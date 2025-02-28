مجلة أمريكية: قوائم المكارثية السوداء تطل برأسها لملاحقة مؤيدي فلسطين

لندن- “القدس العربي”:

نشرت مجلة “ذي نيشين” مقالا أعده بن شوارتز قال فيه إن الممثلين المؤيدين للفلسطينيين يتحدثون عن مخاوف من العقاب لو تحدثوا علنا أو همسا تأييدا لفلسطين أو انتقادا للحرب في غزة، وما سيتركه التأييد من انعكاسات خطيرة على حياتهم المهنية.

وأشار الكاتب إلى ما قالته الممثلة المعروفة جين فوندا عندما قبلت جائزة يوم الأحد وفيها اعتراف بمسيرتها في السينما والفن. وقالت: “لقد صنعت أول فيلم لي في عام 1958. كان ذلك في نهاية المكارثية، عندما دمرت العديد من فرص العمل. واليوم، من المفيد أن نتذكر، مع ذلك، أن هوليوود قاومت”.

ويعلق الكاتب أن أصداء المكارثية، أصبحت وللأسف، مهمة مرة أخرى في هوليوود خلال العام الماضي. وتقول الممثلة بوبي ليو: “في حياتي، لم أر شيئا كهذا”. وهي أيضا منتقدة صريحة للحرب في غزة. وتقول: “أعتقد أن الناس يستمرون في ترديد عبارة المكارثية لأن هذا هو أقرب مثال على الموقف السياسي الذي يتسبب في حدوث عواقب مهنية للناس، هناك الكثير من أساليب الترهيب والناس يمارسون الرقابة الذاتية لأنهم لا يعرفون العواقب. أعرف العديد من الأصدقاء في الصناعة الذين يقولون: لا يمكنني أن أكون مؤيدا للفلسطينيين بشكل علني. وإلا لا أعتقد أنني سأعمل مرة أخرى”.

ويكشف الكاتب أن معظم من وضعت أسماؤهم على القائمة السوداء في هوليوود خلال عقدي الأربعينات والخمسينات من القرن العشرين تعني مقاطع بالأبيض والأسود من اللجنة الأنشطة غير الأمريكية في مجلس النواب والتي قادها جوزيف مكارثي، حيث كان كتاب السيناريو الساخطزن مثل دالتون ترومبو يسألون: “هل أنت الآن أو كنت عضوا في الحزب الشيوعي للولايات المتحدة؟”، ثم تقوم شرطة العاصمة الأمريكية بإخراج الكاتب جون هوارد لوسون قسرا لأنه أدان اللجنة بصوت عال بدلا من الإجابة على هذا السؤال.

ويقول الكاتب إن القائمة السوداء التي كانت من بقايا الحرب الباردة القبيحة، هي نتيجة لتواطؤ جبان بين استوديوهات الأفلام الكبرى ولجنة الأنشطة غير الأمريكية لمنع الممثلين والكتاب والمخرجين اليساريين، أو ببساطة اليساريين المشتبه بهم، من العمل.

ومن الجميل أن نلقي اللوم على الجمهوريين، لكن قسم الولاء بدأ أولا في عهد البيت الأبيض في عهد ترومان، وتغيرت السيطرة على الكونغرس بشكل متكرر في تلك السنوات. في لوس أنجليس، بدأ الأمر في عام 1946 عندما نشر محرر “هوليوود ريبورتر” بيلي ويلكرسون أسماء المشتبه بهم أو الذين أعلنوا أنفسهم أنصارا للشيوعية.

وقد أطلق على القائمة السوداء اسم “قائمة بيلي السوداء”، حيث قدمت قائمة أهداف مفيدة للكونغرس الذي استخدمها لإنشاء قائمته السوداء. طارد مؤلفو القوائم السوداء بعضهم علنا، وسخروا منهم أمام كاميرات الأفلام الإخبارية وميكروفونات الراديو، واستجوبوا آخرين خلف الأبواب المغلقة. وكانت كما يقول شوارتز “لحظة من الجبن الأخلاقي الوقح لدرجة أن الكثيرين اعتقدوا أن ذلك لن يحدث مرة أخرى. ومع ذلك، في أمريكا الوقحة ما بعد ترامب، عادت القوائم وحملات الهمس. ومع جفاف العمل وتخلي العملاء، يفهم الكثيرون أن التحدث علنا يعني إنهاء حياتك المهنية”.

