مجلة ألمانية: دعوى جنوب إفريقيا لها جانب سياسي وإسرائيل لم تلقِ بجميع أوراقها بعد

برلين- “القدس العربي”: مع بداية جلسة الاستماع الأولى لدعوى الإبادة الجماعية، التي رفعتها جنوب أفريقيا ضد إسرائيل في محكمة العدل الدولية في لاهاي، وسعي جنوب أفريقيا لإثبات أن إسرائيل متعمدة إبادة الفلسطينيين، ورفض إسرائيل لهذا الاتهام، نشرت مجلة “شبيغل” الألمانية أن إسرائيل لم تلقِ بجميع أوراقها بعد، مذكرةً أن الاتهام الموجه لها يحمل أيضاً طابعاً سياسياً واضحاً، وهو إيقاف العملية العسكرية، وتشكيل ضغط سياسي كبير أمام إسرائيل من أجل وقف العملية العسكرية، أو إنهائها.

وبحسب خبراء في التحكيم الدولي حاورتهم المجلة، شرح المحامي الدولي كريستيان ج. تامس كيف تجري الإجراءات في لاهاي، وما هي العواقب المحتملة، وإن كان من الممكن إثبات الإبادة الجماعية.

ومن المقرر أن تقدم جنوب أفريقيا حججها يوم الخميس، بينما ستعرب إسرائيل عن آرائها يوم الجمعة. ومن المتوقع اتخاذ قرار بشأن ما يسمى بالأمر المؤقت بحلول نهاية يناير/كانون الثاني، وقد تستمر العملية برمتها لسنوات. ويمثل كلا البلدين في محكمة العدل الدولية فرق قانونية عليا: فقد قامت جنوب أفريقيا، من بين آخرين، بتكليف القاضي السابق لمحكمة العدل الدولية جون دوجارد، وكلفت إسرائيل المحامي الدولي البريطاني مالكولم شو.

يؤكد خبراء أن الإبادة الجماعية لا تتعلق بعدد كبير من الضحايا من مجموعة معينة، بل بالنية وراءها. والأمر الحاسم هو الرغبة في تدمير جماعة قومية، أو إثنية أو عنصرية أو دينية بصفتها هذه

ويتركز الاتهام من دولة جنوب إفريقيا لإسرائيل بانتهاك اتفاقية الإبادة الجماعية. وهي معاهدة أبرمتها الدول ردًا على المحرقة. وينص على ثلاثة التزامات: يجب على الدول ألا ترتكب جريمة الإبادة الجماعية. ويجب عليهم معاقبة الأشخاص الذين ربما ارتكبوا جريمة الإبادة الجماعية. وهم ملزمون بمنع أعمال الإبادة الجماعية الوشيكة منذ البداية.

وبحسب المجلة الألمانية، فإن جلسات الاستماع، هذا الأسبوع، لم تناقش بعد ما إذا كانت إسرائيل ترتكب إبادة جماعية أم لا. مثل هذا التحديد لن يأتي إلا في نهاية العملية، التي قد ستستمر سنوات. أما يومي الخميس والجمعة فسيكون حول ما يسمى بالحماية القانونية المؤقتة.

ويرى الخبير الدولي أنه نظرًا لأن الإجراءات القانونية تستغرق وقتًا طويلاً، فغالبًا ما يطلب المدعون ما يسمى بتدابير الحماية المؤقتة طوال مدة الإجراءات. فإن طلب جنوب أفريقيا إلى محكمة العدل الدولية هو، أولاً وقبل كل شيء، إلزام إسرائيل بوقف جميع الأعمال العدائية طوال مدة الإجراءات، لأنها، وفقاً لحجة المدعين، تنطوي على خطر أن تبلغ ذروتها بالإبادة الجماعية. ربما يكون هذا الإجراء مألوفًا في الإجراءات العادية في المحاكم الوطنية: إذا رفع شخص ما دعوى ضد بناء منزل أحد الجيران، فهناك حكم في نهاية الإجراء، ولكن في هذه الأثناء يطلب المدعون في كثير من الأحيان وقف البناء مؤقتًا حتى لا يتمكن الجار من خلق الأمر الواقع.

وأضاف الخبير: “من وجهة نظري فإن الدعوى القضائية لها أيضًا هدف سياسي واضح، فهي تهدف إلى زيادة الضغط على إسرائيل لوقف عملها العسكري.” وبحسب الخبير تامس فإنه “منذ بداية التصعيد في الشرق الأوسط، في أعقاب المجازر التي ارتكبتها حركة حماس يوم 7 تشرين الأول/أكتوبر، ظهرت جنوب أفريقيا كدولة تنتقد الأعمال الحربية الإسرائيلية. ومن وجهة نظري، فإن للدعوى أيضًا هدفًا سياسيًا واضحًا- فهي تهدف إلى زيادة الضغط على إسرائيل لوقف عملها العسكري. وفي نهاية يناير سنعرف ما إذا كان القضاة سيصدرون الأوامر التي تريدها جنوب أفريقيا أم لا”.

