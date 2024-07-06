مجزرة مروعة جراء استهداف مدرسة تؤوي نازحين في مخيم النصيرات وسط قطاع غزة- (فيديو)

غزة: أفادت وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا) باستشهاد 13 على الأقل، اليوم السبت، جراء قصف طائرة حربية إسرائيلية مدرسة تؤوي نازحين في مخيم النصيرات وسط قطاع غزة.

ووصل عدد من الشهداء والمصابين إلى مستشفى شهداء الأقصى بمدينة دير البلح، ومستشفى العودة وسط القطاع، جراء قصف استهدف مدرسة “الجاعوني” في مخيم النصيرات.

#عاجل قوات الاحتلال ترتكب مجزرة مروعة جراء استهداف مدرسة الجاعوني للنازحين في مخيم النصيرات وسط قطاع غزة. pic.twitter.com/z3T4M1orCg — أنس الشريف Anas Al-Sharif (@AnasAlSharif0) July 6, 2024

#شاهد| نقل شهداء وجرحى إلى مستشفى شهداء الأقصى جراء مجزرة مروعة ارتكبها الاحتلال في قصفه مدرسة الجاعوني بالنصيرات pic.twitter.com/zORFzaq5ga — وكالة شهاب للأنباء (@ShehabAgency) July 6, 2024

#شاهد| الاحتلال يرتكب مجزرة مروعة جراء استهدافه مدرسة الجاعوني، في النصيرات وسط قطاع غزة pic.twitter.com/kKin5tTi7B — وكالة شهاب للأنباء (@ShehabAgency) July 6, 2024

(وكالات)