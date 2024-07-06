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مجزرة مروعة جراء استهداف مدرسة تؤوي نازحين في مخيم النصيرات وسط قطاع غزة- (فيديو)

منذ 17 دقيقة

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غزة: أفادت وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا) باستشهاد 13 على الأقل، اليوم السبت، جراء قصف طائرة حربية إسرائيلية مدرسة تؤوي نازحين في مخيم النصيرات وسط قطاع غزة.

ووصل عدد من الشهداء والمصابين إلى مستشفى شهداء الأقصى بمدينة دير البلح، ومستشفى العودة وسط القطاع، جراء قصف استهدف مدرسة “الجاعوني” في مخيم النصيرات.

(وكالات)

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