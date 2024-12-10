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مجزرة مروعة في بيت حانون.. استشهاد أسرتين من 25 فلسطينيا بقصف إسرائيلي على منزل- (فيديو)  

10 - ديسمبر - 2024

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غزة: قتل الجيش الإسرائيلي، مساء الإثنين، أسرتين فلسطينيتين مكونتين من 25 فردا بشكل كامل بعدما قصف منزلا كان يؤويهم في بلدة بيت حانون بمحافظة شمال قطاع غزة حيث يمعن بالإبادة والتطهير العرقي منذ 5 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي.

وقال عبد الرحمن الكلحوت، أحد أقارب الأسرتين، إن “الجيش الإسرائيلي قصف منزلا يؤوي أسرتين من عائلة الكحلوت، مكونتين من 25 فردا على رؤوسهم”.

وتابع: “إسرائيل ارتكبت مجزرة جديدة ومسحت أسرتين من السجل المدني بشكل كامل حيث تتكون الأسرة الأولى من الأب والأبناء وزوجاتهم والأحفاد، وأما الأسرة الثانية فتتكون من الأب والأم وطفلتيهما”.

وأشار إلى أن الأسرتين كانتا قد نزحتا إلى بيت حانون من مخيم جباليا إبان العملية العسكرية الأخيرة والمتواصلة.

وأوضح أن الجثث ما زالت تحت ركام المنزل المدمر وفي الشارع في ظل تعذر عمليات الإنقاذ بسبب خطورة الوضع الأمني.

كما يأتي تعذر عمليات الإنقاذ في ظل توقف عمل جهاز الدفاع المدني في محافظة الشمال نهاية أكتوبر الماضي، بسبب الاستهداف المتعمد لطواقمه ومركباته.

وفي وقت سابق الإثنين، قال شهود عيان إن “15 فلسطينيا على الأقل غالبيتهم من النساء والأطفال، استشهدوا وأصيب آخرون في قصف إسرائيلي استهدف عدة منازل مأهولة بعضها يؤوي نازحين في بلدة بيت حانون”.

وأوضحوا أن المقاتلات الإسرائيلية شنت عدة غارات مكثفة ومتتالية (حزام ناري) في البلدة.

(الأناضول)

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  1. يقول مهند:
    ديسمبر 9, 2024 الساعة 8:57 م

    يجب اعلان الجهاد ضد هؤولاء القتله الهمجيين

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  2. يقول Neo:
    ديسمبر 9, 2024 الساعة 11:29 م

    انا لله وإنا إليه راجعون وحسبنا الله ونعم الوكيل .
    وصمت القبور في القصور ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم .

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  3. يقول وهاب الديس:
    ديسمبر 9, 2024 الساعة 11:59 م

    حسبنا الله ونعم الوكيل

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  4. يقول التطبيع خيانة:
    ديسمبر 10, 2024 الساعة 4:45 م

    حسبنا الله و نعم الوكيل في كل من وضع يده في يد هؤلاء المرتزقة اهل الغدر المجرمين..

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  5. يقول مسلم عربي:
    ديسمبر 10, 2024 الساعة 8:08 م

    النصر لمجاهدين في سبيل الله في فلسطين عامة وغزة خاصة .

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