مجلة ألمانية: إسرائيل أخذت على حين غرة وتعيد تكرار فشل حرب الغفران.. وبيربوك تؤكد حق تل أبيب في الدفاع عن نفسها

برلين- “القدس العربي”: نددت وزيرة الخارجية الألمانية أنالينا بيربوك السبت “بشدة بالهجمات التي تعرضت لها إسرائيل وقالت عبر موقع “إكس” إن ألمانيا “تتضامن بشكل كامل مع إسرائيل وقالت إن لتل أبيب الحق الذي يضمنه القانون الدولي في الدفاع عن نفسها ضد الإرهاب”.

Hamas eskaliert die Gewalt. Ich verurteile die terroristischen Angriffe aus Gaza gegen #Israel aufs Schärfste. Gewalt & Raketen gegen Unschuldige müssen sofort aufhören. Israel hat unsere volle Solidarität & das völkerrechtlich verbriefte Recht, sich gegen Terror zu verteidigen. — Außenministerin Annalena Baerbock (@ABaerbock) October 7, 2023

وقالت الوزيرة الألمانية “يجب أن يتوقف العنف والصواريخ ضد الأبرياء على الفور”.

من جهتها نشرت سفارة إسرائيل في ألمانيا بيانا على منصة أكس أكد أن إسرائيل تتعرض لحالة حرب وقالت السفارة: إسرائيل في حالة حرب.

لقد هاجمت منظمة حماس إسرائيل هذا الصباح، و ستفعل إسرائيل كل ما هو ضروري للدفاع عن نفسها ومواطنيها، وسنتخذ أي إجراء ضروري للقيام بذلك، تماما كما يفعل أي بلد آخر في العالم.

مجلة شبيغل الألمانية أكدت في تقرير لها أن الهجوم الذي شنته حركة حماس الإسلامية بآلاف الصواريخ وتحرك عشرات الخلايا فاجأ إسرائيل. الآن تتحول البلاد إلى وضع الحرب. جنود الاحتياط ينهون احتجاجهم ضد حكومة نتنياهو ويسارعون إلى حمل السلاح.

Israel befindet sich im Krieg. Die Terrororganisation Hamas hat Israel heute Morgen angegriffen. Israel wird alles Notwendige tun, um sich und seine Bürgerinnen und Bürger zu verteidigen. Wir werden jede dazu notwendige Maßnahme ergreifen – genau wie jedes andere Land der Welt… — Botschaft Israel (@IsraelinGermany) October 7, 2023

وبحسب المجلة الألمانية فإن إسرائيل أخذت على حين غرة. ويبدو أن أجهزة المخابرات لم تكن لديها أي فكرة عن استعدادات حماس للحرب. وبعد مرور 50 عاما بالضبط على اندلاع حرب يوم الغفران عام 1973، يبدو أن الجيش والحكومة تفاجأ مرة أخرى. وكانت هناك تحذيرات في ذلك الوقت، لكن القيادة الإسرائيلية في ذلك الوقت لم تأخذها على محمل الجد.

وقالت شبيغل: “رغم أن حماس لا تمتلك الموارد العسكرية التي كان يتمتع بها الجيشان السوري والمصري ذات يوم. ويقال أنه في الهجوم الحالي دخل الإرهابيون إلى إسرائيل بطائرات شراعية ومركبات، وفي بعض الحالات استخدموا المعابر الإسرائيلية إلى غزة. يعرض التلفزيون الإسرائيلي صوراً لرجال حماس يرتدون الزي الرسمي في شاحنة مفتوحة يطلقون النار بعنف في وسط بلدة إسرائيلية. بالنسبة لإسرائيل، تعتبر هذه الصور كارثة وعارًا على المخابرات الإسرائيلية، ويجري الآن استعراض موجه ضد أقوى جيش في المنطقة، وهذا وحده يشكل نصراً إعلامياً كبيراً لحماس”.

