالهم فقط.. منهم 4 أطفال. pic.twitter.com/SzzlOgNMmW — Meqdad Jameel (@Almeqdad) September 17, 2024

وطالب البيان اللجنة الدولية للصليب الأحمر بضرورة التنسيق الفوري لدخول طواقم الدفاع المدني للمنطقة وإنقاذ المصابين قبل فوات الأوان.

وأفاد مسعفون فلسطينيون، أن “طائرات مسيرة إسرائيلية من نوع كواد كابتر وآليات عسكرية شرق البريج تطلق نيران أسلحتها باتجاه طواقم الإسعاف والدفاع المدني التي تقترب من المكان لإجلاء الضحايا”.

وذكر شهود عيان، أن “المشهد كارثي في المنطقة التي قصفها الجيش الإسرائيلي وهناك عدد كبير من الضحايا تحت الأنقاض”.

وأضاف الشهود أن “مقاتلات إسرائيلية دمرت 3 مبان سكنية مرتكبة مجزرة كبيرة، والجيش يمنع وصول طواقم الإسعاف والدفاع المدني إلى المكان المستهدف ويطلق النار والقنابل الدخانية في المنطقة المحيطة”.

*#فيديو | قذائف مدفعية سقطت على منازل المواطنين في بلوك 3 في مخيم البريج وسط القطاع ولم تنفجر.* pic.twitter.com/W6XhcuGV8d — وكالة شهاب للأنباء (@ShehabAgency) September 17, 2024

وفي السياق؛ استشهد 9 فلسطينيين وأصيب آخرون، في غارات إسرائيلية استهدفت عدة منازل ودراجة هوائية في أنحاء مختلفة من القطاع، بينما تستمر عمليات نسف المباني والمربعات السكنية في حي الزيتون جنوب مدينة غزة.

وقال مصدر طبي في مستشفى “شهداء الأقصى”: “إنّ فلسطينيين اثنين قتلا وأصيب عدد بجراح جراء استهداف طائرة مسيرة إسرائيلية خيمة تأوي نازحين في المخيم السويسري بمنطقة البركة جنوب مدينة دير البلح (وسط)”.

واستشهد 5 فلسطينيين جراء استهداف طائرة مسيرة إسرائيلية تجمع للمواطنين في شارع صلاح الدين بحي الزيتون، وفق مصدر محلي.

وأفاد جهاز الدفاع المدني بأن فلسطينيًا استشهد وأصيب آخرون (لم يحدد عددهم) نتيجة قصف طائرات حربية إسرائيلية منزلاً يعود لعائلة “الشوبكي” في شارع الصحابة وسط غزة.

وفي مدينة غزة، نفذ الجيش الإسرائيلي عمليات نسفٍ للمباني والمربعات السكنية في حي الزيتون، بحسب مصادر محلية.

وأطلقت الآليات الإسرائيلية قذائف مدفعية والنار بشكل مكثف في المناطق الشمالية الغربية لبلدة بيت لاهيا، شمالي القطاع.

طفل شهيد عجز أقاربه عن انتشال جثمانه من بين الركام في ظل عدم توفر معدات الإنقاذ وفي ظل المجزرة التي ارتكبها الاحتلال بمخيم البريج وسط قطاع غزة. pic.twitter.com/HG9CemFhch — Eng Basim Abdulameer Abdulsahib (@EAbdulsahib) September 17, 2024

وبدعم أمريكي مطلق تشن إسرائيل منذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، حربا مدمرة في غزة خلفت أكثر من 136 ألف شهيد وجريح فلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 10 آلاف مفقود، وسط دمار هائل ومجاعة قاتلة.

وفي استهانة بالمجتمع الدولي، تواصل إسرائيل الحرب متجاهلة قرار مجلس الأمن الدولي بوقفها فورا، وأوامر محكمة العدل الدولية باتخاذ تدابير لمنع أعمال الإبادة وتحسين الوضع الإنساني الكارثي بغزة.

(الأناضول)