مجلس الأمة الكويتي يوصي بمنع بيع سلع الدول التي تسمح بالتعدي على القرآن- (تغريدات)

الكويت: قال مجلس النواب الكويتي في بيان اليوم الثلاثاء إنه أصدر توصيات لوزارة التجارة بمنع بيع السلع التي تصنعها دول تسمح بالتعدي على القرآن.

كما وجه الوزارة بمنع التصدير إلى الدول التي تسمح بالتعدي على ثوابت الدين الإسلامي وتحمي المعتدين.

د. جنان بوشهري خلال مناقشة (التعدي على المصحف الشريف) : حرق المصحف ليس حادثة فردية بل تمت بموافقة الحكومة السويدية وهذا مؤشر خطير يجعل من التحرك العربي والإسلامي ضرورة .. ويجب أن يكون التحرك حازما وحاسما مع تبيان خطورة هذا التصرف في نشر الكراهية بين المجتمعات pic.twitter.com/M8O5pSDSCJ — مجلس الأمة (@MajlesAlOmmah) July 11, 2023

مجلس الأمة يوافق على عدد من التوصيات بشأن "تداعيات حرق المصحف الشريف في السويد" https://t.co/dnPjPhyKqU pic.twitter.com/UEz59SVnSw — مجلس الأمة (@MajlesAlOmmah) July 11, 2023

(رويترز)