يقول الممثل أمين الجمل: “الكثير من الناس يشعرون بعدم الارتياح عند التحدث علنا”. ويرأس الجمل لجنة نقابة ممثلي الشاشة وأعضاء الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، وشارك في تنظيم عريضة نقابة ممثلي الشاشة وأعضاء نقابة الأخوات لوقف إطلاق النار. وقد دقت تلك العريضة ناقوس الخطر بشأن “القمع المكارثي” الجديد في الصناعة لحرمان الفنانين المؤيدين للفلسطينيين من العمل.

ويقول الجمل: “قد يكون من الصعب توثيق هذا، لأنك لا تعرف أبدا تقريبا سبب عدم حصولك على وظيفة في صناعتنا. يختبئ صناع القرار المناهضون للفلسطينيين عمدا وراء هذا الغموض. بالإضافة إلى ذلك، كانت الأمور بطيئة بعد الإضراب، لذا قد يكون من الصعب تحديد ما حدث”. ونظرا للتاريخ السام للقائمة السوداء، والتعاطف مع فلسطين بين العديد من نجوم الصف الأول، لا أحد في هوليوود يريد أن يرى وهو يعيدها، لكن هذا لا يعني أنهم لا يريدون القيام بذلك.

تقول ليو: “لا أعرف في أي مرحلة نحن الآن، لكن يبدو الأمر كما لو كان المرحلة الثانية، على الأقل، من التداعيات المؤيدة لفلسطين. عندما تم شطب سوزان ساراندون من [وكالة المواهب المتحدة]، كان ذلك علنيا حقا. عندما تم إسقاط ميليسا باريرا من سكريم، كان ذلك علنيا حقا”. ومع ذلك، تقول ليو الآن: “التداعيات أكثر سرية”.

الممثل كيندريك سامبسون، بصفته أحد المؤسسين ورئيس منظمة “بي أل دي بي دبليو أر” للعدالة العرقية، كان ناشطا في الصناعة لفترة طويلة في لوس أنجليس ومسقط رأسه هيوستن. في عام 2020، شاهد متابعوه على إنستغرام ومشاهدو شبكة سي إن إن إصابته برصاص مطاطي من شرطة لوس أنجليس في بث مباشر أثناء احتجاجات جورج فلويد، يقول: “إنه ظرف صعب للغاية في الوقت الحالي. لأن هناك عذرا لشركات هوليوود التي تقدم القليل جدا من العمل.. بعض ذلك يفسح المجال لاحتمالية القائمة السوداء”.

يبدو هذا الاحتمال أشبه بالواقع بشكل متزايد في ضوء العام الماضي من ردود الفعل العنيفة في هوليوود والعمل السياسي في العاصمة واشنطن المصمم لإسكات الخطاب المؤيد للفلسطينيين. وعقد الكونغرس محاكمات استعراضية على غرار لجنة الأنشطة غير الأمريكية استهدفت رؤساء الكليات.

وهدد ترامب بإلغاء تأشيرات الطلاب وترحيل المحتجين المؤيدين للفلسطينيين، ثم أعلن عن خطته لتطهير غزة عرقيا وتحويلها إلى “ريفييرا الشرق الأوسط”.

بدأت القائمة السوداء الأصلية في هوليوود في مناخ مماثل من ردود الفعل العنيفة التي أقرتها الدولة، وبدون مساعدة واشنطن. شكلت القائمة السوداء التي وضعها بيلي الأساس لمجموعة شاملة من الاستدعاءات في عام 1946 لإرغام اليساريين على الإدلاء بشهاداتهم في صناعة السينما.

