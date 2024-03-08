مجلس الأمن الدولي يدعو إلى وقف إطلاق النار في السودان خلال شهر رمضان

نيويورك: دعا مجلس الأمن الدولي التابع للأمم المتحدة، الجمعة، إلى وقف إطلاق النار في السودان خلال شهر رمضان.

وأيدت 14 دولة مشروع القرار الذي قدمته بريطانيا وامتنعت روسيا عن التصويت عليه، ويدعو “كافة أطراف النزاع للسعي إلى حل مستدام للنزاع عبر الحوار”.

وقالت نائبة المندوب الدائم لروسيا في الأمم المتحدة، آنا إيفستينييفا: “نحن نعلم النوايا الحقيقية للدول الغربية”.

واعتبرت المندوبة الروسية، عدم تقديم الدول الغربية أي مقترح لمجلس الأمن من أجل وقف إطلاق النار في غزة التي قتل فيها أكثر من 30 ألف شخص بأنه ازدواجية معايير.

وينص القرار على دعوة الأطراف في السودان إلى إنهاء فوري للاشتباكات خلال شهر رمضان، والحث على إيجاد حل عبر الحوار.

ويطالب بإزالة كافة المعوقات أمام وصول المساعدات الإنسانية، داعيا كافة الأطراف للوفاء بالتزاماتهم وفقا للقانون الدولي.

وأمس الخميس، دعا الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش إلى وقف إطلاق النار في الصراع بين القوات المسلحة السودانية وقوات الدعم السريع شبه العسكرية في السودان قبل شهر رمضان المبارك.

وقال غوتيريش أمام مجلس الأمن الدولي: “أدعو جميع الأطراف في السودان إلى احترام قيم رمضان من خلال الالتزام بوقف الأعمال العدائية خلال شهر رمضان”.

وأسفرت محادثات برعاية سعودية أمريكية، بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع في مايو/ أيار 2022، عن أول اتفاق في جدة بين الجانبين للالتزام بحماية المدنيين، وإعلان أكثر من هدنة وقعت خلالها خروقات وتبادل للاتهامات بين طرفي النزاع، ما دفع الرياض وواشنطن لتعليق المفاوضات.

وتتواصل في السودان منذ 15 أبريل/ نيسان 2023، حرب بين الجيش وقوات الدعم السريع شبه العسكرية، خلّفت نحو 13 ألفا و900 قتيل، وما يزيد على 8 ملايين نازح ولاجئ، وفقا للأمم المتحدة.

(الأناضول)