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مجزرة ضد النازحين بمدرسة في النصيرات تودي بحياة 15 فلسطينيا- (فيديوهات)

14 - يوليو - 2024

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ارتكب جيش الاحتلال الإسرائيلي مجزرة مروعة ضد النازحين في مدرسة “أبو عريبان” بمخيم النصيرات راح ضحيتها 15 شهيدا و80 جريحا، بحسب ما أفاد مكتب الإعلام الحكومي.

وقالت حركة حماس في بيان إن تصعيد جيش الاحتلال لمجازره ضد المدنيين في مراكز الإيواء وآخرها مجزرة النصيرات “إمعان في حرب الإبادة وتحد سافر للمجتمع الدولي”.

وأقر الجيش الإسرائيلي باستهداف مدرسة للأونروا في منطقة النصيرات وسط قطاع غزة بزعم وجود “مخربين” داخلها.

 

 

(وكالات)

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  1. يقول فصل الخطاب:
    يوليو 14, 2024 الساعة 5:25 م

    يا للعار يا للعار أين أمة المليار والغبار وعرب التطبيع والتنسيق عن لجم الإرهاب الصهيوني النازي الفاشي الحقير بحق أطفال ونساء غزة سود الله وجوههم جميعا بإذن المنتقم الجبار الذي سينتقم لدماء أطفال غزة العزة منهم شر انتقام ✌️🇵🇸☹️☝️🔥🐒🔥

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  2. يقول فصل الخطاب:
    يوليو 14, 2024 الساعة 6:57 م

    مجازر تتلوها مجازر وعرب التطبيع والتنسيق يستقبلون الموساد الصهيوني والمخابرات الأمريكية لمزيد من تقتيل و تشريد الفلسطينيين منذ 1948 ✌️🇵🇸😔☝️🔥🐒🔥

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