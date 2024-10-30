سياسة | دولي

مجلس الأمن الدولي “قلق للغاية” إزاء حظر أنشطة الأونروا ويدعو إسرائيل الى “احترام التزاماتها الدولية”

30 - أكتوبر - 2024

مجلس الأمن الدولي

حجم الخط
3

الأمم المتحدة- الولايات المتحدة: عبر مجلس الأمن الدولي الأربعاء عن “قلقه العميق” بعد اعتماد قانون حظر عمل وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) في إسرائيل، ودعا الدولة العبرية إلى “احترام التزاماتها الدولية” و”الامتيازات” التي تتمتع بها الأونروا والتي تعتبر ضرورية لتقديم المساعدات في قطاع غزة.

وبينما يسعى المجلس منذ هجمات حماس ضد إسرائيل في 7 تشرين الأول/أكتوبر 2023، جاهدا للخروج بموقف موحد بسبب الفيتو الأمريكي لدعم إسرائيل، فإن الإعلان الذي نشر الأربعاء يدعو “جميع الأطراف إلى السماح للأونروا بالقيام بمهامها كما اعتمدتها الجمعية العامة للأمم المتحدة في كل مناطق عملياتها”.

(أ ف ب)

كلمات مفتاحية

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

  1. يقول ابن آكسيل:
    أكتوبر 30, 2024 الساعة 4:52 م

    ههها ……!ههها……!ههها……! قلقكم ” البالغ ” سيخلفه الفيتو الأمريكي : ههها ………!ههها………!ههها……! ان بقي هناك فيتو و مجلس امن بعد الخامس من نوفمبر ……! ههها

    رد
  2. يقول Fatsg:
    أكتوبر 30, 2024 الساعة 6:01 م

    مجلس الأمن مثل الجامعة العربية. هههههههههه.
    القهوة والتوحيد والتوحد ضد الغطرسة الأمريكية. هي الحل

    رد
  3. يقول عمر علي:
    أكتوبر 31, 2024 الساعة 3:02 ص

    وماذا يفيد القلق الامريكي إذا كانت اسراءيل متاكدة من استمرار الولايات المتحدة الأمريكية في تزويد اسراءيل بالسلاح ومنع مجلس الأمن للامم المتحدة من اتخاذ اي اجراء لوقف حرب الإبادة الجماعية الاسرائيلية ضد الشعب الفلسطيني.

    رد

أخبار ذات صلة

عضو بالكنيست الإسرائيلي يدعو إلى “احتلال كامل قطاع غزة”
28 - يوليو - 2025
حطموا زجاج سيارته ورموه بالحجارة وهتفوا “الموت للعرب”.. عودة: لا يريدونني أن أذكر غزة
21 - يوليو - 2025
متطرفون إسرائيليون يعتدون على سيارة النائب العربي بالكنيست أيمن عودة- (فيديو)
19 - يوليو - 2025
الأطماع غير المعلنة خلف مبادرة الكنيست الإسرائيلي لإقصاء أيمن عودة
14 - يوليو - 2025

اشترك في قائمتنا البريدية