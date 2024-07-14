مجزرة ضد النازحين بمدرسة في النصيرات تودي بحياة 15 فلسطينيا- (فيديوهات)

ارتكب جيش الاحتلال الإسرائيلي مجزرة مروعة ضد النازحين في مدرسة “أبو عريبان” بمخيم النصيرات راح ضحيتها 15 شهيدا و80 جريحا، بحسب ما أفاد مكتب الإعلام الحكومي.

وقالت حركة حماس في بيان إن تصعيد جيش الاحتلال لمجازره ضد المدنيين في مراكز الإيواء وآخرها مجزرة النصيرات “إمعان في حرب الإبادة وتحد سافر للمجتمع الدولي”.

وأقر الجيش الإسرائيلي باستهداف مدرسة للأونروا في منطقة النصيرات وسط قطاع غزة بزعم وجود “مخربين” داخلها.

اللحظات الأولى لقصف مدرسة في النصيرات. مجازر لا تنتهي. pic.twitter.com/rQf4Le3ZGg — Dr. Zaid Alsalman (@ZaidAlsalman6) July 14, 2024

إنا لله و إنا إليه راجعون

مجزرة جديدة في مدرسة في مخيم النصيرات pic.twitter.com/JsGKL1Or6B — mariam safwat hegazy (@Mariam_S_Hegazy) July 14, 2024

(وكالات)