وبحسب المجلة فقد أعلن الجيش الإسرائيلي أنه “مستعد للحرب”. وأنهى العشرات من الجنود إضرابهم بعد رفض التعديلات القانونية القضائية، حيث كانت حركة “إخوة السلاح”، وهي مجموعة من جنود الاحتياط، قد رفضت الخدمة منذ أسابيع إلى جانب مئات الجنود – احتجاجا على محاولة حكومة نتنياهو إلغاء الفصل الديمقراطي بين السلطات. وهي تدعو الآن جميع جنود الاحتياط المحتجين إلى الإسراع إلى الخدمة على الفور. البلاد مهددة ويجب حماية جميع الإسرائيليين.

أنهى الطيارون وآخرون إضرابهم بالفعل وأبلغوا قادتهم. بيد أنه داخل الحكومة الإسرائيلية، كان الوزيران اليمينيان المتطرفان، وزير المالية بتسلئيل سموتريتش ووزير الأمن القومي إيتامار بن غفير، صريحين بشكل خاص ضد الفلسطينيين. واتهموا قيادة جيشهم بالتساهل الشديد وعدم اتخاذ إجراءات حاسمة ضد الإرهابيين الفلسطينيين.

وقالت المجلة لا يجب نسيان أنه أيضا من ضمن دوافع هذا الهجوم الفلسطيني تصاعد الوضع الأمني في الضفة الغربية . فمنذ أسابيع هناك اشتباكات متكررة بين الجيش الإسرائيلي والفلسطينيين، وعدد القتلى يتزايد يوميا تقريبا. يضاف إلى ذلك هياج المستوطنين الإسرائيليين الأكثر تطرفا، كما هو الحال في بلدة حوارة الفلسطينية، والتي وصفها حتى قائد الجيش في المنطقة بأنها “مذبحة”. وتتكرر أعمال العنف بين الفلسطينيين والإسرائيليين مراراً وتكراراً في أماكن أخرى في الضفة الغربية. ويحذر الجيش منذ أسابيع.

“هذا يوم المعركة الكبرى”

وكتبت المجلة بطبيعة الحال، كانت حماس تراقب عن كثب الوضع داخل إسرائيل في الأسابيع الأخيرة. إن الإصلاح القضائي الذي أجرته الحكومة، والاحتجاجات الحاشدة، والانقسام في المجتمع الإسرائيلي، ورفض العديد من الجنود، والعواقب الاقتصادية المترتبة على أزمة الديمقراطية الإسرائيلية ـ كل هذا كان يُنظر إليه، وليس عن خطأ تام، باعتباره سبباً في إضعاف مقاومة الدولة اليهودية. كما أن طهران على وجه الخصوص، العدو اللدود لإسرائيل، تحدثت مراراً وتكراراً بعبارات منمقة عن مدى تهالك “البنية الصهيونية” وبأن “إسرائيل محكوم عليها بالفناء”. فمن المؤكد أن حماس ـ بدعم من إيران ـ رأت الفرصة سانحة لتحقيق نصر استراتيجي وسياسي مهم.

هل سيشارك حزب الله من لبنان؟

ولكن لا يزال من غير الواضح ما إذا كان هذا سينجح. ودعت حماس كافة القوى الإسلامية إلى المشاركة في هذه “الحملة البطولية للدفاع عن الأقصى”، كما وصف زعيم حماس إسماعيل هنية ما تقوم به منظمته. وعلى وجه الخصوص، هل سيشارك حزب الله الشيعية في لبنان في الهجوم؟ ولديها حوالي 130 ألف صاروخ، ويمكن أن تكون أكثر خطورة على إسرائيل من حماس بقدراتها المحدودة.

وبحسب المجلة الألمانية تشكل هذه الحرب بالفعل تحديا خاصا لإسرائيل. ويتعين على الجيش أن يعيد السيطرة على جنوب البلاد في أسرع وقت ممكن، وأن يهزم مقاتلي حماس ويحرر الإسرائيليين المختطفين، إذا كان ذلك ممكناً. ويتعين عليها أن تحاول إثبات تفوقها العسكري على نطاق واسع إلى الحد الذي يجعل كل أعداء البلاد يفكرون ملياً فيما إذا كانوا يريدون استفزاز إسرائيل في المستقبل القريب. وقال وزير الدفاع الإسرائيلي، يوآف غالانت، هذا الصباح إن حماس ارتكبت خطأ. وأن هذا قد يعني صدور الأمر بالسماح للقوات البرية الإسرائيلية بدخول غزة.