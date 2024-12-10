مجزرة مروعة في بيت حانون.. استشهاد أسرتين من 25 فلسطينيا بقصف إسرائيلي على منزل- (فيديو)  

غزة: قتل الجيش الإسرائيلي، مساء الإثنين، أسرتين فلسطينيتين مكونتين من 25 فردا بشكل كامل بعدما قصف منزلا كان يؤويهم في بلدة بيت حانون بمحافظة شمال قطاع غزة حيث يمعن بالإبادة والتطهير العرقي منذ 5 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي.

وقال عبد الرحمن الكلحوت، أحد أقارب الأسرتين، إن “الجيش الإسرائيلي قصف منزلا يؤوي أسرتين من عائلة الكحلوت، مكونتين من 25 فردا على رؤوسهم”.

وتابع: “إسرائيل ارتكبت مجزرة جديدة ومسحت أسرتين من السجل المدني بشكل كامل حيث تتكون الأسرة الأولى من الأب والأبناء وزوجاتهم والأحفاد، وأما الأسرة الثانية فتتكون من الأب والأم وطفلتيهما”.

وأشار إلى أن الأسرتين كانتا قد نزحتا إلى بيت حانون من مخيم جباليا إبان العملية العسكرية الأخيرة والمتواصلة.

وأوضح أن الجثث ما زالت تحت ركام المنزل المدمر وفي الشارع في ظل تعذر عمليات الإنقاذ بسبب خطورة الوضع الأمني.

كما يأتي تعذر عمليات الإنقاذ في ظل توقف عمل جهاز الدفاع المدني في محافظة الشمال نهاية أكتوبر الماضي، بسبب الاستهداف المتعمد لطواقمه ومركباته.

انتقموا من أبناء العائلة.

مجزرة نفذها طيران الاحتلال في أبناء عمومتي النازحين في عزبة بيت حانون وهم أبناء مخيم جباليا..أكثر من 40 شهيد

الجد والجدة والأبناء وزوجاتهم والأحفاد بالإضافة لعائلة أحد الأقارب نزحت معهم مُسحت العائلة بأكملها من السجل المدني ولن يحمل اسمهم بعد اليوم أحد! — عبد الرحمن أبو مُعاذ ٭🔻٭ (@ARabumuaaz) December 9, 2024

مجزرة مروعة ترتكبها قوات الاحتلال في عزبة بيت حانون، حيث أُبيدت عائلة الكحلوت.

25 شهيدًا، بينهم الأب، الأبناء، زوجاتهم، والأحفاد، في جريمة تمحو عائلة من السجل المدني. — أنس الشريف Anas Al-Sharif (@AnasAlSharif0) December 9, 2024

عشرات الشهـ،،ـداء من عائلة الكحلوت في مجـ،،ـزرة ارتكبها الاحتلال في عزبة بيت حنون عُرف منهم:

-صالح محمد الكحلوت وزوجته.

-عبد صالح الكحلوت وزوجته.

-أحمد صالح الكحلوت.

-حامد صالح الكحلوت وزوجته وأبنائه.

-صابر صالح الكحلوت وزوجته وأبنائه.

-محمود أحمد الكحلوت وزوجته وابنتاه. pic.twitter.com/iwz46XXu0d — ق.ض (@Qadeyah1) December 9, 2024

وفي وقت سابق الإثنين، قال شهود عيان إن “15 فلسطينيا على الأقل غالبيتهم من النساء والأطفال، استشهدوا وأصيب آخرون في قصف إسرائيلي استهدف عدة منازل مأهولة بعضها يؤوي نازحين في بلدة بيت حانون”.

وأوضحوا أن المقاتلات الإسرائيلية شنت عدة غارات مكثفة ومتتالية (حزام ناري) في البلدة.

(الأناضول)