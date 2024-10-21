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مجزرة في لبنان.. استشهاد 6 أطفال ونساء بغارة إسرائيلية على بعلبك- (فيديو)

21 - أكتوبر - 2024

موقع غارة جوية إسرائيلية في مدينة بعلبك

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بيروت: استشهد 6 أطفال ونساء من عائلة واحدة، فجر الاثنين، بمجزرة جديدة ارتكبها جيش الاحتلال الإسرائيلي في حي “النبي إنعام” بمدينة بعلبك شرق لبنان.

وقالت وكالة الأنباء اللبنانية إن “العدو الإسرائيلي ارتكب عند الساعة الخامسة و50 دقيقة صباحا (غرينتش+3)، مجزرة بحق الأطفال والنساء في حي النبي إنعام في مدينة بعلبك“.

وأضافت الوكالة أن طائرة مسيَّرة “معادية” شنت غارة على منزل المواطن علي عبدو عثمان، “ضمن حي بيوته متقاربة ومأهولة بالسكان”.

وأوضحت أن الاستهداف أسفر عن “تدمير المبنى وإلحاق أضرار في البيوت المجاورة، واستشهاد 6 أطفال ونساء من عائلة عثمان، وإصابة 8 مواطنين في الحي بجروح راوحت بين حرجة ومتوسطة وطفيفة، وتم نقلهم إلى المستشفيات”.

وذكرت الوكالة أن فرق الدفاع المدني في المنطقة عملت على إخماد النيران في المنزل المستهدف، والمساعدة في عمليات الإنقاذ وانتشال جثامين الشهداء من تحت الركام.

وشارك في عمليات البحث والانقاذ متطوعو “الهيئة الصحية الإسلامية” و”الصليب الأحمر اللبناني” وجمعية “الشفاء” الفلسطينية، وفق الوكالة.

(الأناضول)

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