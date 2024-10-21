مجزرة في لبنان.. استشهاد 6 أطفال ونساء بغارة إسرائيلية على بعلبك- (فيديو)

بيروت: استشهد 6 أطفال ونساء من عائلة واحدة، فجر الاثنين، بمجزرة جديدة ارتكبها جيش الاحتلال الإسرائيلي في حي “النبي إنعام” بمدينة بعلبك شرق لبنان.

وقالت وكالة الأنباء اللبنانية إن “العدو الإسرائيلي ارتكب عند الساعة الخامسة و50 دقيقة صباحا (غرينتش+3)، مجزرة بحق الأطفال والنساء في حي النبي إنعام في مدينة بعلبك“.

مجـزرة في مدينة بعلبك.. إستشهاد 6 أطفال ونساء من عائلة واحدة وإصابة 8 أشخاص بجروح متفاوتة في حي النبي إنعام إثر غارة استهدفت منزلهم فجراً! pic.twitter.com/pmqKTIuAoG — Jezzine news (@news_n1197) October 21, 2024

وأضافت الوكالة أن طائرة مسيَّرة “معادية” شنت غارة على منزل المواطن علي عبدو عثمان، “ضمن حي بيوته متقاربة ومأهولة بالسكان”.

وأوضحت أن الاستهداف أسفر عن “تدمير المبنى وإلحاق أضرار في البيوت المجاورة، واستشهاد 6 أطفال ونساء من عائلة عثمان، وإصابة 8 مواطنين في الحي بجروح راوحت بين حرجة ومتوسطة وطفيفة، وتم نقلهم إلى المستشفيات”.

غارة استهدفت منزلاً مأهولاً في حي النبي أنعام داخل مدينة #بعلبك وسقوط شهداء وجرحى pic.twitter.com/c7urGRQWCJ — daily news lb (@dailynews_lb) October 21, 2024

وذكرت الوكالة أن فرق الدفاع المدني في المنطقة عملت على إخماد النيران في المنزل المستهدف، والمساعدة في عمليات الإنقاذ وانتشال جثامين الشهداء من تحت الركام.

وشارك في عمليات البحث والانقاذ متطوعو “الهيئة الصحية الإسلامية” و”الصليب الأحمر اللبناني” وجمعية “الشفاء” الفلسطينية، وفق الوكالة.

(الأناضول)