وبتأثير من العناوين الرئيسية التي تسخر من الشيوعيين في الصحف الأمريكية، واستسلام صناعة السينما التام، واصلت لجنة الأنشطة غير الأمريكية عقد جلسات الاستماع لسنوات، وجعلت نفسها السبيل الوحيد لأولئك المتهمين بالسياسات اليسارية المتطرفة لتبرئة أسمائهم والعودة إلى العمل. ولكن الثمن كان باهظا: فمن أجل إحياء حياتهم المهنية، كان على المتهمين أن يتخلوا علنا عن معتقداتهم والتعاون مع لجنة الأنشطة غير الأمريكية من خلال تسمية يساريين آخرين.

وحقق اليمين في الحرب الباردة أكبر انتصار له في حرب الثقافة: أسكت اليسار التقدمي في هوليوود من أواخر عام 1947 إلى الستينيات.

في حين أننا لم نصل إلى هذا المستوى من القمع بعد، فإن هناك شيئا واحدا مشتركا بين عصرنا وخمسينيات القرن العشرين وهو الخوف من التحدث علنا.

وفي إحدى الفعاليات النقابية، يتذكر الجمل: “جاءني الكثير من الناس وقالوا لي: هذه الشركة تطرد الناس بسبب هذا. وكانت هناك قاعدة منطوقة أو غير منطوقة مفادها أنه لا يجوز لك نشر أو التحدث عن الإبادة الجماعية. وقلت لهم: حسنا، هل يمكنك مشاركة المزيد من المعلومات؟ وبعد ذلك تجمدوا في مكانهم. كان خوفهم من الانتقام قويا للغاية، أعتقد أن حقيقة أن العديد من الناس يعبرون عن دعمهم خلف الأبواب المغلقة لكنهم يخشون التحدث بصراحة توضح مستوى القمع”.

وفي أوائل عام 2024، نظمت لجنة التعليم والقوى العاملة في مجلس النواب إحياء للجنة الأنشطة غير الأمريكية لإغلاق المعارضة في الحرم الجامعي. وتحت عنوان الدعاية التحريضية “محاسبة قادة الحرم الجامعي ومواجهة معاداة السامية”، قدم الجمهوريون من أنصار “لنجعل أمريكا عظيمة مرة أخرى” أنفسهم، على نحو جاد، باعتبارهم يقومون بحملات صليبية ضد معاداة السامية.

وكما حدث مع محاكم التفتيش التي أقامتها لجنة الأنشطة غير الأمريكية، أسفرت جلسات الاستماع عن عناوين رئيسية، وطرد شخصيات بارزة، وتواطؤ مؤسسي داخل القطاع الخاص. وخسرت رئيسة جامعة بنسلفانيا السابقة ليز ماجيل ونظيرتها في جامعة هارفارد، كلودين جاي، وظيفتيهما.

ومن المؤكد أن إسكات المشاعر المؤيدة للفلسطينيين في هوليوود لم يتطلب أي تشجيع خارجي من الكونغرس أو الصحافة السياسية. فقد وقع هجوم السابع من تشرين الأول/ أكتوبر في الوقت الذي دخلت فيه نقابة ممثلي الشاشة في الأسابيع الأخيرة من إضرابها ضد رابطة المنتجين ورؤساء الاستوديوهات.

أوقفت النقابة الإضراب وأصدرت بيانا نددت به بالأعمال “العدوانية المروعة ضد الشعب الإسرائيلي”، بينما لم تظهر أي تعاطف مع المدنيين الفلسطينيين. ولم يتم تصحيح إظهار النقابة للتعاطف مع الضحايا الإسرائيليين فقط حتى الآن، وترك العديد من أعضاء النقابة عازمين على لفت الانتباه إلى محنة الفلسطينيين دون صوت مؤسسي.

وعمل الجمل داخليا لحمل نقابة ممثلي الشاشة على إصدار بيان منقح، ثم علنا بصفته منظما مشاركا لنقابة ممثلي الشاشة والنقابات الشقيقة من أجل عريضة وقف إطلاق النار.

تقول ليو: “مع مرور الوقت وظهور ذلك بشكل أكثر وضوحا في الثقافة الشعبية والوعي الجماعي بما كان يحدث في غزة، حيث كان الناس يثقفون أنفسهم، أصبحت العواقب أكثر سرية”.