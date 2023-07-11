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مجلس الأمة الكويتي يوصي بمنع بيع سلع الدول التي تسمح بالتعدي على القرآن- (تغريدات)

منذ 57 دقيقة

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الكويت: قال مجلس النواب الكويتي في بيان اليوم الثلاثاء إنه أصدر توصيات لوزارة التجارة بمنع بيع السلع التي تصنعها دول تسمح بالتعدي على القرآن.
كما وجه الوزارة بمنع التصدير إلى الدول التي تسمح بالتعدي على ثوابت الدين الإسلامي وتحمي المعتدين.

(رويترز)

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  1. يقول DINA:
    يوليو 11, 2023 الساعة 3:52 م

    بادرة طيبة من أهل الكويت الأشراف بالفعل لا بالقول. لقد سبق المغرب بسحب السفير المغربي من السويد.

    رد

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