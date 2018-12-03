مجلة فرنسية: “رؤية 2030” خطة وهمية وتحالفات السعودية تشكل خطراً على أمن أوروبا

باريس- “القدس العربي”- آدم جابر:

قالت مجلة “سلايت” الفرنسية إن البعض في الغرب بمن فيهم الساسة في فرنسا، اعتقدوا بسذاجة تامة أن خطة ولي العهد السعودي محمد بن سلمان الاقتصادية “رؤية 2030” هي بداية “تحول ليبرالي” في المملكة، لكنها في واقع الأمر ماهي إلا خطة وهمية سرعان ما تحولت إلا سراب.

وأضافت المجلة أنه حتى إبريل/نيسان كان بإمكان فرنسا والدول الغربية أن تمنح ولي العهد السعودي احتمال الشك في حسن نواياه؛ لكن كل شيء تبخر تماماً مع قتل جمال خاشقجي؛ حيث تطلب الأمر حصول هذه الجريمة في ظروف بربرية غير مسبوقة، كي يتذكر الغربيون بمن فيهم الفرنسيون حجم جرائم الحرب التي ارتكبت في اليمن من قبل السعودية والأطراف الأخرى، ولكن أيضا القمع الذي تمارسه السلطات السعودية ضد المعارضين ونشطاء حقوق الإنسان، بما في ذلك تعذيب الناشطات في مجال حقوق المرأة.

ورأت “سلايت” أن سياسة القمع هذه داخل السعودية لا يمكنها إلا أن تعرقل ثقة المستثمرين الأجانب. أما على الصعيد الخارجي، فإن التناقض والتهور الذي يسيطر على دبلوماسية محمد بن سلمان، يعد أمراً خطيراً.

سلايت: سياسة القمع داخل السعودية لا يمكنها إلا أن تعرقل ثقة المستثمرين الأجانب. أما على الصعيد الخارجي، فإن التناقض والتهور الذي يسيطر على دبلوماسية محمد بن سلمان، يعد أمراً خطيراً.

“سلايت”، اعتبرت كذلك أن تحالف فرنسا مع المملكة العربية السعودية، صحيح أنه كان قائماً على وجه التحديد على أهمية المملكة في مواجهة ما يعتبر تهديداً إيرانياً؛ لكن استمرار السياسة غير المنتظمة والمتهورة التي يتبعها محمد بن سلمان من شأنه أن يؤثر على هذا الهدف.

كما أن التعطيل القسري لمجلس التعاون الخليجي في أعقاب أزمة حصار دولة قطر، لا يمكن إلا أن يقوي شوكة إيران في المنطقة.

وحذرت المجلة الفرنسية من مغبة أنّ تحالفات السعودية مع دول مثل مصر والإمارات العربية المتحدة، والقائم على فكرة تصفية ووأد “الربيع العربي”، يشكل خطرا مباشراً على أمن أوروبا، لأن من شأن هذه التحالفات فقط تقوية الجماعات المتطرفة والإرهابية.

وعليه، شددت “سلايت” على أن سياسة غربية متسقة ومترابطة تجاه الرياض بشأن الملف اليمني وقضايا إقليمية أخرى، أمرٌ أساسيٌ لأمن هذه الدول الغربية بما فيها فرنسا.