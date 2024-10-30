مجلس الأمن الدولي “قلق للغاية” إزاء حظر أنشطة الأونروا ويدعو إسرائيل الى “احترام التزاماتها الدولية”

الأمم المتحدة- الولايات المتحدة: عبر مجلس الأمن الدولي الأربعاء عن “قلقه العميق” بعد اعتماد قانون حظر عمل وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) في إسرائيل، ودعا الدولة العبرية إلى “احترام التزاماتها الدولية” و”الامتيازات” التي تتمتع بها الأونروا والتي تعتبر ضرورية لتقديم المساعدات في قطاع غزة.

وبينما يسعى المجلس منذ هجمات حماس ضد إسرائيل في 7 تشرين الأول/أكتوبر 2023، جاهدا للخروج بموقف موحد بسبب الفيتو الأمريكي لدعم إسرائيل، فإن الإعلان الذي نشر الأربعاء يدعو “جميع الأطراف إلى السماح للأونروا بالقيام بمهامها كما اعتمدتها الجمعية العامة للأمم المتحدة في كل مناطق عملياتها”.

(أ ف ب)