مجلة فرنسية: هكذا يحلم تبون بتكتّل اقتصادي إقليمي بدون المغرب

باريس- “القدس العربي”:
قالت مجلة “جون أفريك ” الفرنسية المختصة في الشؤون الأفريقية، إنّه في حين أن اتحاد المغرب العربي يعاني من الشلل منذ سنوات بسبب التوترات بين أعضائه، فإن الرئيس الجزائري يعمل مع نظيريه الليبي والتونسي على إنشاء منظمة إقليمية جديدة.
المجلة أشارت إلى تصريح الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون، في المقابلة التي أجراها مع تلفزيون بلاده يوم 31 مارس/ آذار المنصرم، حين قال إن “هناك غرب أفريقيا، وشرق أفريقيا، وما إلى ذلك. لكن لا توجد كتلة شمال أفريقية”، مؤكداً رغبة ثلاث دول مغاربية في إنشاء منظمة إقليمية.
كما ذكَّرَت المجلة بالاجتماع الجزائري- التونسي- الليبي الذي تم بداية شهر مارس/ آذار في الجزائر العاصمة لمناقشة جدوى مشروعهم. وهذا “الكيان” الذي ما يزال اسمه مجهولا حتى الآن، يؤكد الرئيس الجزائري، أنه لن يحل محل اتحاد المغرب العربي، ويفترض أن يكون بمثابة عرض موقف مشترك للدول الأعضاء. وقال: “هناك اتفاق على إنشاء تكتل ليس ضد إحدى دول اتحاد المغرب العربي. سنحاول التوحد والتنسيق في مواضيع معينة”.
وأشارت “جون أفريك” إلى أن اتحاد المغرب العربي، الذي يضم خمس دول من شمال أفريقيا، تمثل سوقًا يضم أكثر من 100 مليون مستهلك، يُعاني من الشلل منذ سنوات بسبب الصراعات الداخلية التي يخوضها أعضاؤه. ويوضح تبون، قائلا: “إن الدافع وراء نهجنا هو الفراغ الموجود حاليا على المستوى الإقليمي”.
وبالتالي سيتم إنشاء هذه الكتلة الجديدة بدون المغرب، الذي أشار الرئيس الجزائري، دون أن يذكره بالاسم، إلى الضغوط المكثفة من أجل الانضمام إلى المجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا (ECOWAS) ومجلس التعاون الخليجي، قائلا: “لقد اتخذ جيراننا في الغرب خيارات أخرى، دون التشاور معنا”. لكن الرئيس الجزائري ذكر أن الباب يظل مفتوحا أمام أي دولة ترغب في الانضمام إلى الكيان الجديد، تشير “جون أفريك”.
وعلى الرغم من التوترات مع جارته وحلمه بمغرب كبير موحد، ركّز تبون على الوضع الاقتصادي في الجزائر، وخاصة على نمو البلاد، توضّح “جون أفريك”، مضيفة أنه بالنسبة للرئيس الجزائري، فإنه من الضروري الحفاظ على نمو البلاد، الذي يُفترض أن يصل إلى 4,2% في العام الجاري وفق صندوق النقد الدولي، لكي تصبح دولة ناشئة بحلول عام 2026. “في نهاية عام 2025، سنكون فخورين بكوننا دولة ناشئة. دولة يبلغ ناتجها المحلي الإجمالي 400 مليار دولار”، كما قال الرئيس الجزائري.
ولتحقيق هذا الهدف، تتابع “جون أفريك ”، يُعوّل تبون بشكل خاص على الزراعة التي يُفترض أن تتيح، بدعم من سياسة عامة مناسبة، الحد من واردات المواد الغذائية الأساسية، وهو ما يتم، حسب قوله، على حساب القدرات المالية للاحتياجات الحقيقية التي ستتطلب، على وجه الخصوص، إحصاءات موثوقة.
ويعترف الرئيس الجزائري، على هذا المستوى، بأن إدارته “متخبطة وهي مشكلة خطيرة”. ويوضّح: “لأول مرة، نحاول إجراء إحصاء فعال لثرواتنا الزراعية، سواء كان ذلك يتعلق بإنتاج الحبوب أو البقوليات أو الماشية أو الأشجار المثمرة أو غيرها”.
يعد خفض التضخم إلى النصف (8% في عام 2023) بحلول عام 2026 من أولويات تبون، الذي برر الزيادة في ميزانية الدولة (113 مليار دولار في عام 2024 مقابل 42 مليار دولار في 2023) بالزيادة المستقبلية في رواتب الموظفين الجزائريين، والتي يفترض أن تتضاعف بحلول 2026-2027، تُشير “جون أفريك”.
إلى عبد الرحمن المغربي بدأت بكلام منطقي ظن المتابع ان لا تحيد عنه لانه يمثل التاريخ المر ليس على المغرب بل كان على الأمة وقتها لم يكن نسيتها ممزقا وكانت بلاد المرابطين تقض مضاجع الصليبيين ،،لكنك بدل ان تختم كلامك بعز وقوة بلادك وعزمها بأن تحرر متا أخذه الصليبيين من اراضي المغرب وهي عربية إسلامية لو كانت الأمة قوية لاسترجعتها
المغرب محضوض جداً لابتعاده عن دول هو احسن منها باميال كما قالت المخابرات الألمانية، لا قيمة للاتحاد مع دول منهارة اقتصاديا وسياسيا ولا رؤية لها, انظروا لكرة القدم و تعرفون الفرق بين موريتانيا و السنغال من جهة وبين دول أخرى
يعلم الجميع أن مجلة Jeune Afrique تعمل لصالح المغرب.
مجرد تساؤل.
ما أمهر الفرنسيين في التضليل !!!؟؟؟
جاء في مقال “جون أفريك” ما نصه:
“أن اتحاد المغرب العربي يعاني من الشلل منذ سنوات بسبب التوترات بين أعضائه” انتهى الاقتباس
الحقيقة أن الحسن الثاني هو الذي جمده سنة 1994، وخلفه محمد السادس، نعى وفاته للعالم من على منبر الإتحاد الإفريقي في اديس ابابا سنة 2017.
الحقيقة أنه لا توجد توترات بين الجمهوريات المغاربية الخمسة، فجميعهن لهن خلافات مع المغرب، تعود بالأساس إلى أطماعه التوسعية مع جمهوريات الصحراء والجزائر وموريتانيا، وإلى أسباب سيادية مع ليبيا وتونس، حيث يحاول إرغامهما على وضع نظارات لا تليق بحدة أبصارهما.
في دراسة نشرها معهد “مالكوم كير- كارنيغي” للشرق الأوسط يوم:15/09/2023، تحت عنوان:”شمال إفريقيا يرفض التطبيع”، جاء فيه ما نصه:”تجلس ثلاث من أكثر الحكومات المناهضة للتطبيع (الجزائر، تونس، ليبيا) جنبا إلى جنب في جميع أنحاء شمال أفريقيا…لكن يبقى أن نرى ما إذا كانت العزلة المتزايدة للحكومة المغربية عن جيرانها القريبين – بسبب الصحراء الغربية أو العلاقات الاقتصادية والدبلوماسية المتنامية مع إسرائيل – ستدفع إسفينا أعمق إلى منطقة مقسمة بالفعل” انتهى الاقتباس
من يحلم بعزل المغرب فهو لا يعلم شيئا عن تاريخ هذا البلد الأمة العريق