كيفية إثبات الإبادة الجماعية صعب

ويؤكد خبراء أنه على عكس ما يعتقد الكثيرون، فإن الإبادة الجماعية لا تتعلق ببساطة بعدد كبير من الضحايا من مجموعة معينة، بل تتعلق بالنية وراءها. والأمر الحاسم هو الرغبة في تدمير جماعة قومية، أو إثنية أو عنصرية أو دينية بصفتها هذه، كليًا أو جزئيًا.

يمكن أن يحدث هذا من خلال القتل، ولكن أيضًا من خلال التسبب في ضرر جسدي أو عقلي خطير.

ولقد وثق محضر مؤتمر “وانسي” نيّة ألمانيا النازية في تدمير يهود أوروبا، وقد تم تدوينه هناك. لكن هذه حالات استثنائية؛ إذ يصعب اليوم في كثير من الأحيان إثبات النيّة اللازمة لارتكاب جريمة الإبادة الجماعية. عادة، يجب على المحاكم تقييم ما إذا كانت الظروف العامة للقضية تظهر أن بعض الأفعال قد ارتكب بقصد تدمير مجموعة عرقية أو عنصرية أو دينية. يمكن أن يكون هذا هو الحال، على سبيل المثال، إذا تم استهداف أعضاء مجموعة محمية، أو إذا تم إثارة مناخ من الكراهية ضدهم. غالبًا ما تكون التصريحات التي يدلي بها الجنود أو القادة العسكريون أو من هم في السلطة مهمة.

خبير: من المؤكد أن الضغط من الحلفاء، مثل الولايات المتحدة، سيزداد بشكل كبير إذا رفضت إسرائيل ببساطة تنفيذ أمر محكمة العدل الدولية

الخطة الإسرائيلية

وبحسب خبراء، فإن إسرائيل سترفض الادعاءات المقدمة ضدها وستطرح وجهة نظرها بالتفصيل، ويقول تامس: إننا حتى الآن لا نعرف سوى بيان ادعاء جنوب أفريقيا. أفترض أن إسرائيل ستؤكد أنها لا تقاتل بشكل أساسي ضد السكان الفلسطينيين بأكملهم، بل ضد منظمة “حماس”. أنها اتخذت تدابير لإبقاء عدد الضحايا منخفضًا. وتشير هذه الظروف إلى أن إسرائيل لا تتصرف بنية الإبادة الجماعية.

ويرى تامس أنه من الأفضل لمنتقدي الإجراءات أيضًا قراءة بيان الدعوى والتعامل مع ادعاءات جنوب إفريقيا. وتكرر جنوب أفريقيا مجموعة من التصريحات الصادرة عن سياسيين إسرائيليين تدعو إلى اتخاذ إجراءات متطرفة ضد الفلسطينيين. لكن هذا لا يعني أن جنوب أفريقيا ستنجح في طلبها، فمن ناحية، سيكون لمقاطعة محكمة العدل الدولية تأثير محدود، لأن الإجراءات ستستمر في غياب إسرائيل. ومن ناحية أخرى، لدى إسرائيل الآن الفرصة لوصف نظرتها.

وبحسب مراقبين، فمن الممكن أن تأمر محكمة العدل الدولية بوقف إطلاق النار، بيد أن تامس يحذر أنه بموجب القانون الدولي، سيكون مثل هذا الأمر ملزمًا. لكن محكمة العدل الدولية لا يمكنها إرسال موظفين من الشرطة أو القضاء لتنفيذ هذا القرار.

أما التأثير العملي الذي سيحدثه القرار فهو أمر آخر قد ينحصر في المجال السياسي فقط. وبحسب الخبير، فمن المؤكد أن الضغط من الحلفاء، مثل الولايات المتحدة، سيزداد بشكل كبير إذا رفضت إسرائيل ببساطة تنفيذ أمر محكمة العدل الدولية.

الفرق بين الجنائية الدولية ومحكمة العدل

وبحسب المجلة الألمانية، لا ينبغي الخلط بين محكمة العدل الدولية والمحكمة الجنائية الدولية، التي يقع مقرها أيضًا في لاهاي.

وتنظر المحكمة الجنائية الدولية في القضايا المرفوعة ضد الأفراد المتهمين بارتكاب جرائم خطيرة. من ناحية أخرى، تبت محكمة العدل الدولية في النزاعات بين الدول: النزاعات الحدودية، أو مسائل الحماية الدبلوماسية أو ادعاءات الإبادة الجماعية. لكنها ليست محكمة جنائية، ولا أحد يذهب إلى السجن. محكمة العدل الدولية هي هيئة تابعة للأمم المتحدة؛ وجميع الدول الأعضاء في الأمم المتحدة هي أيضًا أطراف في النظام الأساسي لمحكمة العدل الدولية.

تشكيل محكمة العدل الدولية يضم 15 عضواً دائماً ينتخبهم مجلس الأمن والجمعية العامة للأمم المتحدة على أساس التمثيل النسبي الإقليمي. الرئيس الحالي هو الأمريكي جوان دونوغو، ونائب الرئيس هو الروسي كيريل جيفورجان. وعلى مدى تاريخها الذي يزيد على 75 عاماً، أصدرت محكمة العدل الدولية بشكل منتظم أحكاماً يتخذ فيها القضاة قرارات بغض النظر عن التفضيلات السياسية للدول التي يحملون جنسيتها.