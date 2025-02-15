مجلس إدارة “أوبن إيه آي” يرفض بالإجماع عرض ماسك للشراء مقابل 97.4 مليار دولار

سان فرانسيسكو: قالت شركة “أوبن إيه آي” إن مجلس إدارتها رفض بالإجماع عرض إيلون ماسك لشراء الشركة مقابل 4ر97 مليار دولار.

وقال بيان يوم الجمعة من بريت تايلور رئيس مجلس إدارة الشركة إن “أوبن إيه آي ليست للبيع، ومجلس الإدارة رفض بالإجماع محاولة السيد ماسك الأخيرة لتعطيل منافسه”.

وقال محامي “أوبن إيه آي” ويليام سافيت في رسالة إلى محامي ماسك يوم الجمعة إن العرض ليس في مصلحة “أوبن إيه آي” وتم رفضه.

وبدأ ماسك، وهو أحد المستثمرين الأوائل في “أوبن إيه آي”، هجوما قانونيا ضد الشركة مطورة تطبيق “تشات جي بي تي” قبل نحو عام، متهما الشركة بمخالفة العقد بسبب ما وصفه بأنه خيانة لأهداف تأسيسها كمنظمة غير ربحية.

وسعت “أوبن إيه آي” بشكل متزايد إلى الاستفادة من النجاح التجاري للذكاء الاصطناعي التوليدي. لكن الشركة الهادفة للربح هي شركة تابعة لهيئة غير ربحية مرتبطة بمهمة- ساعد ماسك في تحديدها- لبناء ذكاء اصطناعي أفضل من الإنسان بشكل آمن لصالح البشرية.

وتسعى “اوبن ايه آي” الآن إلى تحويل نفسها بشكل أكبر إلى شركة هادفة للربح، ولكن يتعين عليها أولا شراء أصول الشركة غير الربحية.

(أ ب)